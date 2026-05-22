Liên minh thị trường carbon: Bước ngoặt hợp tác định giá carbon toàn cầu
Huy Nguyễn
22/05/2026, 15:34
Việc EU, Trung Quốc và Brazil cùng khởi xướng Liên minh mở về thị trường carbon tuân thủ mới đây đã đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình chuyển đổi từ các nỗ lực carbon đơn lẻ, phân mảnh sang một hệ thống hợp tác có cấu trúc và tầm nhìn toàn cầu…
Một sự kiện có ý nghĩa lịch sử vừa
diễn ra trong lĩnh vực hợp tác khí hậu toàn cầu khi Liên minh châu Âu (EU),
Trung Quốc và Brazil chính thức ra mắt "Liên minh mở về thị trường carbon
tuân thủ" (Open Coalition on Compliance Carbon Markets - OCCCM).
Liên minh ra đời đánh dấu bước chuyển
từ những nỗ lực đơn lẻ sang một khuôn khổ hợp tác có hệ thống về định giá carbon, theo website của European Commission. Sáng kiến này được xây dựng trên
nền tảng Tuyên bố được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua tại COP30 ở Belém,
Brazil, tháng 11/2025.
BA
ƯU TIÊN CHÍNH HƯỚNG TỚI HỆ THỐNG CARBON CÓ TÍNH TƯƠNG THÍCH VÀ MINH BẠCH HƠN
Trên thế giới, hiện có khoảng 80 cơ
chế định giá carbon đang được vận hành tại 50 quốc gia. Sự phân mảnh này tạo ra
những thách thức chi phí tuân thủ gia tăng cho các doanh nghiệp hoạt động xuyên
biên giới, nguy cơ "rò rỉ carbon" khi các hoạt động phát thải di chuyển
sang khu vực có quy định lỏng lẻo hơn và sự thiếu minh bạch trong việc đo lường,
báo cáo phát thải. Liên minh mới nhằm giải quyết những vấn đề này, hướng tới một
hệ thống carbon toàn cầu có tính tương thích và minh bạch hơn.
Khác với các sáng kiến trước đây
thường tập trung vào thị trường carbon tự nguyện (voluntary carbon markets),
OCCCM đặc biệt hướng đến các "thị trường carbon tuân thủ" (compliance
carbon markets). Đó là những cơ chế có tính ràng buộc pháp lý do chính phủ các
quốc gia thiết lập và vận hành, bao gồm Hệ thống giao dịch phát thải (Emissions
Trading Systems- ETS) và thuế carbon, theo The
Brussel Times.
Theo tài liệu chính thức từ Ủy ban
châu Âu, Liên minh tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên chính.
Thứ nhất, xây dựng
các hệ thống Giám sát, Báo cáo và Thẩm định (MRV) mạnh mẽ, bởi đây là nền tảng
của bất kỳ thị trường carbon đáng tin cậy nào, đảm bảo các số liệu phát thải được
đo lường chính xác và có thể kiểm chứng độc lập.
Thứ hai, Liên minh thúc đẩy các
phương pháp luận kế toán carbon (carbon accounting methodologies) thống nhất,
cho phép so sánh và đối chiếu giữa các hệ thống khác nhau, giảm thiểu chi phí
tuân thủ cho các doanh nghiệp đa quốc gia.
Thứ ba, Liên minh nghiên cứu khả
năng sử dụng các tín chỉ bù trừ (offsets) có tính toàn vẹn cao, dựa trên nền tảng
của Cơ chế tín chỉ theo Điều 6.4 của Thỏa thuận Paris.
Về dài hạn, Liên minh có tham vọng xây dựng một trần phát thải toàn cầu (global emissions cap), bắt đầu từ mức gần với hiện trạng và dần thắt chặt để hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Nếu thành hiện thực, tầm nhìn này sẽ đưa carbon trở thành một loại hàng hóa được quản lý xuyên biên giới, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống.
Cơ cấu lãnh đạo của Liên minh cho
thấy cân bằng chiến lược giữa các khu vực và mô hình phát triển khác nhau.
Brazil đảm nhận vai trò Chủ tịch trong 2 năm đầu tiên, trong khi Trung Quốc và Ủy
ban châu Âu phối hợp điều hành.
Sự phân công này cho thấy tham vọng
của Brazil trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo về khí hậu sau COP30, cũng
như cam kết của Trung Quốc trong việc chuyển từ xây dựng thị trường carbon nội
địa sang tham gia định hình các quy tắc toàn cầu.
Về điều kiện tham gia, theo Điều
khoản tham chiếu (Terms of Reference) được thông qua tại Florence, Liên minh mở
cửa cho các quốc gia có thị trường carbon tuân thủ trên toàn quốc, bao gồm ETS
hoặc thuế carbon. Các chính quyền địa phương vận hành cơ chế định giá carbon có
thể tham gia với tư cách quan sát viên. Ngay sau lễ ra mắt, New Zealand và Đức
đã trở thành những thành viên đầu tiên gia nhập.
Sự kiện ở Florence còn có sự tham
gia của đại diện từ Canada, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Na Uy và Singapore, cùng với
các tổ chức quốc tế như Đối tác Hành động carbon quốc tế (ICAP), Cơ quan Năng
lượng Quốc tế (IEA) và Hiệp hội Giao dịch phát thải quốc tế (IETA). Sự hiện diện
của các tổ chức này cho thấy Liên minh sẽ kết nối với các khuôn khổ hiện có, tận
dụng kinh nghiệm và nguồn lực từ cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn.
Các bước tiếp theo bao gồm thành lập
Ban thư ký cho Liên minh và xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết, dự kiến được
thông qua tại Hội nghị Carbon Market Conference diễn ra vào ngày 15/9/2026 tại thành
phố Vũ Hán, Trung Quốc.
Ý
NGHĨA CHIẾN LƯỢC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI CẤU TRÚC KINH TẾ TOÀN CẦU
Sự ra đời của OCCCM mang nhiều tầng
ý nghĩa chiến lược vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác kỹ thuật đơn thuần.
Đối với EU, đây là cơ hội để xuất
khẩu mô hình EU ETS- hệ thống giao dịch phát thải lâu đời nhất và phát triển nhất
thế giới. Với hơn 20 năm vận hành, hệ thống đã giúp giảm 50% lượng phát thải
trong các lĩnh vực liên quan và huy động 260 tỷ euro cho quá trình khử carbon
và đổi mới sáng tạo. Bằng cách định hình các tiêu chuẩn toàn cầu, EU có thể duy
trì lợi thế cạnh tranh cho các ngành công nghiệp đã đầu tư vào công nghệ sạch.
Đối với Trung Quốc, việc tham gia
sáng lập Liên minh đánh dấu một bước chuyển quan trọng. Nước này đang vận hành
thị trường carbon có quy mô bao phủ phát thải lớn nhất thế giới, nhưng cho đến
nay vẫn chủ yếu tập trung vào phát triển nội địa.
Việc tham gia Liên minh cho
thấy Trung Quốc đang sẵn sàng đóng vai trò định hình các quy tắc carbon toàn cầu,
phù hợp với tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Lý
Cao về việc xây dựng một thị trường carbon "hiệu quả hơn, năng động hơn và
có ảnh hưởng quốc tế hơn", theo truyền thông nước này.
Đối với Brazil, việc giữ vai trò Chủ
tịch mặc dù chưa có thị trường carbon quốc gia đầy đủ (đang trong quá trình xây
dựng) thể hiện tham vọng ngoại giao khí hậu đáng kể. Với hệ sinh thái Amazon và
tiềm năng tín chỉ carbon tự nhiên khổng lồ, Brazil có lợi ích chiến lược trong
việc định hình các quy tắc về bù trừ carbon chất lượng cao và MRV cho các dự án
dựa vào tự nhiên.
Đáng chú ý, sự kiện này diễn ra
trong bối cảnh Mỹ vắng mặt. Truyền thông quốc tế, đặc biệt là Bloomberg, đã chỉ
ra sự tương phản rõ rệt: trong khi EU, Trung Quốc và Brazil tăng cường hợp tác
về thị trường carbon, Mỹ lại đang quay lưng với các cam kết khí hậu đa phương
và gia tăng đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, theo CRI. Điều này tạo ra một cục diện địa chính trị mới, nơi các nền
kinh tế lớn đang tái định hình trật tự quản trị khí hậu toàn cầu mà không có sự
tham gia của Washington.
Theo đánh giá, sự hình thành của Liên
minh OCCCM có thể tạo ra những tác động sâu rộng đối với cấu trúc của nền kinh
tế toàn cầu.
Trong ngắn hạn, Liên minh sẽ thúc đẩy
sự hội tụ về tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các hệ thống carbon khác nhau. Các doanh
nghiệp hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý sẽ được hưởng lợi từ chi phí tuân thủ
thấp hơn khi các quy tắc MRV và phương pháp kế toán trở nên tương thích hơn. Điều
này đặc biệt quan trọng đối với các tập đoàn đa quốc gia trong các ngành thép,
xi măng, nhôm, hóa chất và hàng không.
Trong dài hạn, nếu Liên minh đạt được
mục tiêu xây dựng trần phát thải toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới chung,
bối cảnh thương mại quốc tế sẽ thay đổi căn bản. Hàng hóa nhập khẩu sẽ phải chịu
chi phí carbon tương đương với hàng hóa sản xuất trong nội khối, xóa bỏ lợi thế
cạnh tranh dựa trên việc "xuất khẩu phát thải". Các nước đang phát
triển có thể được hưởng các ngoại lệ hoặc hỗ trợ tài chính thông qua cơ chế
"phân bổ công bằng".
Tuy nhiên, không thể phủ nhận những
thách thức phía trước. Sự khác biệt về trình độ phát triển, năng lực thể chế và
cơ cấu kinh tế giữa các thành viên sẽ là rào cản đáng kể trong quá trình đi đến
đồng thuận. Việc Trung Quốc vận hành thị trường carbon với giá còn thấp hơn nhiều
so với EU (khoảng 8-10 euro so với 70-80 euro) đặt ra câu hỏi về khả năng hài
hòa giá trong tương lai. Ngoài ra, cơ chế bù trừ carbon từ các dự án dựa vào tự
nhiên (như rừng Amazon) vẫn còn nhiều tranh cãi về tính bền vững và đo lường
chính xác.
Trong bối cảnh Đông Nam Á ngày càng chịu áp lực kép giữa tăng trưởng kinh tế và giảm phát thải, khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027, Singapore dự kiến thúc đẩy mạnh các lĩnh vực như thị trường carbon, giải pháp dựa vào thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và lưới điện...
Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp phát thải thấp
Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tín chỉ carbon có đủ hấp dẫn để tạo động lực lâu dài cho nông dân và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi sang mô hình sản xuất phát thải thấp hay không.
