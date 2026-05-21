Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Thúc đẩy kết nối thương mại, tạo lực đẩy cho chuyển đổi xanh giao thông

Minh Huy

21/05/2026, 15:29

Ngành giao thông Việt Nam đang đứng trước giai đoạn chuyển dịch mới, khi xu hướng điện hóa phương tiện và các thay đổi về chính sách cùng tạo thêm động lực tăng trưởng, qua đó mở ra dư địa mới cho hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác trong hệ sinh thái giao thông xanh và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng…

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch đáng chú ý khi xu hướng tiêu dùng xanh và quá trình điện hóa phương tiện ngày càng tăng tốc. Hình minh họa do AI thực hiện
Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch đáng chú ý khi xu hướng tiêu dùng xanh và quá trình điện hóa phương tiện ngày càng tăng tốc. Hình minh họa do AI thực hiện

Sáng 21/5, Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp hỗ trợ (Autotech & Accessories 2026) và Triển lãm Quốc tế về Máy xây dựng, Đường sắt, Xe chuyên dụng, Công nghệ và Hạ tầng giao thông vận tải (Cons & Trans 2026) đã chính thức khai mạc.

Triển lãm do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) tổ chức, diễn ra từ ngày 21 - 24/5/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN TỪ XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH TIÊU DÙNG XANH 

Thông tin tại sự kiện, Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam cho biết Việt Nam hiện là thị trường xe hai bánh lớn thứ hai Đông Nam Á với hơn 70 triệu xe đang lưu hành. Năm 2025, doanh số toàn thị trường đạt khoảng 3,4 triệu xe, tăng 14,9% so với trước đó; đồng thời sản lượng sản xuất trong nước đạt mức kỷ lục 3,42 triệu xe.

Theo bà Phùng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Xúc tiến thương mại Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA), điểm đáng chú ý là doanh số xe máy điện của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba thế giới, phản ánh xu hướng chuyển dịch ngày càng rõ nét sang các phương tiện xanh.

“Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ triển khai chủ trương hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng tại khu vực trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thị trường xe điện đang đứng trước giai đoạn được xem là bước ngoặt mới". Nhấn mạnh điều này, bà Nguyệt cho rằng "những thay đổi về chính sách cùng xu hướng tiêu dùng được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mạnh hơn cho quá trình chuyển đổi phương tiện trong thời gian tới”.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Triển lãm giới thiệu đa dạng sản phẩm và giải pháp trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, công nghiệp hỗ trợ

Bên cạnh quy mô thị trường lớn, ngành xe máy và phương tiện điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch đáng chú ý khi xu hướng tiêu dùng xanh và quá trình điện hóa phương tiện ngày càng tăng tốc. “Đây được xem là một trong những yếu tố mở ra dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, cung ứng và dịch vụ liên quan”, bà Nguyệt nói.

Không chỉ lĩnh vực phương tiện, ngành công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng giao thông cũng được đánh giá đang đứng trước những cơ hội lớn trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và quá trình phát triển kinh tế xanh.

Ông Dương Danh Tại, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), nhận định ngành công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Xu hướng giao thông xanh cùng việc ứng dụng công nghệ số ngày càng mạnh mẽ đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với thị trường.

Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông vận tải cũng đang được đầu tư phát triển, đóng vai trò nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI GIAO THƯƠNG TÍCH HỢP, KẾT NỐI, MỞ RỘNG CƠ HỘI HỢP TÁC

Tuy nhiên, ông Dương Danh Tại chỉ ra rằng cơ hội luôn đi kèm với thách thức khi doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết để hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, thị trường phương tiện đang đứng trước nhiều chuyển động mới, các hoạt động kết nối thương mại và xúc tiến công nghệ cũng diễn ra sôi động hơn.

Bà Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch ATFA, cho biết trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy quá trình “chuyển đổi kép” và tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, phương tiện và hạ tầng giao thông đang có mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời.

Sự phát triển của các loại hình phương tiện luôn đặt ra yêu cầu về một hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ. Chính sự cộng hưởng giữa hai lĩnh vực này là cơ sở để đơn vị tiếp tục tổ chức song song hai triển lãm, hướng đến xây dựng hệ sinh thái giao thương tích hợp, mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hiện nay, nhiều ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng xanh hóa và số hóa, sự liên kết giữa sản xuất phương tiện, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng và hạ tầng giao thông tiếp tục trở thành xu hướng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, đồng thời mở ra dư địa kết nối và hợp tác đa lĩnh vực trong thời gian tới.

Triển lãm Autotech & Accessories 2026 và Triển lãm Cons & Trans 2026 do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) tổ chức, diễn ra từ ngày 21 - 24/5/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Với quy mô khoảng 10.000 m2, sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng của trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Philippines...

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan cùng 5.000 khách thương mại, giới thiệu đa dạng sản phẩm và giải pháp trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng và giao thông vận tải.

Dự kiến mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi sang xe xanh tại Hà Nội

16:31, 15/05/2026

Dự kiến mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi sang xe xanh tại Hà Nội

Xe điện Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu giữa làn sóng chuyển dịch xanh toàn cầu

14:37, 12/05/2026

Xe điện Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu giữa làn sóng chuyển dịch xanh toàn cầu

Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

10:03, 06/05/2026

Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

Từ khóa:

chuyển đổi xanh Công nghiệp hỗ trợ công nghiệp ô tô Việt Nam giao thông xanh hạ tầng giao thông hạ tầng giao thông vận tải Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam kết nối thương mại Triển lãm Quốc tế 2026 xe điện xe máy điện xe máy điện Việt Nam xe xanh xu hướng tiêu dùng xanh

Đọc thêm

Thách thức đô thị hóa nhanh thúc ép các nền kinh tế đầu tư hạ tầng xanh

Thách thức đô thị hóa nhanh thúc ép các nền kinh tế đầu tư hạ tầng xanh

Tại Diễn đàn Đô thị Thế giới (WUF13), nhiều chuyên gia cảnh báo các thành phố toàn cầu đang đối mặt áp lực kép: vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải. Trong bối cảnh đó, đầu tư hạ tầng xanh và xây dựng các đô thị chống chịu đang trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều nền kinh tế…

Cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính về Nông nghiệp và Môi trường

Cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính về Nông nghiệp và Môi trường

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục được cắt giảm, phân quyền và đơn giản hóa mạnh mẽ nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc cải cách được gắn với cơ chế hậu kiểm, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm...

Hội nghị FR-26: Nga nhấn mạnh thông điệp tăng tốc công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV

Hội nghị FR-26: Nga nhấn mạnh thông điệp tăng tốc công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV

Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với áp lực bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn, giảm phát thải carbon và xử lý bài toán tài nguyên uranium, Nga đang tăng tốc thúc đẩy công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV dựa trên lò phản ứng neutron nhanh và chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín...

Sáp nhập vườn quốc gia, khu bảo tồn cần thận trọng để bảo vệ an ninh sinh thái

Sáp nhập vườn quốc gia, khu bảo tồn cần thận trọng để bảo vệ an ninh sinh thái

Trước chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 105/NQ-CP, nhiều tổ chức bảo tồn thiên nhiên kiến nghị Chính phủ tránh sáp nhập các vườn quốc gia một cách cơ học. Việc tinh gọn cần dựa trên đánh giá khoa học để không gây hại đến đa dạng sinh học và an ninh sinh thái quốc gia...

Tín chỉ carbon: Thị trường tỷ USD và lớp tài sản đầu tư tiềm năng mới

Tín chỉ carbon: Thị trường tỷ USD và lớp tài sản đầu tư tiềm năng mới

Việt Nam được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế, có thể tạo ra khoảng 103 triệu tín chỉ carbon vào năm 2050 từ các lĩnh vực như rừng, biển và nông nghiệp carbon thấp... Với tiềm năng "rừng vàng, biển bạc" cùng sự chuyển mình mạnh mẽ trong nông nghiệp carbon thấp và kinh tế tuần hoàn, Việt Nam đang nắm giữ cơ hội trở thành nguồn cung tín chỉ quan trọng trên bản đồ toàn cầu. Tín chỉ carbon đã trở thành một lớp tài sản đầu tư tiềm năng mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

WFIS 2026: Cuộc đua dữ liệu và AI trong ngành tài chính

Video

2

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

3

Lạng Sơn: Tiềm năng du lịch từ chợ Kỳ Lừa, Bản Ngà và phố cổ Háng Ngầu

Thị trường

4

Giải bài toán di chuyển khi áp dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Kinh tế số

5

Bất chấp gián đoạn chuỗi cung ứng, xuất khẩu của Nhật Bản tăng vượt dự báo

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy