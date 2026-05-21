Thúc đẩy kết nối thương mại, tạo lực đẩy cho chuyển đổi xanh giao thông

Ngành giao thông Việt Nam đang đứng trước giai đoạn chuyển dịch mới, khi xu hướng điện hóa phương tiện và các thay đổi về chính sách cùng tạo thêm động lực tăng trưởng, qua đó mở ra dư địa mới cho hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác trong hệ sinh thái giao thông xanh và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng…

Sáng 21/5, Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp hỗ trợ (Autotech & Accessories 2026) và Triển lãm Quốc tế về Máy xây dựng, Đường sắt, Xe chuyên dụng, Công nghệ và Hạ tầng giao thông vận tải (Cons & Trans 2026) đã chính thức khai mạc.

Triển lãm do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) tổ chức, diễn ra từ ngày 21 - 24/5/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN TỪ XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH TIÊU DÙNG XANH

Thông tin tại sự kiện, Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam cho biết Việt Nam hiện là thị trường xe hai bánh lớn thứ hai Đông Nam Á với hơn 70 triệu xe đang lưu hành. Năm 2025, doanh số toàn thị trường đạt khoảng 3,4 triệu xe, tăng 14,9% so với trước đó; đồng thời sản lượng sản xuất trong nước đạt mức kỷ lục 3,42 triệu xe.

Theo bà Phùng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Xúc tiến thương mại Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA), điểm đáng chú ý là doanh số xe máy điện của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba thế giới, phản ánh xu hướng chuyển dịch ngày càng rõ nét sang các phương tiện xanh.

“Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ triển khai chủ trương hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng tại khu vực trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thị trường xe điện đang đứng trước giai đoạn được xem là bước ngoặt mới". Nhấn mạnh điều này, bà Nguyệt cho rằng "những thay đổi về chính sách cùng xu hướng tiêu dùng được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mạnh hơn cho quá trình chuyển đổi phương tiện trong thời gian tới”.

Triển lãm giới thiệu đa dạng sản phẩm và giải pháp trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, công nghiệp hỗ trợ

Bên cạnh quy mô thị trường lớn, ngành xe máy và phương tiện điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch đáng chú ý khi xu hướng tiêu dùng xanh và quá trình điện hóa phương tiện ngày càng tăng tốc. “Đây được xem là một trong những yếu tố mở ra dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, cung ứng và dịch vụ liên quan”, bà Nguyệt nói.

Không chỉ lĩnh vực phương tiện, ngành công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng giao thông cũng được đánh giá đang đứng trước những cơ hội lớn trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và quá trình phát triển kinh tế xanh.

Ông Dương Danh Tại, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), nhận định ngành công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Xu hướng giao thông xanh cùng việc ứng dụng công nghệ số ngày càng mạnh mẽ đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với thị trường.

Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông vận tải cũng đang được đầu tư phát triển, đóng vai trò nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI GIAO THƯƠNG TÍCH HỢP, KẾT NỐI, MỞ RỘNG CƠ HỘI HỢP TÁC

Tuy nhiên, ông Dương Danh Tại chỉ ra rằng cơ hội luôn đi kèm với thách thức khi doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết để hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, thị trường phương tiện đang đứng trước nhiều chuyển động mới, các hoạt động kết nối thương mại và xúc tiến công nghệ cũng diễn ra sôi động hơn.

Bà Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch ATFA, cho biết trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy quá trình “chuyển đổi kép” và tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, phương tiện và hạ tầng giao thông đang có mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời.

Sự phát triển của các loại hình phương tiện luôn đặt ra yêu cầu về một hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ. Chính sự cộng hưởng giữa hai lĩnh vực này là cơ sở để đơn vị tiếp tục tổ chức song song hai triển lãm, hướng đến xây dựng hệ sinh thái giao thương tích hợp, mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hiện nay, nhiều ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng xanh hóa và số hóa, sự liên kết giữa sản xuất phương tiện, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng và hạ tầng giao thông tiếp tục trở thành xu hướng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, đồng thời mở ra dư địa kết nối và hợp tác đa lĩnh vực trong thời gian tới.