Thúc đẩy kết nối thương mại, tạo lực đẩy cho chuyển đổi xanh giao thông
Minh Huy
21/05/2026, 15:29
Ngành giao thông Việt Nam đang đứng trước giai đoạn chuyển dịch mới, khi xu hướng điện hóa phương tiện và các thay đổi về chính sách cùng tạo thêm động lực tăng trưởng, qua đó mở ra dư địa mới cho hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác trong hệ sinh thái giao thông xanh và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng…
Sáng 21/5, Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp hỗ trợ (Autotech & Accessories 2026) và Triển lãm Quốc tế về Máy xây dựng, Đường sắt, Xe chuyên dụng, Công nghệ và Hạ tầng giao thông vận tải (Cons & Trans 2026) đã chính thức khai mạc.
Triển lãm do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) tổ chức, diễn ra từ ngày 21 - 24/5/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN TỪ XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH TIÊU DÙNG XANH
Thông tin tại sự kiện, Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam cho biết Việt Nam hiện là thị trường xe hai bánh lớn thứ hai Đông Nam Á với hơn 70
triệu xe đang lưu hành. Năm 2025, doanh số toàn thị trường đạt khoảng 3,4 triệu
xe, tăng 14,9% so với trước đó; đồng thời sản lượng sản xuất trong nước đạt mức
kỷ lục 3,42 triệu xe.
Theo
bà Phùng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Xúc tiến thương mại Hiệp hội
Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA), điểm đáng chú ý là doanh số xe máy điện
của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba thế giới, phản ánh xu hướng chuyển dịch
ngày càng rõ nét sang các phương tiện xanh.
“Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai
tháng nữa sẽ triển khai chủ trương hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng tại khu
vực trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thị trường xe điện đang đứng trước
giai đoạn được xem là bước ngoặt mới". Nhấn mạnh điều này, bà Nguyệt cho rằng "những thay đổi về chính sách cùng xu
hướng tiêu dùng được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mạnh hơn cho quá trình chuyển đổi
phương tiện trong thời gian tới”.
Bên cạnh quy mô thị
trường lớn, ngành xe máy và phương tiện điện tại Việt Nam đang bước vào giai
đoạn chuyển dịch đáng chú ý khi xu hướng tiêu dùng xanh và quá trình điện hóa
phương tiện ngày càng tăng tốc. “Đây được xem là một trong những yếu tố mở ra
dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, cung ứng và dịch
vụ liên quan”, bà Nguyệt nói.
Không chỉ lĩnh vực
phương tiện, ngành công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng giao thông cũng được đánh giá
đang đứng trước những cơ hội lớn trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn
cầu và quá trình phát triển kinh tế xanh.
Ông Dương Danh Tại,
Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), nhận định ngành công
nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam đang có nhiều
điều kiện thuận lợi để phát triển. Xu hướng giao thông xanh cùng việc
ứng dụng công nghệ số ngày càng mạnh mẽ đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối
với thị trường.
Bên cạnh đó, lĩnh
vực xây dựng và hạ tầng giao thông vận tải cũng đang được đầu tư phát triển,
đóng vai trò nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI GIAO THƯƠNG TÍCH HỢP, KẾT NỐI, MỞ RỘNG CƠ HỘI HỢP TÁC
Tuy nhiên, ông
Dương Danh Tại chỉ ra rằng cơ hội luôn đi kèm với thách thức khi doanh nghiệp phải chủ
động đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, đồng
thời tăng cường liên kết để hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế.
Trong bối cảnh đó, thị trường phương tiện đang đứng
trước nhiều chuyển động mới, các hoạt động kết nối thương mại và xúc tiến công
nghệ cũng diễn ra sôi động hơn.
Bà Nguyễn Minh Ngọc,
Chủ tịch ATFA, cho biết trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy quá trình “chuyển đổi
kép” và tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, phương tiện và hạ
tầng giao thông đang có mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời.
Sự phát triển của
các loại hình phương tiện luôn đặt ra yêu cầu về một hệ thống hạ tầng kỹ thuật
hiện đại và đồng bộ. Chính sự cộng hưởng giữa hai lĩnh vực này là cơ sở để đơn
vị tiếp tục tổ chức song song hai triển lãm, hướng đến xây dựng hệ sinh thái
giao thương tích hợp, mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và
quốc tế.
Hiện nay, nhiều ngành công nghiệp đang chuyển dịch
theo hướng xanh hóa và số hóa, sự liên kết giữa sản xuất phương tiện, công
nghiệp hỗ trợ, xây dựng và hạ tầng giao thông tiếp tục trở thành xu hướng được
cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, đồng thời mở ra dư địa kết nối và hợp tác đa
lĩnh vực trong thời gian tới.
Triển lãm Autotech & Accessories 2026 và Triển lãm Cons & Trans 2026 do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) tổ chức, diễn ra từ ngày 21 - 24/5/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Với quy mô khoảng 10.000 m2, sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng của trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Philippines...
Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan cùng 5.000 khách thương mại, giới thiệu đa dạng sản phẩm và giải pháp trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng và giao thông vận tải.
