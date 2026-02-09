Liên tục khuyến mãi, các siêu thị công bố lịch hoạt động dịp Tết

Mùa mua sắm được mong chờ nhất năm đang diễn ra. Thống kê cho thấy sức mua Tết ước chiếm hơn 35% tổng nhu cầu cả nước, tập trung tại hai thị trường lớn nhất là TP.HCM và Hà Nội...

Hàng hóa dồi dào, giá cả được giữ ổn định… trở thành lực kéo quan trọng giúp sức mua nội địa tăng tốc trong những tuần cận Tết. Các trung tâm thương mại và siêu thị tại Hà Nội, TP.HCM ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt trong khoảng một tuần trở lại đây. Khu vực bán thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống Tết luôn đông người mua. Tuy vậy, giá trị mỗi hóa đơn không tăng mạnh, phản ánh xu hướng chi tiêu thận trọng.

Thị trường giỏ quà Tết cũng phản ánh rõ sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng. Các giỏ quà phổ thông từ vài trăm nghìn đồng chiếm tỷ trọng lớn, trong khi phân khúc cao cấp bán chậm hơn. Người mua ưu tiên sản phẩm thiết yếu, thương hiệu quen thuộc, giá niêm yết rõ ràng, thay vì chạy theo hình thức hay khuyến mãi “sốc”.

Trước tâm lý chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung bình ổn giá và mở rộng chương trình khuyến mãi. Ngoài giảm giá, nhiều siêu thị còn tổ chức minigame, hoạt động trải nghiệm và ưu đãi đi kèm để tăng tương tác với khách hàng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Nhằm phục vụ nhu cầu cúng ông Công, ông Táo và chuẩn bị mâm lễ dịp Tết Nguyên đán, hệ thống siêu thị GO! năm nay cung cấp các mâm cỗ Tết với hai mức giá 490.000 đồng và 690.000 đồng. Mỗi mâm cơm gồm các món quen thuộc như gà luộc, nem rán, giò tai, thịt ba rọi nướng, củ kiệu - hành chua, canh măng và canh khổ qua, đáp ứng nhu cầu tiện lợi của người tiêu dùng. Hệ thống cũng đưa ra chương trình bán thịt heo tươi không lợi nhuận trên toàn quốc từ ngày 29/1 đến 12/2.

Hiện các mặt hàng phục vụ tết tại LOtte Mart cũng đã được bày bán đa dạng, từ mâm ngũ quả, bánh chưng, chả lụa, dưa hành, mứt, bánh kẹo đến các loại thực phẩm chế biến sẵn. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây phục vụ mâm cơm ngày tết cũng giảm lên đến 35%. Các ngành hàng gia dụng, đồ bếp, vật phẩm trang trí tết, sản phẩm dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cơ thể… đồng loạt giảm đến 50%. Giải pháp quà tặng tết đa dạng mẫu mã đang có mức giảm đến 34%, ưu đãi mua 10 tặng 1.

Tương tự, hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho thịt heo tươi sống và đông lạnh nhập khẩu, với mức giảm phổ biến 15 - 30%. Tại siêu thị MM Mega Market An Phú, đại diện siêu thị cho biết các chương trình khuyến mãi tốt nhất đang được tung ra để phục vụ người tiêu dùng sắm Tết như: khóa giá 300 mặt hàng 3 tháng; 3 chương trình khuyến mãi, mỗi chương trình có 500 mặt hàng...

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm Tết, từ ngày 10 đến 15/2 (23 đến 28 tháng Chạp), nhiều trung tâm MM Mega Market mở cửa bán đến 23h mỗi ngày. Riêng Trung tâm MM Mega Market An Phú sẽ bán xuyên đêm (24/24 giờ) trong các ngày cao điểm trước Tết. Ngày 29 tháng Chạp, hệ thống mở cửa đến 12 giờ trưa; mùng 2 Tết mở bán trở lại và từ mùng 4 Tết mở cửa bình thường.

Theo thông báo từ Co.opmart, từ ngày 29/1 đến 12/2 (11 đến 25 tháng Chạp), các siêu thị Co.opmart ở TP.HCM mở cửa từ 7h đến 22h; từ ngày 13 đến 15/2 (26 đến 28 tháng Chạp) mở cửa từ 6h đến 23h. Riêng ngày 16/2 (29 tháng Chạp), Co.opmart chỉ phục vụ đến 12g trưa và nghỉ toàn hệ thống vào ngày 17/2 (mùng Một tết). Từ ngày 18 đến 21/2 (mùng Hai đến mùng Năm tháng Giêng), chỉ một số siêu thị Co.opmart mở cửa từ 8 - 12h. Từ ngày 22/2 (mùng Sáu tháng Giêng), toàn hệ thống trở lại hoạt động bình thường.

Trong khi đó, hệ thống GO! điều chỉnh giờ hoạt động theo từng khu vực. Trước Tết, đa số siêu thị GO! mở cửa trong khung 7 - 23h. Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), nhiều điểm bán của GO! chỉ phục vụ đến 12h trưa. Toàn hệ thống GO! nghỉ bán trong ngày mùng Một tết, và từ mùng Hai tết sẽ mở cửa trở lại từ 10h ở một số siêu thị.

Còn hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ thông báo đóng cửa từ 12h ngày 16/2 (29 tháng Chạp) và mở cửa trở lại từ ngày 20/2/2026 (mùng Bốn tháng Giêng).

Hiện việc chạy "đua" khuyến mãi, giảm giá rầm rộ cũng đang diễn ra tại các trung tâm, siêu thị điện máy. Hệ thống siêu thị điện máy Điện máy Xanh đang có chương trình "Tiễn táo" - giảm giá các mặt hàng đến 50%, nhận ngay mã giảm giá 1,2 triệu đồng. Cụ thể, máy lạnh Midea inverter 1 HP giảm giá 41% còn 4,9 triệu đồng; máy giặt Samsung 9,5 kg giảm 37% còn 4,9 triệu đồng... Các mặt hàng điện gia dụng cũng giảm giá mạnh từ 43% - 52%.

Hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim với chương trình "Tết hời 2026" mang đến cho khách hàng cơ hội trúng thưởng 40 chỉ vàng. Ngoài ra, khách mua tivi được tặng 10 tháng tiền điện, mua máy lạnh được tặng 10 lần vệ sinh, máy giặt tặng 10 tháng nước giặt, máy lọc nước tặng 10 tháng tiền nước, tủ lạnh tặng 10 tháng tiền điện...

Cùng với đó, trong ngày Chủ nhật (8/2) vừa qua, Hội chợ Mùa xuân tại thủ đô Hà Nội rộn ràng không khí mua sắm khi người dân đổ về tham quan, “săn” ưu đãi. Tại khu gian hàng đặc sản, nhiều sản phẩm OCOP và hàng địa phương thu hút đông khách. Ở nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các gian hàng trà hoa cúc, hạt dinh dưỡng, bột sấy lạnh nhận được sự quan tâm của khách trung niên và cao tuổi.

Không khí mua sắm càng thêm sôi động nhờ loạt chương trình khuyến mại theo khung giờ. Từ 9 giờ đến 12 giờ, gian hàng Công ty cổ phần May Sài Đồng có chương trình ưu đãi như bán đồng giá, mua 2 tặng 1 hay giảm 15 – 20% giá trị hóa đơn. Tại gian hàng đồ gỗ Woodsland và Tập đoàn gỗ Minh Long, các chương trình tặng quà, giảm giá đến 70% cũng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, nhất là nhóm khách có nhu cầu sắm sửa nội thất đầu năm…

Không chỉ đông khách mua sắm trực tiếp, kênh mua sắm online của các đơn vị bán lẻ cũng ghi nhận lượng đơn hàng tăng mạnh. Dịch vụ đặt hàng qua ứng dụng, giao hàng tận nhà, thanh toán không tiền mặt ngày càng được người dân ưa chuộng.

Theo đại diện các siêu thị, để việc mua sắm dịp Tết diễn ra thuận lợi và thoải mái nhất, người dân nên tranh thủ đi mua hàng vào khung giờ hành chính hoặc các ngày thường, tránh tập trung quá đông vào buổi tối và cuối tuần cao điểm. Việc mua sắm sớm không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi mà còn có thêm nhiều lựa chọn hàng hóa, góp phần mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất trong những ngày cận Tết.