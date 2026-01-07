Giá đồng lại lập kỷ lục mới

Sau khi vượt qua mốc 13.000 USD/tấn lần đầu tiên trong lịch sử vào hôm thứ Hai tuần này, giá kim loại đồng tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày thứ Ba (6/1)...

Động lực tăng giá cho đồng là đặt cược của giới đầu tư rằng nguồn cung kim loại này sẽ thắt chặt hơn nữa, cộng thêm tâm lý ham thích rủi ro đang tăng cao trên thị trường tài chính.

Trong phiên giao dịch tại Sở giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng giao sau 3 tháng tăng tới 3,1%, đạt kỷ lục 13.387,5 USD/tấn.

Trong năm ngoái, những đồn đoán rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế quan lên đồng tinh luyện đã dẫn tới hiện tượng vận chuyển đồng ồ ạt về Mỹ. Việc một khối lượng đồng khổng lồ được tích trữ ở Mỹ đã dẫn tới sự thiếu hụt ở những khu vực khác trên thế giới, đúng vào thời điểm các nhà khai quặng đồng gặp khó khăn trong việc nâng sản lượng.

Dù nhu cầu đồng có chậm lại trong những tháng gần đây, nhất là ở Trung Quốc, nước tiêu thụ đồng nhiều nhất thế giới, người mua đồng đang bị kéo vào một cuộc chiến giành giật nguồn cung, bởi các lô đồng tiếp tục chảy về phía Mỹ.

Diễn biến trên sàn LME trong tuần này cho thấy tâm lý lạc quan mới xuất hiện trên thị trường đồng ở Trung Quốc, thể hiện qua mức tăng giá mạnh và khối lượng giao dịch lớn trong giờ giao dịch châu Á. Sau đó, giá đồng tiếp tục tăng khi Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SFE) mở cửa.

“Đồng tồn trữ được sử dụng như một tấm nệm cho thị trường, nhưng bây giờ số hàng tồn trữ đó đang bị khóa ở Mỹ. Điều đó có nghĩa là không có tấm nệm nào, và mọi người đang phải xoay sở để mua được đồng”, nhà nghiên cứu Li Xuezhi của công ty Chaos Ternary Futures nhận định với hãng tin Bloomberg.

Không chỉ thị trường kim loại quý mà cả thị trường kim loại cơ bản cũng đang có một sự khởi đầu rất mạnh mẽ cho năm 2026. Chỉ số LME Index theo dõi giá của 6 kim loại cơ bản chính bao gồm đồng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022. Trong đó, giá đồng đã tăng 20% từ cuối tháng 11 đến nay và giá nhôm đạt mức cao nhất trong hơn 3 năm.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên đồng nhập khẩu đã khiến giá đồng tăng mạnh trong nửa đầu năm ngoái. Sau đó, ông quyết định miễn áp thuế quan đối với đồng tinh luyện, khiến đà tăng giá đồng chững lại. Mấy tháng gần đây, mối lo ông Trump có thể áp thuế quan lên đồng tinh luyện quay trở lại, một lần nữa đẩy giá đồng leo thang. Trong tháng 12, nhập khẩu đồng của Mỹ đạt mức cao nhất từ tháng 7 năm ngoái.

Ngoài mối lo về thuế quan Mỹ, vai trò quan trọng của đồng trong các lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh như năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và xây dựng lưới điện cũng là yếu tố quan trọng phía sau những dự báo lạc quan về triển vọng tăng giá của kim loại này.

Theo yêu cầu của Tổng thống Trump, từ nay đến hết tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ sẽ phải trình báo cáo cập nhật về tình hình thị trường đồng. Báo cáo này có thể sẽ là căn cứ để ông Trump ra quyết định có áp thuế quan lên đồng tinh luyện hay không. Bộ Thương mại Mỹ đã đề xuất áp mức thuế 15% trong năm 2027 sau đó tăng lên 30% trong 2028, nhưng Nhà Trắng chưa xác nhận.

Trong khi đó, khối lượng đồng tích trữ ở Mỹ đang ngày càng phình to. Sau 44 ngày nhập ròng liên tiếp, khối lượng đồng tích trữ trong các nhà kho của sàn COMEX đã đạt hơn nửa triệu tấn. Trái lại, lượng đồng tồn trữ trong các nhà kho của LME đã giảm gần một nửa trong 1 năm qua, song hiện vẫn cao hơn so với mức đáy gần đây nhất thiết lập vào tháng 6/2025.