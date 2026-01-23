Thứ Sáu, 23/01/2026

Lĩnh vực đồng hồ của LVMH đang đối mặt với nhiều bất ổn

An Minh

23/01/2026, 16:21

Tập đoàn LVMH đã chính thức xác nhận ông Antoine Pin, CEO của TAG Heuer, đã rời khỏi công ty. Tuy nhiên, động thái này lại đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về tương lai của thương hiệu đồng hồ lớn nhất tập đoàn, cũng như định hướng tiếp theo của toàn bộ mảng chế tác đồng hồ của LVMH...

Các nhà sản xuất đồng hồ đang đối mặt với hàng loạt “cơn gió ngược” cùng lúc.
Các nhà sản xuất đồng hồ đang đối mặt với hàng loạt “cơn gió ngược” cùng lúc.

Ông Antoine Pin rời LVMH trong thời điểm được đánh giá là khá nhạy cảm, ngay trước thềm LVMH Watch Week tại Milan – sự kiện lớn đầu tiên của ngành đồng hồ trong năm 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, người kế nhiệm ông vẫn chưa được công bố, khiến TAG Heuer rơi vào trạng thái “lửng lơ” đúng vào giai đoạn mang tính then chốt.

Diễn biến này càng gia tăng sức ép lên mảng kinh doanh đồng hồ đang chững lại của LVMH, vốn bao gồm hàng loạt thương hiệu và đơn vị chế tác: các nhà sản xuất đồng hồ Hublot và Zenith; nhà chế tác đồng hồ để bàn L’Epée; các bộ phận đồng hồ thuộc Bulgari, Louis Vuitton, Dior, Tiffany và Chaumet; cùng các thương hiệu đồng hồ cao cấp ngách Gérald Genta và Daniel Roth.

VnEconomy

Lợi nhuận của mảng đồng hồ và trang sức thuộc LVMH đã sụt giảm mạnh, giảm 13% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2025, trong khi doanh thu gần như đi ngang, chỉ tăng 1% sau 9 tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sa sút trên diện rộng của ngành đồng hồ, khiến các thương hiệu đồng hồ rơi vào vòng xoáy suy giảm và kéo lùi kết quả của mảng trang sức – vốn có diễn biến tích cực hơn.

Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề riêng của LVMH. Các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ cũng đang chịu sức ép nặng nề, đối mặt với hàng loạt “cơn gió ngược” cùng lúc, từ thuế quan, giá vàng leo thang, cho tới sự chững lại của nhu cầu tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, đối thủ của LVMH là Richemont - tập đoàn sở hữu Cartier, Jaeger-LeCoultre cùng nhiều thương hiệu khác - lại ghi nhận đà tăng trưởng ổn định, với doanh số từ các nhà chế tác đồng hồ chuyên biệt tăng 7% trong quý mua sắm cuối năm, theo báo cáo công bố vào tuần trước.

Đối thủ của LVMH là Richemont lại ghi nhận đà tăng trưởng ổn định.
Đối thủ của LVMH là Richemont lại ghi nhận đà tăng trưởng ổn định.

Hiện tại là thời điểm công bố kết quả kinh doanh và Richemont đã sớm đặt ra một chuẩn mực rất cao. Tập đoàn này không công bố hiệu quả kinh doanh theo từng thương hiệu, song mức tăng 7% doanh số từ mảng đồng hồ chuyên dụng trong quý mua sắm cuối năm cho thấy các thương hiệu như Vacheron Constantin, IWC và Jaeger-LeCoultre đã có một mùa thành công, nhiều khả năng đang gia tăng thị phần.

Trái lại, triển vọng của LVMH và Swatch Group (sở hữu các thương hiệu như Omega, Longines, Breguet…) - dự kiến công bố kết quả vào cuối tháng này - kém khả quan hơn nhiều. LVMH được dự báo sẽ ghi nhận mức giảm khoảng 1% doanh thu từ mảng đồng hồ và trang sức trong cùng giai đoạn.

CÁC HÃNG ĐỒNG HỒ LVMH CHỊU NHIỀU ÁP LỰC

Áp lực đang gia tăng đối với ban lãnh đạo TAG Heuer khi thương hiệu bước sang năm thứ hai của thỏa thuận tài trợ môn thể thao Formula 1 với mức thuế cao - một phần trong thương vụ quy mô lớn giữa LVMH và chủ sở hữu F1 là Liberty Media, được cho là trị giá khoảng 1 tỷ USD trong vòng 10 năm.

TAG Heuer bước sang năm thứ hai của thỏa thuận tài trợ môn thể thao Formula 1.
TAG Heuer bước sang năm thứ hai của thỏa thuận tài trợ môn thể thao Formula 1.

Những tranh luận về chiến lược hiện nay chủ yếu xoay quanh tương lai của dòng sản phẩm Connected - mẫu đồng hồ thông minh cao cấp của TAG Heuer (có giá khoảng 1.950 USD). Theo một số ước tính, LVMH đã đầu tư tới 250 triệu franc Thụy Sĩ cho dự án này trong suốt một thập kỷ qua. Một số nhà phân tích cho rằng phân khúc này đang đi vào ngõ cụt và LVMH khó có thể thu hồi vốn tương xứng, ngay cả khi phiên bản mới nhất được cho là có kết quả khả quan hơn các thế hệ trước.

Song song đó, TAG Heuer cũng đang đẩy mạnh dòng đồng hồ haute horlogerie với mức giá “siêu xe”, lên tới hơn 150.000 USD.

Hublot, dưới sự dẫn dắt của CEO Julien Tornare - người từng rời ghế CEO TAG Heuer để nhường chỗ cho ông Antoine Pin - có phần yên bình hơn. Sau năm đầu tiên đánh dấu cột mốc 20 năm ra đời dòng sản phẩm Big Bang, ông Julien Tornare đang tái định vị Hublot nhằm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào thiết kế biểu tượng này cũng như bóng đá.

Theo ông Julien, hai trụ cột đã định hình Hublot suốt hai thập kỷ qua là mẫu đồng hồ Big Bang và bóng đá đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh. Qua đó, ông đã lý giải quyết định rút lui khỏi vai trò nhà tài trợ World Cup FIFA mùa hè này và giải Ngoại hạng Anh của Anh.

Hai trụ cột đã định hình Hublot suốt hai thập kỷ qua đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh.
Hai trụ cột đã định hình Hublot suốt hai thập kỷ qua đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh.

Quyết định này được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể cho Hublot. Các nhà phân tích cho rằng FIFA có thể chào bán quyền bấm giờ World Cup với mức giá lên tới 50 triệu USD, chưa kể chi phí kích hoạt thương hiệu có thể đội lên con số tương đương. Với Hublot, đây là những khoản chi khó có thể kham nổi.

Theo ước tính của Morgan Stanley, doanh thu của thương hiệu đã lao dốc từ 744 triệu franc Thụy Sĩ năm 2022 xuống còn 495 triệu franc Thụy Sĩ vào năm 2024. LVMH hiện không công bố doanh số đồng hồ theo từng thương hiệu riêng lẻ.

Còn với Zenith - thương hiệu đồng hồ chuyên biệt thứ ba của LVMH, tiềm năng vẫn còn chưa rõ ràng. Mới chưa đầy 18 tháng kể từ khi ông Frédéric Arnault, khi đó là người đứng đầu mảng đồng hồ của tập đoàn, tuyên bố Zenith sẽ trở thành “trung tâm sản xuất bộ máy” cho toàn bộ hệ sinh thái đồng hồ của LVMH. Phát biểu này vô tình làm dấy lên lo ngại rằng vai trò của Zenith với tư cách một thương hiệu độc lập có thể bị thu hẹp, thậm chí đứng trước nguy cơ bị xóa nhòa.

Đầu tháng này, LVMH đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn trên báo chí Thụy Sĩ cho rằng tập đoàn đang rao bán Zenith. Tuy vậy, giới trong ngành vẫn tỏ ra hoài nghi.

Đối với Zenith, tiềm năng vẫn còn chưa rõ ràng.
Đối với Zenith, tiềm năng vẫn còn chưa rõ ràng.

Tại Milan hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành của công ty - ông Benoit de Clerck tiếp tục nhấn mạnh lập trường của tập đoàn. “Tập đoàn đã bác bỏ những thông tin đó, coi đó chỉ là tin đồn, hoàn toàn vô căn cứ, mang tính bôi nhọ và sai sự thật,” ông Benoit de Clerck nói với các phóng viên. “Thương hiệu này không phải để bán”.

Ông Benoit từ chối bình luận về các tin đồn khác cho rằng thương hiệu đang thua lỗ, bởi LVMH không cho phép các giám đốc điều hành công bố hay trao đổi về số liệu tài chính. Tuy nhiên, ông cho biết trong năm 2024, thương hiệu đã bán hết toàn bộ số đồng hồ sản xuất ra và ông kỳ vọng các con số của năm 2025 sẽ phản ánh kết quả tương tự.

“Chúng tôi không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ,” ông nói. “Chúng tôi đang tăng trưởng, nhưng rất chậm. Tôi không muốn những cú tăng giảm đột ngột, bởi điều đó không tốt cho thương hiệu”.

Thương hiệu đồng hồ 270 tuổi đến Việt Nam

15:09, 22/01/2026

Thương hiệu đồng hồ 270 tuổi đến Việt Nam

Đồng hồ Rolex nào xứng đáng để đầu tư?

14:27, 13/01/2026

Đồng hồ Rolex nào xứng đáng để đầu tư?

Dữ liệu khách hàng nói gì về thị trường đồng hồ cao cấp?

09:33, 17/11/2025

Dữ liệu khách hàng nói gì về thị trường đồng hồ cao cấp?

Đọc thêm

Thương hiệu đồng hồ 270 tuổi đến Việt Nam

Thương hiệu đồng hồ 270 tuổi đến Việt Nam

Vào ngày 20/1, hãng đồng hồ xa xỉ Vacheron Constantin đã chính thức ra mắt cửa hàng boutique duplex đầu tiên tại Việt Nam. Cửa hàng này nằm trên con phố Tràng Tiền, ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội...

Tiềm năng của kính mắt tích hợp AI

Tiềm năng của kính mắt tích hợp AI

Thị trường kính thông minh đang thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu, trong bối cảnh những tiến bộ về AI, thời lượng pin và linh kiện đang khiến các thiết bị đeo trở nên ngày càng khả thi về mặt thương mại...

Valentino: Từ nhà may Rome đến thương hiệu toàn cầu

Valentino: Từ nhà may Rome đến thương hiệu toàn cầu

Sự nghiệp của Valentino phản ánh sự chuyển mình của ngành công nghiệp thời trang từ mô hình thủ công truyền thống sang hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu. Sắc đỏ huyền thoại của thương hiệu đã trở thành di sản hàng tỷ USD của ngành xa xỉ…

Phong cách Gen Z trở thành chiến lược kinh doanh mới

Phong cách Gen Z trở thành chiến lược kinh doanh mới

Gen Z đang đưa các phong cách cũ trở lại, như quần jeans ống rộng và quần cargo (quần túi hộp) vốn phổ biến từ thập niên 90 nay xuất hiện khắp nơi. Để thực sự tìm thấy niềm vui lâu dài, giới trẻ còn đang hướng tới một xu hướng sâu sắc hơn: coi trọng sự thoải mái...

Địa chỉ mới của Hermès tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Địa chỉ mới của Hermès tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Vào ngày 16/1/2026, ông lớn xa xỉ Hermès chính thức khai trương cửa hàng Hà Nội tại địa chỉ mới.

