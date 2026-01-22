Thứ Năm, 22/01/2026

Thương hiệu đồng hồ 270 tuổi đến Việt Nam

Minh Anh

22/01/2026, 15:09

Vào ngày 20/1, hãng đồng hồ xa xỉ Vacheron Constantin đã chính thức ra mắt cửa hàng boutique duplex đầu tiên tại Việt Nam. Cửa hàng này nằm trên con phố Tràng Tiền, ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội...

Boutique được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, tôn vinh mỹ thuật Việt Nam.
Boutique được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, tôn vinh mỹ thuật Việt Nam.

“Việc khai trương cửa hàng boutique duplex tại Hà Nội là sự ghi nhận của Vacheron Constantin đối với cộng đồng người yêu và sành đồng hồ tại Việt Nam – một trong những thị trường có trình độ thưởng thức cao hàng đầu Đông Nam Á”, ông Gael Porte, Giám đốc Điều hành Vacheron Constantin khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, chia sẻ.

VnEconomy

Trải rộng trên diện tích hơn 220 m2 với hai tầng, boutique Vacheron Constantin mới tại Hà Nội được lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế tinh tế đặc trưng của Maison. Phần mặt tiền nổi bật với façade độc đáo lấy cảm hứng từ biểu tượng chữ thập Maltese – dấu ấn nhận diện của Vacheron Constantin, trong khi không gian nội thất được thiết kế ấm cúng, gần gũi, mang đến cảm giác riêng tư để giới mộ điệu và nhà sưu tập được đón tiếp bằng sự chăm sóc cá nhân hóa.

Boutique được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, tôn vinh mỹ thuật Việt Nam thông qua sự hòa quyện cùng kiến trúc Pháp. Khách tham quan được chào đón bởi những mảng tường sử dụng mây đan thủ công địa phương và quầy bar thiết kế với tông màu đất, lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Bức tường phía sau nổi bật với kỹ thuật khảm rơm, trong khi các đường cong mềm mại của không gian gợi liên tưởng đến sân khấu opera.

VnEconomy
VnEconomy

Boutique còn sở hữu hai phòng salon riêng, bài trí bằng những món nội thất thiết kế riêng và chế tác tại Hà Nội, bao gồm bàn cà phê, sofa và khu thư viện. Các tủ trưng bày giới thiệu tuyển chọn đồng hồ tinh xảo, trong đó có những bộ sưu tập danh giá như Les Collectionneurs và Les Cabinotiers. Sự tận tâm của Vacheron Constantin với nghệ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao được thể hiện xuyên suốt trong từng chi tiết, qua bộ sưu tập được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản ánh trọn vẹn di sản đổi mới và tính nghệ thuật đã làm nên tên tuổi của Maison suốt hơn hai thế kỷ rưỡi.

VnEconomy
VnEconomy<