LNG Quỳnh Lập: Mảnh ghép chiến lược cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Thu Ngân

18/05/2026, 10:59

Dự án điện khí LNG 1.500MW tại Nghệ An được kỳ vọng bổ sung nguồn điện quy mô lớn, đồng thời tạo lực kéo cho logistics, cảng biển và công nghiệp phụ trợ theo hướng xanh, hiện đại.

Ngày 23/4/2026, tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập cho liên danh nhà đầu tư.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu kép: Vừa đảm bảo đủ điện cho tăng trưởng kinh tế, vừa giảm phát thải để hướng tới phát triển bền vững. Khi áp lực môi trường gia tăng và nhu cầu điện tiếp tục tăng, điện khí LNG được xem là hướng đi phù hợp nhờ hiệu suất cao, vận hành linh hoạt và phát thải thấp hơn so với nhiệt điện than.

Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng sạch. Với quy mô lớn, chuỗi hạ tầng LNG đồng bộ cùng sự tham gia của liên danh nhà đầu tư giàu tiềm lực, dự án được kỳ vọng trở thành động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ và tạo sức lan tỏa đáng kể đối với kinh tế địa phương.

NGHỆ AN CHỦ ĐỘNG THÚC ĐẨY DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo điều hành, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm nhằm thúc đẩy tiến độ nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Đồng thời, địa phương tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để thống nhất định hướng triển khai và tháo gỡ khó khăn.

Đáng chú ý, dự án được Nghệ An nhìn nhận như một “đầu kéo” hạ tầng. Không chỉ tạo nguồn điện lớn, LNG Quỳnh Lập còn kéo theo nhu cầu phát triển cảng biển, kho bãi, vận tải và dịch vụ logistics, qua đó mở rộng dư địa cho công nghiệp phụ trợ và thu hút đầu tư.

Với uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm đã được khẳng định, liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam), SK Innovation và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) đã được lựa chọn là nhà đầu tư dự án.

Ngày 23/4/2026, tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập cho liên danh nhà đầu tư. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để dự án bước vào giai đoạn triển khai cụ thể.

LIÊN DANH NHÀ ĐẦU TƯ: SỰ CỘNG HƯỞNG VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM VẬN HÀNH LNG

Trong liên danh, SK Innovation là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực năng lượng và hóa chất của Hàn Quốc, nổi bật với định hướng phát triển năng lượng xanh và vật liệu tiên tiến. NASU là doanh nghiệp uy tín của Nghệ An, phát triển theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và thể hiện tầm nhìn dài hạn khi tham gia lĩnh vực năng lượng.

PV Power giữ vai trò nòng cốt với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực điện khí, hiện sở hữu và vận hành 10 nhà máy điện với tổng công suất hơn 5.800MW trên cả nước. Doanh nghiệp cũng đã đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 trong năm 2025 - những nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam. Đây được xem là lợi thế quan trọng, giúp PV Power có nền tảng thực tiễn về công nghệ và vận hành để triển khai các dự án LNG quy mô lớn.

Sự kết hợp giữa năng lực vận hành trong nước, kinh nghiệm quốc tế và doanh nghiệp địa phương được kỳ vọng tạo ra cấu trúc liên danh cân bằng, hỗ trợ tiến độ và nâng cao tính khả thi của dự án.

Lễ công bố triển khai và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập sẽ diễn ra hôm nay, ngày 18/5 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.

QUY MÔ 1.500MW: KHÔNG CHỈ LÀ NHÀ MÁY ĐIỆN MÀ LÀ MỘT “HỆ SINH THÁI LNG”

Dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập được triển khai tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư hơn 59 nghìn tỷ đồng và công suất thiết kế 1.500MW. Theo thiết kế, dự án bao gồm hệ thống kho chứa LNG khoảng 250.000m3, hệ thống tái hóa khí cùng bến cảng chuyên dụng phục vụ nhập khẩu LNG.

Với cấu phần này, LNG Quỳnh Lập không chỉ là một nhà máy điện mà còn hình thành chuỗi LNG tích hợp, tạo tiền đề phát triển hạ tầng cảng biển và logistics tại khu vực Bắc Trung Bộ. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bổ sung nguồn điện ổn định cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Phối cảnh dự án Nhiệtđiện khí LNG Quỳnh Lập.

Điểm đáng chú ý là dự án tích hợp đồng bộ chuỗi công nghệ LNG từ tiếp nhận, lưu trữ, tái hóa khí đến phát điện. LNG nhập khẩu được vận chuyển bằng tàu chuyên dụng, tiếp nhận tại hệ thống cảng biển hiện đại, sau đó dẫn qua hệ thống đường ống cách nhiệt cao nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thất thoát năng lượng.

CÔNG NGHỆ CCGT: TRỌNG TÂM HIỆU SUẤT VÀ “BÀI TOÁN GIẢM PHÁT THẢI”

Cốt lõi công nghệ của dự án là tổ hợp tuabin khí chu trình hỗn hợp (Combined Cycle Gas Turbine – CCGT) thế hệ mới. LNG sau tái hóa khí được đưa vào tuabin khí để phát điện, phần nhiệt dư tiếp tục được thu hồi để sản xuất hơi nước vận hành tuabin hơi, tạo ra điện năng bổ sung. Nhờ cơ chế “hai vòng”, hiệu suất phát điện của nhà máy có thể đạt trên 60%.

Đáng chú ý, công nghệ này giúp giảm phát thải CO₂ tới khoảng 40% so với điện than, đồng thời giảm đáng kể các chất ô nhiễm khác. Đây là lợi thế quan trọng giúp dự án phù hợp với mục tiêu phát triển xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam.

PHÙ HỢP QUY HOẠCH ĐIỆN VIII, TẠO LAN TỎA KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

LNG Quỳnh Lập được xem là bước đi phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch trong Quy hoạch điện VIII. Sự hội tụ của PV Power, NASU và SK Innovation không chỉ là sự kết hợp về vốn mà còn là sự cộng hưởng về công nghệ, kinh nghiệm vận hành và tầm nhìn phát triển.

Bên cạnh vai trò cung ứng điện, dự án còn được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế - xã hội địa phương, thúc đẩy phát triển logistics, cảng biển, công nghiệp phụ trợ và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Với quy mô lớn, công nghệ hiện đại và sự đồng hành của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng trở thành động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và bền vững của Việt Nam trong tương lai.

