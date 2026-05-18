Trang chủ Địa phương

Huế chuẩn bị đấu giá nhiều mỏ khoáng sản quy mô lớn

Nguyễn Thuấn

18/05/2026, 09:04

Thành phố Huế dự kiến tổ chức đấu giá nhiều mỏ khoáng sản quy mô lớn tại Phú Bài, Lộc An và Khe Tre nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp phục vụ các công trình hạ tầng, giao thông và đô thị trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước...

Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Huế vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn, đồng thời tăng hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 3 mỏ đất làm vật liệu san lấp tại phường Phú Bài. Cụ thể, mỏ đất khu vực 1 có diện tích 17,03 ha với trữ lượng khoảng 2,4 triệu m3; mỏ đất khu vực 2 rộng 22,55 ha, trữ lượng khoảng 2,35 triệu m3; mỏ đất khu vực 3 rộng 19,82 ha, trữ lượng khoảng 4,3 triệu m3. Hiện các khu vực này chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đưa ra đấu giá các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã có kết quả thăm dò. Trong đó, mỏ đá tại xã Lộc An có diện tích 20 ha, trữ lượng dự kiến hơn 8 triệu m3 đá và khoảng 1,94 triệu m3 đất đi kèm. Mỏ đá tại khu vực Thác Trượt, xã Khe Tre rộng 3 ha, có trữ lượng hơn 550 nghìn m3 đá.

UBND thành phố Huế cho biết, trường hợp trong năm 2026 chưa thực hiện hết việc đấu giá các khu vực khoáng sản theo kế hoạch đã phê duyệt thì sẽ chuyển sang thực hiện trong năm 2027.

Để triển khai kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đấu giá, lập hồ sơ, xác định giá khởi điểm, bước giá và mức tiền đặt trước theo quy định. UBND các phường, xã nơi có mỏ khoáng sản chịu trách nhiệm bảo vệ mặt bằng, mốc giới và phối hợp triển khai đấu giá đúng quy định pháp luật.

Theo UBND thành phố Huế, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là giải pháp để phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác hiệu quả và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế có 61 mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động, trong đó có 16 giấy phép khai thác do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.

đấu giá khoáng sản Huế kế hoạch đấu giá 2026 mỏ đá Lộc An mỏ đất Phú Bài quyền khai thác khoáng sản tài nguyên khoáng sản

Từ chỗ chủ yếu gia công, phụ thuộc vào doanh nghiệp trung gian, nhiều hợp tác xã tại Nghệ An đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng kết nối thị trường để tham gia sâu hơn vào chuỗi xuất khẩu hàng hóa...

Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng xây dựng Thành phố trở thành siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mục tiêu đến năm 2050, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 1.200 tỷ USD...

Trong hành trình phát triển kinh tế Việt Nam, năng lực điều hành địa phương không chỉ tạo ra môi trường đầu tư mà còn quyết định tốc độ tăng trưởng của cả một nền kinh tế.

TP.Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống khu vực nội đô khi chuẩn bị triển khai dự án cải tạo rạch Ông Bầu và rạch Chín Xiểng với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đây là những tuyến kênh ô nhiễm nặng của Thành phố, thuộc hai phường 5 và 6, quận Gò Vấp cũ (nay là phường An Nhơn).

Từ thế mạnh di sản cố đô đến tiềm năng kinh tế biển và logistics, thành phố Huế kỳ vọng hình thành các cơ chế đặc thù đủ mạnh để mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

