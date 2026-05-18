Huế chuẩn bị đấu giá nhiều mỏ khoáng sản quy mô lớn

Thành phố Huế dự kiến tổ chức đấu giá nhiều mỏ khoáng sản quy mô lớn tại Phú Bài, Lộc An và Khe Tre nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp phục vụ các công trình hạ tầng, giao thông và đô thị trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước...

UBND thành phố Huế vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn, đồng thời tăng hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 3 mỏ đất làm vật liệu san lấp tại phường Phú Bài. Cụ thể, mỏ đất khu vực 1 có diện tích 17,03 ha với trữ lượng khoảng 2,4 triệu m3; mỏ đất khu vực 2 rộng 22,55 ha, trữ lượng khoảng 2,35 triệu m3; mỏ đất khu vực 3 rộng 19,82 ha, trữ lượng khoảng 4,3 triệu m3. Hiện các khu vực này chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đưa ra đấu giá các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã có kết quả thăm dò. Trong đó, mỏ đá tại xã Lộc An có diện tích 20 ha, trữ lượng dự kiến hơn 8 triệu m3 đá và khoảng 1,94 triệu m3 đất đi kèm. Mỏ đá tại khu vực Thác Trượt, xã Khe Tre rộng 3 ha, có trữ lượng hơn 550 nghìn m3 đá.

UBND thành phố Huế cho biết, trường hợp trong năm 2026 chưa thực hiện hết việc đấu giá các khu vực khoáng sản theo kế hoạch đã phê duyệt thì sẽ chuyển sang thực hiện trong năm 2027.

Để triển khai kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đấu giá, lập hồ sơ, xác định giá khởi điểm, bước giá và mức tiền đặt trước theo quy định. UBND các phường, xã nơi có mỏ khoáng sản chịu trách nhiệm bảo vệ mặt bằng, mốc giới và phối hợp triển khai đấu giá đúng quy định pháp luật.

Theo UBND thành phố Huế, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là giải pháp để phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác hiệu quả và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế có 61 mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động, trong đó có 16 giấy phép khai thác do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.