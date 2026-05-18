Ứng dụng AI vào quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế
Hằng Nguyễn
18/05/2026, 09:06
Trong bối cảnh các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, nhiều chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong theo dõi sức khỏe, không chỉ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà còn giúp các thành viên trong gia đình chủ động chăm sóc người thân từ xa…
Ngày 15/5, ứng dụng chăm sóc sức khỏe Kolia với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty công nghệ OSP AI (thành viên hệ sinh thái OSP Group) phát triển chính thức ra mắt. Nền tảng này được kỳ vọng hỗ trợ người dân theo dõi huyết áp, quản lý bệnh mạn tính, đồng thời giúp các thành viên trong gia đình có thể theo dõi sức khỏe người thân từ xa theo thời gian thực.
Ứng dụng được phát triển theo hướng theo dõi các chỉ số sức khỏe như huyết áp, đường huyết, nhịp tim và cân nặng. Dữ liệu sau đó được AI phân tích nhằm phát hiện nguy cơ bất thường và đưa ra cảnh báo sớm.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 25% dân số trưởng thành và hơn 50% ở nhóm trên 60 tuổi. Đáng chú ý, các bệnh mãn tĩnh như tăng huyết áp, tim mạch và đái tháo đường đang có xu hướng trẻ hóa do áp lực công việc, căng thẳng, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và lối sống ít vận động.
Ông Sơn cho biết y học hiện nay không chỉ dừng ở việc chẩn đoán và kê đơn mà đang chuyển dần sang mô hình quản lý điều trị liên tục đối với bệnh nhân mạn tính. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân ngày càng gia tăng khiến việc theo dõi thường xuyên giữa các lần tái khám trở thành thách thức lớn đối với đội ngũ bác sĩ và hệ thống y tế.
Theo ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc OSP Group, cho biết nền tảng được xây dựng trên hệ thống AI đa tác nhân với dữ liệu từ hơn 150.000 bệnh án lâm sàng. Ứng dụng tích hợp các tính năng như nhắc lịch uống thuốc, cảnh báo nguy cơ sức khỏe và hỗ trợ kết nối giữa bệnh nhân, người thân và bác sĩ.
Sau 18 tháng nghiên cứu, ứng dụng được định hướng phục vụ nhóm người cao tuổi và bệnh nhân mạn tính. Một trong những tính năng nổi bật là khả năng cho phép người thân theo dõi tình trạng sức khỏe từ xa. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống có thể gửi cảnh báo qua Zalo hoặc SMS kèm định vị GPS để hỗ trợ xử lý nhanh chóng.
Chia sẻ với VnEconomy, ông Lê Quang Dũng cho biết sau 18 năm triển khai các dự án công nghệ với Chính phủ trong lĩnh vực thuế, tài chính và tư pháp, doanh nghiệp mong muốn mở rộng ứng dụng công nghệ sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Theo ông Dũng, đến năm 2025, khi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai mạnh, doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu hơn vào lĩnh vực chuyển đổi số y tế, đặc biệt hướng tới người dân khu vực nông thôn. “Kolia không thể thay thế bác sĩ mà là công cụ hỗ trợ tập hợp chuỗi thông tin cá nhân hóa của người bệnh để nhắc nhở thăm khám, uống thuốc và theo dõi sức khỏe hằng ngày”, ông Dũng nhấn mạnh.
Ứng dụng được thiết kế dưới dạng trợ lý chatbot với giao diện đơn giản, hướng tới người lớn tuổi và người ít tiếp cận công nghệ. Thay vì nhập thủ công các chỉ số sức khỏe, người dùng có thể chụp ảnh kết quả đo huyết áp để AI tự động phân tích và lưu trữ dữ liệu.
Ông Dũng cho biết dữ liệu của hệ thống được xây dựng từ các nghiên cứu về bệnh mạn tính, trải qua nhiều vòng đánh giá của chuyên gia trong và ngoài nước trước khi đưa vào vận hành. Ngoài ra, nền tảng cũng tích hợp nguồn dữ liệu y học phương Đông đã được số hóa.
Một trong những tính năng được nhấn mạnh là chế độ “người thân”, cho phép con cái theo dõi tình trạng sức khỏe và tương tác với bố mẹ từ xa. Ứng dụng cũng hỗ trợ nhận diện thông tin từ phiếu khám bệnh thông qua AI để lưu trữ dữ liệu sức khỏe cơ bản.
“Chúng tôi đang hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển dòng máy đo huyết áp có khả năng kết nối trực tiếp với ứng dụng. Dự kiến chậm nhất vào cuối tháng 7 sẽ ra mắt dòng máy đầu tiên của Kolia”, ông Dũng cho biết.
Đánh giá cao về việc ra mắt ứng dụng "Made in Vietnam" sử dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết lĩnh vực y tế dự phòng và quản lý bệnh mạn tính sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ để mở rộng ứng dụng AI trong theo dõi và chăm sóc sức khỏe.
Theo ông Đức, việc nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động cũng như kỹ năng sử dụng các ứng dụng số trong theo dõi sức khỏe hằng ngày sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời gian tới.
Bộ Y tế quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%
15:39, 15/05/2026
Lừa đảo "bán thuốc lá giá rẻ, chiết khấu cao" chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng
14:12, 14/05/2026
Nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản khi cài app giả mạo "VSSID.apk" chứa mã độc
Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7
Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026…
Lương hưu, trợ cấp tăng 8% từ 1/7/2026
Từ ngày 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 8%, đồng thời nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng cho một số nhóm có mức hưởng thấp…
Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026
Tối 15/5/2026, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”...
Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản...
Thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Dự án luật tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện về chính sách phát triển; quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án điện lực...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: