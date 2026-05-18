Ứng dụng AI vào quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế

Trong bối cảnh các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, nhiều chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong theo dõi sức khỏe, không chỉ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà còn giúp các thành viên trong gia đình chủ động chăm sóc người thân từ xa…

Ngày 15/5, ứng dụng chăm sóc sức khỏe Kolia với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty công nghệ OSP AI (thành viên hệ sinh thái OSP Group) phát triển chính thức ra mắt. Nền tảng này được kỳ vọng hỗ trợ người dân theo dõi huyết áp, quản lý bệnh mạn tính, đồng thời giúp các thành viên trong gia đình có thể theo dõi sức khỏe người thân từ xa theo thời gian thực.

Ứng dụng được phát triển theo hướng theo dõi các chỉ số sức khỏe như huyết áp, đường huyết, nhịp tim và cân nặng. Dữ liệu sau đó được AI phân tích nhằm phát hiện nguy cơ bất thường và đưa ra cảnh báo sớm.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 25% dân số trưởng thành và hơn 50% ở nhóm trên 60 tuổi. Đáng chú ý, các bệnh mãn tĩnh như tăng huyết áp, tim mạch và đái tháo đường đang có xu hướng trẻ hóa do áp lực công việc, căng thẳng, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và lối sống ít vận động.

Ông Sơn cho biết y học hiện nay không chỉ dừng ở việc chẩn đoán và kê đơn mà đang chuyển dần sang mô hình quản lý điều trị liên tục đối với bệnh nhân mạn tính. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân ngày càng gia tăng khiến việc theo dõi thường xuyên giữa các lần tái khám trở thành thách thức lớn đối với đội ngũ bác sĩ và hệ thống y tế.

Theo ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc OSP Group, cho biết nền tảng được xây dựng trên hệ thống AI đa tác nhân với dữ liệu từ hơn 150.000 bệnh án lâm sàng. Ứng dụng tích hợp các tính năng như nhắc lịch uống thuốc, cảnh báo nguy cơ sức khỏe và hỗ trợ kết nối giữa bệnh nhân, người thân và bác sĩ.

Ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc OSP Group

Sau 18 tháng nghiên cứu, ứng dụng được định hướng phục vụ nhóm người cao tuổi và bệnh nhân mạn tính. Một trong những tính năng nổi bật là khả năng cho phép người thân theo dõi tình trạng sức khỏe từ xa. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống có thể gửi cảnh báo qua Zalo hoặc SMS kèm định vị GPS để hỗ trợ xử lý nhanh chóng.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Lê Quang Dũng cho biết sau 18 năm triển khai các dự án công nghệ với Chính phủ trong lĩnh vực thuế, tài chính và tư pháp, doanh nghiệp mong muốn mở rộng ứng dụng công nghệ sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo ông Dũng, đến năm 2025, khi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai mạnh, doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu hơn vào lĩnh vực chuyển đổi số y tế, đặc biệt hướng tới người dân khu vực nông thôn. “Kolia không thể thay thế bác sĩ mà là công cụ hỗ trợ tập hợp chuỗi thông tin cá nhân hóa của người bệnh để nhắc nhở thăm khám, uống thuốc và theo dõi sức khỏe hằng ngày”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ứng dụng được thiết kế dưới dạng trợ lý chatbot với giao diện đơn giản, hướng tới người lớn tuổi và người ít tiếp cận công nghệ. Thay vì nhập thủ công các chỉ số sức khỏe, người dùng có thể chụp ảnh kết quả đo huyết áp để AI tự động phân tích và lưu trữ dữ liệu.

Ông Dũng cho biết dữ liệu của hệ thống được xây dựng từ các nghiên cứu về bệnh mạn tính, trải qua nhiều vòng đánh giá của chuyên gia trong và ngoài nước trước khi đưa vào vận hành. Ngoài ra, nền tảng cũng tích hợp nguồn dữ liệu y học phương Đông đã được số hóa.

Một trong những tính năng được nhấn mạnh là chế độ “người thân”, cho phép con cái theo dõi tình trạng sức khỏe và tương tác với bố mẹ từ xa. Ứng dụng cũng hỗ trợ nhận diện thông tin từ phiếu khám bệnh thông qua AI để lưu trữ dữ liệu sức khỏe cơ bản.

“Chúng tôi đang hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển dòng máy đo huyết áp có khả năng kết nối trực tiếp với ứng dụng. Dự kiến chậm nhất vào cuối tháng 7 sẽ ra mắt dòng máy đầu tiên của Kolia”, ông Dũng cho biết.

Đánh giá cao về việc ra mắt ứng dụng "Made in Vietnam" sử dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết lĩnh vực y tế dự phòng và quản lý bệnh mạn tính sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ để mở rộng ứng dụng AI trong theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Đức, việc nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động cũng như kỹ năng sử dụng các ứng dụng số trong theo dõi sức khỏe hằng ngày sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời gian tới.