Herbalife được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Vì cuộc sống cộng đồng tại Rồng Vàng 2026

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam vừa tiếp tục vào Top 50 Doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment - Doanh Nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) Tiêu Biểu tại Việt Nam và Top 10 Hạng mục Doanh nghiệp Vì cuộc sống cộng đồng tại Rồng Vàng 2026 bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy / Vietnam Economic Times.

Chương trình Rồng Vàng ghi nhận các doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng, cũng như có những đóng góp đáng kể và tích cực cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động và nền kinh tế quốc gia.

Chương trình khảo sát, bình xét và vinh danh các doanh nghiệp FDI dựa trên năm tiêu chí chính: kết quả kinh doanh; xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; phát triển kinh doanh xanh và bền vững; ứng dụng chuyển đổi số. Trong số hàng trăm doanh nghiệp tham gia, top 30 doanh nghiệp tiêu biểu nhất đã được lựa chọn dựa trên các tiêu chí của chương trình để vinh danh tại Rồng Vàng 2026.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng và các bên liên quan dành cho thương hiệu Herbalife đã giúp chúng tôi vinh dự được trao Giải Thưởng uy tín này. Thông qua việc cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học cùng với sự hỗ trợ trực tiếp từ các thành viên độc lập Herbalife, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ nhiều người thực hiện lối sống năng động, lành mạnh và đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe. Mục tiêu này phù hợp với cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam.”

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam tại Chương trình Rồng Vàng 2026.

Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, Herbalife Việt Nam được vinh danh thuộc Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) theo đánh giá của Vietnam Report (VNR) bảy năm liên tiếp từ 2019 đến 2025 và vinh dự được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận là thương hiệu danh tiếng tại Việt Nam với Chứng nhận Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2024 và 2025.

Công ty cũng được trao giải thưởng Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng (VAFF) mười lần liên tiếp từ năm 2016 đến 2025. Herbalife cung cấp 10 nhóm sản phẩm bao gồm: Nhóm hỗ trợ kiểm soát cân nặng, Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch, Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp, Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực, Nhóm vận động và tăng cường sự tỉnh táo, Nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da, Nhóm Hỗ trợ Sức khỏe Nam giới và Nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn.

Được biết, Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng về sức khỏe và thể chất, đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các thành viên độc lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

