Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần
18/05/2026, 09:04
Khi nhiều đô thị lớn trên thế giới coi kinh tế đêm là động lực tăng trưởng quan trọng, nhiều điểm đến của Việt Nam đang từng bước định hình một chiến lược phát triển riêng, dựa trên lợi thế di sản, văn hóa và nhu cầu du lịch trải nghiệm của du khách...
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký
ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn TP. Hà
Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”, mở ra một giai đoạn phát
triển mới cho đô thị sáng tạo và hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao của Thủ
đô.
Theo Đề án, đến năm 2035, kinh tế đêm được xác định trở
thành một trong những động lực quan trọng của kinh tế đô thị, đóng góp khoảng 7
- 8% GRDP, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12 - 14% mỗi năm trong các lĩnh
vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa.
Đáng chú ý, trục cảnh quan sông Hồng được định hướng trở
thành trung tâm kinh tế sáng tạo năng động, hội tụ các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật và thương mại có giá trị cao. Mục tiêu của TP. Hà Nội là hình thành từ 6
đến 8 khu kinh tế đêm trọng điểm cùng 15 đến 20 không gian, tuyến phố hoạt động
sau 24 giờ, trong đó ít nhất có 3 khu đạt tiêu chuẩn trải nghiệm văn hóa, du lịch
đêm cấp khu vực.
Trong đó, hệ thống phố đi bộ, công viên, khu vực Hồ Tây
cùng các trung tâm công nghiệp văn hóa sẽ trở thành không gian tổ chức lễ hội,
trình diễn ánh sáng, sự kiện nghệ thuật, thu hút giới sáng tạo, nghệ sĩ
và doanh nghiệp văn hóa.
Ở khu vực ngoại thành, các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng qua đêm, trải nghiệm làng nghề và du lịch cộng đồng sẽ được phát triển tại
Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Bát Tràng, Vạn Phúc cùng
vùng sáng tạo và công nghệ cao Hòa Lạc….
Theo Đề án, khoảng 80 - 90% giao dịch trong nền kinh tế đêm
sẽ được thanh toán không tiền mặt. Trong lĩnh vực giao
thông, Hà Nội dự kiến tổ chức các tuyến xe buýt trợ giá kết nối tới những khu tổ
hợp giải trí ban đêm, đồng thời kéo dài thời gian vận hành tuyến đường sắt đô
thị Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội vào cuối tuần, dịp lễ.
Tương tự, trên nền tảng giá trị văn hóa đặc sắc, Huế đang xây dựng chiến
lược phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo có thương hiệu riêng, như "Huế
– Kinh đô ẩm thực", "Huế – Kinh đô áo dài Việt Nam", "Huế –
Thành phố lễ hội". Song song đó, Huế đã bước đầu phát triển một số hoạt
động thể thao và chăm sóc sức khỏe về đêm, góp phần hình thành thói quen sinh
hoạt lành mạnh cho người dân và du khách.
Mới đây, các tour "Huế về đêm" kết hợp xe điện, xe buýt 2 tầng, dạo bộ
và thưởng thức Ca Huế hoặc ẩm thực truyền thống được triển khai bởi nhiều đơn vị
lữ hành đạt công suất bình quân 70% mỗi tối. Ngoài ra, tuyến du thuyền đêm trên
sông Hương kết hợp nhạc truyền thống và dịch vụ ăn tối đã được tổ chức định kỳ.
Sau sự thành công của chương trình "Hoàng cung huyền ảo" dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, đại diện các hiệp hội du lịch, lữ hành, khách sạn cho rằng thành
phố cần có phương án bán vé phù hợp để duy trì sự kiện lâu dài, ít nhất là trong mỗi cuối tuần, thay vì tổ
chức trong ngắn hạn.
Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế, cho biết: "Chúng tôi sẽ đa dạng hóa các không gian phố
đi bộ, ẩm thực, chợ đêm; biến các sự kiện văn hóa thành chuỗi trải
nghiệm liên tục, chuyên nghiệp, đậm chất Huế. Địa
phương sẽ hình thành trục không gian ven sông Hương kết nối với khu vực trung
tâm, tạo thành chuỗi dịch vụ cuối tuần liên hoàn từ tham quan, thưởng thức nghệ thuật đến
ẩm thực và mua sắm," bà Trâm chia sẻ.
Cũng vậy, nhiều năm qua, TP.HCM đã nỗ lực hình thành đa dạng
không gian kinh tế cuối tuần như: Phố đi bộ, khu vui chơi - giải trí, trung tâm
thương mại, sự kiện văn hóa - nghệ thuật, không gian ẩm thực và các hoạt động giải
trí về đêm. Sau hợp nhất, mô hình kinh tế này có cơ hội mở rộng sang các khu vực
mới với tiềm năng sinh thái, biển và công nghiệp sáng tạo.
Theo Đề án phát triển kinh tế ban đêm do Viện Nghiên cứu
Phát triển TP.HCM chủ trì xây dựng, kinh
tế cuối tuần được xác định rõ là “dư địa tăng trưởng mới” quan trọng nhất của
siêu đô thị. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu được khai thác tối ưu thông
qua nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, kinh tế cuối tuần có tiềm năng đóng góp
thêm 5 - 8% vào GRDP siêu đô thị thông qua việc kéo dài chuỗi tiêu dùng, kích
thích liên kết cung ứng địa phương.
Tại hội thảo “Kinh tế cuối tuần: Tiềm năng và động lực tăng
trưởng mới của TP.HCM sau hợp nhất”, TS Nguyễn Lưu Bảo Đoan (Đại học Kinh tế
TPHCM), cho rằng kinh tế cuối tuần phải có sự đa dạng, đáp
ứng nhiều mức nhu cầu, quy mô khác nhau, nên cần tối ưu hóa không gian đô
thị, không gian công cộng và đa dạng hóa các hoạt động thương mại, ẩm thực, nghệ
thuật.
Ngoài ra, TP.HCM nên chuyển tư duy quy hoạch từ các điểm đến
đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái đa cực. Bên cạnh đó, cần tăng cường kết
nối giao thông, xem xét các phương án gửi, đỗ xe linh hoạt theo khung giờ vào
cuối tuần để người dân tiếp cận bên ngoài khu vực mua sắm, hàng quán, vui chơi
giải trí.
Theo TS. Phan Võ Minh Thắng, Trưởng Khoa Kinh doanh – Đại học
Hoa Sen, cần tận dụng gia tăng các dịch vụ cũng như tiếp tục
cải tiến vấn đề hạ tầng giao thông để giảm tối đa "thời gian chết". Không
chỉ là trong lúc di chuyển, cần cải thiện nhanh việc chậm trong mua vé như
quẹt thẻ Metro, rút ngắn thời gian thanh toán, đồng thời có thể bổ sung gói trải
nghiệm về nhiều dịch vụ đi kèm.
Nhìn chung, ThS. Vũ Thị Thu Hương, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM,
nhận định kinh tế cuối tuần là mô hình mà các hoạt động được tái cấu trúc theo
thời gian, kích hoạt nhu cầu trải nghiệm, gắn chặt với phát triển và quy hoạch
đô thị.
ThS. Vũ Thị Thu Hương đề xuất, trong quá trình chuyển đổi mô hình đô thị theo kiểu mới, Nhà
nước không chỉ là chủ thể phân bổ đất đai, không gian mà còn phải thiết kế, vận
hành về thời gian, tạo ra khung thể chế vận hành nhịp nhàng. Các doanh nghiệp,
cá nhân có vai trò quan trọng trong việc sáng tạo, trải nghiệm. Giá trị của đô
thị sẽ được tạo ra từ khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị.
Theo Sở Công thương TP.HCM, trước hết phải quan tâm
đến nhóm giải pháp chuyển đổi số. Từ cơ sở dữ liệu thông minh, thúc đẩy quá trình cá nhân hóa trải nghiệm
của khách hàng, triển khai các chính sách giá linh hoạt để điều tiết dòng
khách, ổn định doanh thu.
Trong khi đó, nhóm giải pháp về hạ tầng và giao thông kết nối
vùng cũng cần được quan tâm nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, du khách
tham gia trải nghiệm các sự kiện, hoạt động, kích cầu mua sắm vào dịp cuối tuần.
Quảng Ngãi: Sau hợp nhất, phát triển du lịch bền vững theo mô hình “Rừng - Biển - Đảo”
10:23, 15/05/2026
Việt Nam là điểm đến tiềm năng của “du lịch nha khoa”
Tối 15/5/2026, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”...
Nhật Bản: Danh tiếng "quốc gia an toàn" đang bị thách thức bởi ngành du lịch mạo hiểm
Nhật Bản nổi tiếng là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới - nhưng danh tiếng đó đang bị thách thức ngay trên những sườn núi và vùng biển mà du khách quốc tế đổ về ngày càng đông...
Quảng Ngãi: Sau hợp nhất, phát triển du lịch bền vững theo mô hình “Rừng - Biển - Đảo”
Sự hợp nhất giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã mở ra một chương mới trong việc phát triển du lịch bền vững, tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế của cả hai địa phương. Với định hướng phát triển không gian du lịch theo mô hình “Rừng - Biển - Đảo”, Quảng Ngãi (mới) đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và văn hóa đặc sắc.
Mùa hè 2026 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của du lịch Hàn Quốc?
Từ concert, fan meeting đến các tour trải nghiệm văn hóa thần tượng, tour check-in theo phim ảnh… văn hóa Hallyu đang kéo lượng lớn du khách quốc tế đổ về xứ kim chi trong năm 2026. Theo cơ quan du lịch Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến nước này đang lập kỷ lục mới…
Du lịch Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới cùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương
Từ ngày 11 - 13/5 vừa qua, đoàn công tác Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA) tại Hàn Quốc…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: