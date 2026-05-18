Doanh nghiệp dây và cáp điện theo đuổi chiến lược “chuyển đổi kép”
Song Hà
18/05/2026, 09:04
Đối với ngành dây và cáp điện, "chuyển đổi kép" hiện là chiến lược mang tính sống còn nhằm thích ứng kịp thời với xu hướng tiêu dùng mới và các cam kết toàn cầu, đặc biệt trước sức ép ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn phát thải cùng quá trình dịch chuyển năng lượng...
Trong năm 2025, thị trường dây và cáp điện tại Việt Nam đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) ấn tượng, đạt từ 7,1% đến 7,6%. Sự tăng trưởng vượt bậc này xuất phát từ việc ngành được hưởng lợi lớn nhờ vào các dự án hạ tầng đồng bộ, sự bùng nổ của năng lượng tái tạo cùng làn sóng đầu tư FDI mạnh mẽ.
TIÊU CHÍ “THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG” BẮT ĐẦU ĐƯỢC ĐẶT RA
Theo kết quả khảo sát thị trường Việt Nam năm 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao thực hiện, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm dây và cáp điện phục vụ các dự án hạ tầng, bất động sản và công nghiệp tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, trong đó nhu cầu tại các công trình quy mô lớn luôn được duy trì ở mức rất cao. Thực tế này tạo ra cơ hội to lớn và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho toàn ngành.
Bên cạnh đó, cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng người tiêu dùng đang dịch chuyển xu hướng rõ rệt từ tiêu chí lựa chọn sản phẩm “giá rẻ” sang đề cao chất lượng lẫn độ tin cậy, với việc ưu tiên hàng đầu cho các yếu tố cốt lõi như độ bền, an toàn khi sử dụng và giá cả hợp lý.
Thói quen tiếp cận sản phẩm dây và cáp điện của khách hàng cũng đang dần thay đổi. Với gần một nửa số lượng người tiêu dùng chủ động tra cứu trực tuyến trước khi quyết định mua hàng, đây là thời cơ vàng để các doanh nghiệp đẩy mạnh kênh số và trực tiếp định vị, xây dựng thương hiệu với khách hàng.
Đáng chú ý, tiêu chí “thân thiện môi trường” đã bắt đầu xuất hiện trong bộ thước đo đánh giá của người tiêu dùng, mặc dù ở thời điểm hiện tại, yếu tố này vẫn có mức độ ưu tiên thấp hơn các giá trị truyền thống.
Ở chiều ngược lại, những thách thức mà ngành phải đối mặt cũng đang ngày càng lộ diện rõ nét. Áp lực cạnh tranh về giá thành, tỷ lệ chiết khấu và các chương trình khuyến mãi ngày càng gay gắt khi có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Việc phụ thuộc quá lớn vào hệ thống phân phối khiến các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc kiểm soát toàn bộ trải nghiệm của người tiêu dùng cuối.
Đồng thời, sự khác biệt đặc thù giữa các vùng miền cùng tầm ảnh hưởng sâu sắc từ đội ngũ thầu thợ, đại lý đòi hỏi doanh nghiệp phải thiết lập các chiến lược tiếp cận linh hoạt hơn. Chưa kể, khách hàng hiện bắt đầu đặt ra những yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn kỹ thuật (như chống cháy, ít khói, không sinh khí độc) cũng như các chứng nhận xanh, bền vững khác.
CHỦ ĐỘNG “ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU”
Trong bối cảnh đầy biến động đó, một chiến lược phát triển bền vững kết hợp chặt chẽ giữa chất lượng sản phẩm, độ an toàn và khả năng tiếp cận tối ưu tại điểm bán sẽ là chìa khóa vạn năng giúp doanh nghiệp giữ vững năng lực cạnh tranh, đồng thời bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.
Là một thương hiệu quốc gia và đang nắm giữ thị phần số 1 toàn quốc, Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã chủ động “đi tắt đón đầu” một cách nhạy bén trong chiến lược phát triển sản xuất cũng như kinh doanh của mình. Mang theo thông điệp “đồng hành dẫn đầu” đến Hội nghị khách hàng toàn quốc 2026 diễn ra tại Ninh Bình, ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT CADIVI khẳng định: Trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp không đơn thuần là mở rộng quy mô nhà máy, mà tập trung sâu sắc vào nâng cao chất lượng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và kiến tạo các giá trị bền vững.
"Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với các mục tiêu kinh doanh, năm 2026, chúng tôi khẳng định hình ảnh mới: Hiện đại trong quản trị – Xanh trong sản xuất – Mạnh mẽ trong hội nhập", ông Lê Bá Thọ nhấn mạnh.
Tại Việt Nam, CADIVI hiện là đơn vị tiên phong thực hiện chiến lược “chuyển đổi kép” trong ngành sản xuất dây và cáp điện. Việc số hóa toàn diện từ quy trình quản trị đến sản xuất, gắn liền với định hướng phát triển bền vững chính là minh chứng rõ ràng cho cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng quốc gia tiến tới nền kinh tế tuần hoàn.
Hiện tại, CADIVI đang tập trung mọi nguồn lực để nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm an toàn và thân thiện môi trường, tiêu biểu là dây điện không chì cùng các loại cáp chậm cháy, ít khói, không chứa halogen.
Song song với những cải tiến vượt bậc về sản phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, việc CADIVI xuất sắc đạt chứng nhận quốc tế ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) từ nền tảng Synesgy là bước đi mang tính chiến lược, khẳng định mạnh mẽ cam kết phát triển bền vững của mình. Định hướng chiến lược này không chỉ là bệ phóng giúp CADIVI đồng hành cùng cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, mà còn là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu các giải pháp xanh, đồng thời tích hợp sâu sắc tiêu chuẩn ESG vào toàn bộ hệ thống vận hành.
Bên cạnh làn sóng chuyển đổi xanh, CADIVI còn chú trọng đẩy mạnh tự động hóa và quản trị thông minh dựa trên nền tảng dữ liệu, kết hợp quản lý vận tải thông minh. Bước đi này giúp CADIVI trở thành doanh nghiệp đi đầu trong ngành dây và cáp điện tại Việt Nam ứng dụng thành công số hóa vào hoạt động logistics. Giải pháp công nghệ này đã góp phần cắt giảm tới 70% thời gian xe chờ tại kho bãi, tối ưu hóa và tăng 50% hiệu suất vận chuyển, đồng thời giảm thiểu lượng phát thải ra môi trường nhờ hệ thống điều phối lộ trình thông minh. Đây được xem là đòn bẩy cốt lõi giúp CADIVI tăng trưởng theo chiều sâu, nâng tầm năng lực cạnh tranh vượt trội để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030.
CADIVI đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng
08:00, 13/01/2026
CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước
11:45, 09/10/2025
CADIVI và mục tiêu trở thành thương hiệu dây cáp điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á
Nghệ An: Nhiều hợp tác xã từng bước thoát cảnh “làm thuê” trong xuất khẩu
Từ chỗ chủ yếu gia công, phụ thuộc vào doanh nghiệp trung gian, nhiều hợp tác xã tại Nghệ An đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng kết nối thị trường để tham gia sâu hơn vào chuỗi xuất khẩu hàng hóa...
“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran
Một lượng hàng hóa quá lớn được chuyển hướng sang đường bộ không chỉ gây ra nguy cơ tắc nghẽn nghiêm trọng mà còn đẩy giá cước vận tải lên cao...
Gỡ rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo
Đóng vai trò then chốt trong nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhưng việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế do nguồn vốn đầu tư thấp, năng lực hấp thụ công nghệ yếu, khung pháp lý và chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa thực sự hoàn thiện…
Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026
Tối 15/5/2026, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”...
Đông Nam Á thành điểm đến mới của ngành thiết bị giặt là
Không còn là ngành dịch vụ vận hành nhỏ lẻ, thị trường giặt là đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi xu hướng tự động hóa và dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo thêm lực đẩy cho dòng vốn đầu tư...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: