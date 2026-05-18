Trang chủ Thị trường

Doanh nghiệp dây và cáp điện theo đuổi chiến lược “chuyển đổi kép”

Song Hà

18/05/2026, 09:04

Đối với ngành dây và cáp điện, "chuyển đổi kép" hiện là chiến lược mang tính sống còn nhằm thích ứng kịp thời với xu hướng tiêu dùng mới và các cam kết toàn cầu, đặc biệt trước sức ép ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn phát thải cùng quá trình dịch chuyển năng lượng...

Ảnh minh họa.
Trong năm 2025, thị trường dây và cáp điện tại Việt Nam đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) ấn tượng, đạt từ 7,1% đến 7,6%. Sự tăng trưởng vượt bậc này xuất phát từ việc ngành được hưởng lợi lớn nhờ vào các dự án hạ tầng đồng bộ, sự bùng nổ của năng lượng tái tạo cùng làn sóng đầu tư FDI mạnh mẽ.

TIÊU CHÍ “THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG” BẮT ĐẦU ĐƯỢC ĐẶT RA

Theo kết quả khảo sát thị trường Việt Nam năm 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao thực hiện, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm dây và cáp điện phục vụ các dự án hạ tầng, bất động sản và công nghiệp tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, trong đó nhu cầu tại các công trình quy mô lớn luôn được duy trì ở mức rất cao. Thực tế này tạo ra cơ hội to lớn và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho toàn ngành.

Bên cạnh đó, cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng người tiêu dùng đang dịch chuyển xu hướng rõ rệt từ tiêu chí lựa chọn sản phẩm “giá rẻ” sang đề cao chất lượng lẫn độ tin cậy, với việc ưu tiên hàng đầu cho các yếu tố cốt lõi như độ bền, an toàn khi sử dụng và giá cả hợp lý.

Thói quen tiếp cận sản phẩm dây và cáp điện của khách hàng cũng đang dần thay đổi. Với gần một nửa số lượng người tiêu dùng chủ động tra cứu trực tuyến trước khi quyết định mua hàng, đây là thời cơ vàng để các doanh nghiệp đẩy mạnh kênh số và trực tiếp định vị, xây dựng thương hiệu với khách hàng.

Đáng chú ý, tiêu chí “thân thiện môi trường” đã bắt đầu xuất hiện trong bộ thước đo đánh giá của người tiêu dùng, mặc dù ở thời điểm hiện tại, yếu tố này vẫn có mức độ ưu tiên thấp hơn các giá trị truyền thống.

Ở chiều ngược lại, những thách thức mà ngành phải đối mặt cũng đang ngày càng lộ diện rõ nét. Áp lực cạnh tranh về giá thành, tỷ lệ chiết khấu và các chương trình khuyến mãi ngày càng gay gắt khi có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Việc phụ thuộc quá lớn vào hệ thống phân phối khiến các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc kiểm soát toàn bộ trải nghiệm của người tiêu dùng cuối.

Đồng thời, sự khác biệt đặc thù giữa các vùng miền cùng tầm ảnh hưởng sâu sắc từ đội ngũ thầu thợ, đại lý đòi hỏi doanh nghiệp phải thiết lập các chiến lược tiếp cận linh hoạt hơn. Chưa kể, khách hàng hiện bắt đầu đặt ra những yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn kỹ thuật (như chống cháy, ít khói, không sinh khí độc) cũng như các chứng nhận xanh, bền vững khác.

CHỦ ĐỘNG “ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU”

Trong bối cảnh đầy biến động đó, một chiến lược phát triển bền vững kết hợp chặt chẽ giữa chất lượng sản phẩm, độ an toàn và khả năng tiếp cận tối ưu tại điểm bán sẽ là chìa khóa vạn năng giúp doanh nghiệp giữ vững năng lực cạnh tranh, đồng thời bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Là một thương hiệu quốc gia và đang nắm giữ thị phần số 1 toàn quốc, Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã chủ động “đi tắt đón đầu” một cách nhạy bén trong chiến lược phát triển sản xuất cũng như kinh doanh của mình. Mang theo thông điệp “đồng hành dẫn đầu” đến Hội nghị khách hàng toàn quốc 2026 diễn ra tại Ninh Bình, ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT CADIVI khẳng định: Trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp không đơn thuần là mở rộng quy mô nhà máy, mà tập trung sâu sắc vào nâng cao chất lượng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và kiến tạo các giá trị bền vững.

Ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT CADIVI chia sẻ tại Hội nghị. 
"Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với các mục tiêu kinh doanh, năm 2026, chúng tôi khẳng định hình ảnh mới: Hiện đại trong quản trị – Xanh trong sản xuất – Mạnh mẽ trong hội nhập", ông Lê Bá Thọ nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, CADIVI hiện là đơn vị tiên phong thực hiện chiến lược “chuyển đổi kép” trong ngành sản xuất dây và cáp điện. Việc số hóa toàn diện từ quy trình quản trị đến sản xuất, gắn liền với định hướng phát triển bền vững chính là minh chứng rõ ràng cho cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng quốc gia tiến tới nền kinh tế tuần hoàn.

Hiện tại, CADIVI đang tập trung mọi nguồn lực để nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm an toàn và thân thiện môi trường, tiêu biểu là dây điện không chì cùng các loại cáp chậm cháy, ít khói, không chứa halogen.

Song song với những cải tiến vượt bậc về sản phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, việc CADIVI xuất sắc đạt chứng nhận quốc tế ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) từ nền tảng Synesgy là bước đi mang tính chiến lược, khẳng định mạnh mẽ cam kết phát triển bền vững của mình. Định hướng chiến lược này không chỉ là bệ phóng giúp CADIVI đồng hành cùng cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, mà còn là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu các giải pháp xanh, đồng thời tích hợp sâu sắc tiêu chuẩn ESG vào toàn bộ hệ thống vận hành.

Bên cạnh làn sóng chuyển đổi xanh, CADIVI còn chú trọng đẩy mạnh tự động hóa và quản trị thông minh dựa trên nền tảng dữ liệu, kết hợp quản lý vận tải thông minh. Bước đi này giúp CADIVI trở thành doanh nghiệp đi đầu trong ngành dây và cáp điện tại Việt Nam ứng dụng thành công số hóa vào hoạt động logistics. Giải pháp công nghệ này đã góp phần cắt giảm tới 70% thời gian xe chờ tại kho bãi, tối ưu hóa và tăng 50% hiệu suất vận chuyển, đồng thời giảm thiểu lượng phát thải ra môi trường nhờ hệ thống điều phối lộ trình thông minh. Đây được xem là đòn bẩy cốt lõi giúp CADIVI tăng trưởng theo chiều sâu, nâng tầm năng lực cạnh tranh vượt trội để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030.

Cadivi chiến lược phát triển sản xuất Chủ tịch HĐQT Lê Bá Thọ chuyển đổi xanh dự báo ngành dây cáp hạ tầng đồng bộ năng lượng tái tạo tăng trưởng bền vững thị trường dây và cáp điện Việt Nam tiêu chí thân thiện môi trường

