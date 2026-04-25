Trang chủ Du lịch

Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng

Nguyễn Thuấn

25/04/2026, 10:16

Một “kho báu” hang động mới vừa được hé lộ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi đoàn thám hiểm phát hiện thêm 26 hang động cùng hàng loạt cấu trúc địa chất độc đáo. Những phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học mà còn mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch bền vững…

Hang Mò Rọộ.

Chiều 24/3, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng công bố kết quả đợt khảo sát hang động kéo dài từ ngày 21/3 đến 11/4, ghi nhận 26 hang động mới cùng nhiều phát hiện có giá trị khoa học và tiềm năng khai thác du lịch.

Đợt khảo sát có sự tham gia của 10 chuyên gia quốc tế và nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam, tiến hành tại các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn. Tổng chiều dài hang động được đo vẽ đạt 13.643 m.

Công bố kết quả đợt khảo sát hang động và tài nguyên du lịch mới tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Công bố kết quả đợt khảo sát hang động và tài nguyên du lịch mới tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Nổi bật trong số các phát hiện là hang Thiên Cung với chiều dài 4.206 m – lớn nhất trong đợt khảo sát. Hang có quy mô lớn, hệ thống thạch nhũ phong phú, phát triển gần song song với hệ thống Hang Tối và có mối liên kết thủy văn với sông Chày. Đáng chú ý, cửa hang được xác định là tuyến dòng chảy cổ của sông Hang Tối, mang ý nghĩa đặc biệt về mặt địa chất – địa mạo.

Hình ảnh hang Thiên Cung dài 4.206 m.

Bên cạnh đó, hang Chả Nghéo (xã Kim Điền) dài 583 m gây ấn tượng với cửa dạng giếng đứng sâu, thác nước và cấu trúc phức tạp, dẫn xuống dòng suối ngầm. Theo đánh giá ban đầu, hang vẫn tiếp tục phát triển và chưa được khảo sát hết, mở ra khả năng hình thành hệ thống hang động quy mô lớn trong khu vực.

Hang Chả Nghéo có chiều dài 583 m hang Chả Nghéo, với cấu trúc phức tạp, chưa được khảo sát hết, tiềm năng hình thành hệ thống hang động lớn.

Một số hang động khác cũng được ghi nhận như hang Nước Lặn (dài 2.721 m, có dòng chảy theo mùa), hang Má Dơm (dài 1.257 m, độ sâu âm 102 m). Tại xã Kim Phú, đoàn khảo sát phát hiện chuỗi 3 hang có suối ngầm phía sau hang Rục Mòn, trong đó hang thượng nguồn được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm.

Hang Nước Lặn dài 2.721 m.
Hang Má Dơm dài 1.257 m.

Ở khu vực xã Trường Sơn, cụm hang Sơn Bồi gồm 4 hang nhỏ đã được phát hiện, trong đó 3 hang đã đưa vào khai thác du lịch. Đáng chú ý, hang Chạc Đen tại khu vực đường 20 là dạng hang giếng đứng sâu khoảng 20 m, dẫn xuống hành lang lớn và có thể là nhánh cao của hệ thống hang sông Phong Nha, hứa hẹn tiếp tục phát triển về chiều dài.

Hang Chạc Đen
Hang Mò Rọo

Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống hang động trong khu vực phát triển mạnh theo địa hình karst, thể hiện qua sự tồn tại đồng thời của các hang thẳng đứng sâu và các hang quy mô lớn phát triển theo phương ngang.

Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, kết quả năm 2026 đã bổ sung dữ liệu quan trọng cho hệ thống hang động của di sản. Những phát hiện mới tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo của khu vực.

Các hang động không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn mở ra nhiều dư địa cho bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng trong thời gian tới.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy