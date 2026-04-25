Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng
Nguyễn Thuấn
25/04/2026, 10:16
Một “kho báu” hang động mới vừa được hé lộ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi đoàn thám hiểm phát hiện thêm 26 hang động cùng hàng loạt cấu trúc địa chất độc đáo. Những phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học mà còn mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch bền vững…
Chiều 24/3, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
công bố kết quả đợt khảo sát hang động kéo dài từ ngày 21/3 đến 11/4, ghi nhận
26 hang động mới cùng nhiều phát hiện có giá trị khoa học và tiềm năng khai
thác du lịch.
Đợt khảo sát có sự tham gia của 10 chuyên gia quốc tế và nhiều
nhà nghiên cứu Việt Nam, tiến hành tại các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú,
Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn. Tổng chiều dài hang động được đo
vẽ đạt 13.643 m.
Nổi bật trong số các phát hiện là hang Thiên Cung với chiều
dài 4.206 m – lớn nhất trong đợt khảo sát. Hang có quy mô lớn, hệ thống thạch
nhũ phong phú, phát triển gần song song với hệ thống Hang Tối và có mối liên kết
thủy văn với sông Chày. Đáng chú ý, cửa hang được xác định là tuyến dòng chảy cổ
của sông Hang Tối, mang ý nghĩa đặc biệt về mặt địa chất – địa mạo.
Bên cạnh đó, hang Chả Nghéo (xã Kim Điền) dài 583 m gây ấn
tượng với cửa dạng giếng đứng sâu, thác nước và cấu trúc phức tạp, dẫn xuống
dòng suối ngầm. Theo đánh giá ban đầu, hang vẫn tiếp tục phát triển và chưa được
khảo sát hết, mở ra khả năng hình thành hệ thống hang động quy mô lớn trong khu
vực.
Một số hang động khác cũng được ghi nhận như hang Nước Lặn
(dài 2.721 m, có dòng chảy theo mùa), hang Má Dơm (dài 1.257 m, độ sâu âm 102
m). Tại xã Kim Phú, đoàn khảo sát phát hiện chuỗi 3 hang có suối ngầm phía sau
hang Rục Mòn, trong đó hang thượng nguồn được đánh giá có tiềm năng phát triển
du lịch mạo hiểm.
Ở khu vực xã Trường Sơn, cụm hang Sơn Bồi gồm 4 hang nhỏ đã
được phát hiện, trong đó 3 hang đã đưa vào khai thác du lịch. Đáng chú ý, hang
Chạc Đen tại khu vực đường 20 là dạng hang giếng đứng sâu khoảng 20 m, dẫn xuống
hành lang lớn và có thể là nhánh cao của hệ thống hang sông Phong Nha, hứa hẹn
tiếp tục phát triển về chiều dài.
Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống hang động trong khu vực
phát triển mạnh theo địa hình karst, thể hiện qua sự tồn tại đồng thời của các
hang thẳng đứng sâu và các hang quy mô lớn phát triển theo phương ngang.
Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia
Phong Nha – Kẻ Bàng, kết quả năm 2026 đã bổ sung dữ liệu quan trọng cho hệ thống
hang động của di sản. Những phát hiện mới tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật
toàn cầu về địa chất, địa mạo của khu vực.
Các hang động không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn mở ra
nhiều dư địa cho bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững, góp phần
nâng cao vị thế của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng trong thời
gian tới.
Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch
Cùng với tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027", hai quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Hoạt động hợp tác du lịch cần thực chất, hiệu quả, bền vững...
Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ
Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 luôn chứng kiến nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời đây cũng là thời điểm “mở cửa” mùa du lịch hè. Năm nay, hai kỳ nghỉ lễ diễn ra gần nhau, tạo thành chuỗi ngày nghỉ dài hiếm có trong năm…
Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội
Đến với đền Hùng năm nay, ngoài trải nghiệm các tour du lịch văn hoá truyền thống, du khách còn tiếp tục được trải nghiệm tour đêm đền Hùng. Đây là sản phẩm đã triển khai từ những năm trước và đã tạo dấu ấn đậm nét cho du khách…
Ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, du lịch ngắn ngày thành xu hướng
Cuộc chiến ở Trung Đông thu hẹp các tuyến đường hàng không Á - Âu, đang làm giảm nhu cầu đi lại đường dài. Tình trạng thiếu chuyến bay, phụ phí nhiên liệu tăng cao và những lo ngại về an toàn đã làm tăng thêm gánh nặng cùng với chi phí vé máy bay đắt đỏ…
Huế “thắp sáng” di sản, mở rộng không gian kinh tế đêm
Việc khai thác di sản về đêm đang mang đến diện mạo mới cho du lịch Huế, khi các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa được tổ chức bài bản. Đây được xem là hướng đi quan trọng để mở rộng không gian kinh tế đêm và nâng cao giá trị di sản...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: