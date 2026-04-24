Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 luôn chứng kiến nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời đây cũng là thời điểm “mở cửa” mùa du lịch hè. Năm nay, hai kỳ nghỉ lễ diễn ra gần nhau, tạo thành chuỗi ngày nghỉ dài hiếm có trong năm…

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành và hệ thống lưu trú, hai kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay đang tạo ra làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của du khách nội địa.

Theo số liệu khảo sát của Traveloka, xu hướng du lịch ngắn ngày đang gia tăng mạnh. Dữ liệu khảo sát cũng ghi nhận lượng tìm kiếm đối với các điểm đến gần, có thời gian di chuyển ngắn, trong dịp nghỉ lễ năm nay tăng đáng kể. Đáng chú ý, các chặng bay nội địa ngắn ghi nhận mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật trong số đó là các đường bay kết nối Hà Nội – Đà Nẵng, TP.HCM – Phú Quốc, hay Hà Nội – Huế…

LÂM ĐỒNG

Ngành du lịch Lâm Đồng đang triển khai mạnh mẽ chuỗi hoạt động kích cầu du lịch quy mô lớn, nhằm thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc “Chào mùa du lịch hè năm 2026” gắn liền với sự kiện công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Xuyên suốt mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8/2026, tỉnh Lâm Đồng liên tục phát động các thông điệp truyền thông mạnh mẽ như "Lâm Đồng - đến để yêu" và "Người Lâm Đồng - trải nghiệm du lịch Lâm Đồng". Theo ghi nhận, hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn từ 3 - 5 sao tại Đà Lạt, Phan Thiết... đã tung ra các gói ưu đãi giảm giá phòng trực tiếp lên đến 45%, tặng kèm các dịch vụ thiết thực như tiệc trà chiều, buffet sáng, bữa ăn chính, dịch vụ spa...

Chẳng hạn, khách sạn Nice Dream Hotel giới thiệu chương trình "Chill hè 20 độ C giữa Đà Lạt" với mức giảm giá ưu đãi bao gồm ăn sáng. Khu du lịch thác Datanla cũng đồng loạt giảm giá cho các gói trò chơi cảm giác mạnh...

TP. HỒ CHÍ MINH

Du lịch TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay rất sôi động khi hàng loạt chương trình kích cầu được triển khai, từ tour trải nghiệm mới lạ đến các gói ưu đãi sâu. Nhiều sản phẩm du lịch đa dạng từ đường sông, xe cổ, metro, thể thao đến trực thăng và các mô hình sáng tạo được đưa vào khai thác. Đồng thời, nhiều điểm đến, khu vui chơi đồng loạt giảm giá tới 50% nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Hiện các doanh nghiệp lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour..., đã tung ra nhiều gói ưu đãi hấp dẫn, giảm giá tới 41%, với mức giá khởi điểm chỉ từ 599.000 đồng. Không chỉ lữ hành, hệ thống lưu trú từ 3 - 5 sao tại TP.HCM cũng tham gia "cuộc đua" kích cầu với mức giảm từ 20% đến 50%, tập trung vào các gói "Staycation" và "Book in Advance".

Các điểm vui chơi lớn cũng có nhiều ưu đãi. Khu du lịch Suối Tiên tặng 10.000 phần quà, miễn phí 1.000 vé vào cổng cho du khách mặc áo đỏ sao vàng dịp 30/4. Khu du lịch Đầm Sen giảm tới 50% giá vé. Địa đạo Củ Chi ra mắt tour đêm "Trăng chiến khu". Bảo tàng Y học cổ truyền giảm 50% giá vé. Đặc biệt, Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026 với khoảng 150 gian hàng hứa hẹn trở thành điểm check-in và trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn.

ĐÀ NẴNG

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động miễn phí và giảm giá vé tham quan nhằm kích cầu du lịch. Theo đó, nhiều bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng… sẵn sàng phục vụ người dân và du khách với các dịch vụ cơ bản. Các điểm tham quan công cộng như Công viên APEC, cầu Rồng, cầu Tình yêu, bán đảo Sơn Trà cũng là những lựa chọn miễn phí, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check-in.

Bên cạnh đó, một số điểm du lịch có thu phí cũng triển khai các chương trình ưu đãi trong dịp lễ. Cụ thể, từ ngày 24 đến 26/4, Khu đền tháp Mỹ Sơn áp dụng chương trình miễn phí 100% vé tham quan dành cho phụ nữ Việt Nam khi mặc áo dài và thực hiện check-in, chụp ảnh tại khu di tích. Từ ngày 26/4 đến 3/5, Khu đền tháp Mỹ Sơn tiếp tục triển khai ưu đãi “mua 5 vé, tặng 1 vé” dành cho khách nội địa.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng áp dụng chính sách giảm giá vé tham quan cho du khách trong dịp này. Bảo tàng Đà Nẵng, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ mở cửa miễn phí...

HUẾ

Ngày 23/4, Sở Du lịch Huế thông tin, thành phố sẽ triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình “Hoàng cung huyền ảo” diễn ra từ 25/4 đến 28/4 tại Đại Nội Huế.

Lần đầu tiên, không gian hoàng cung được mở cửa miễn phí vào ban đêm, với các nội dung trình diễn văn hóa và sản phẩm sáng tạo được tái hiện sống động. Để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách, UBND Huế đã công bố đường dây nóng 0234.3828288 hỗ trợ thông tin lưu trú và dịch vụ. Đồng thời, kênh fanpage chính thức của thành phố cũng mở chuyên mục tiếp nhận phản hồi, kết nối trực tiếp giữa du khách với các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

HÀ NỘI

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, thủ đô sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm để phục vụ người dân và du khách. Điển hình, trong hai ngày 30/4 và 1/5, Sở Du lịch phối hợp Ban Quản lý Lăng tặng nước, sữa và bánh cho du khách đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các triển lãm "Sơn ta sử tích" hay "Chạm vào chiều sâu di sản".

Trong khi đó, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động nghệ nhân chia sẻ về chuyện nghề và các làng nghề truyền thống. Nếu chọn hồ Trúc Bạch làm điểm dừng chân, du khách có thể khám phá những hoạt động tại bảo tàng đường phố đầu tiên ở Việt Nam. Tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, không gian phiên chợ vùng cao cùng các nghi lễ đặc trưng như cúng thần rừng của đồng bào dân tộc cũng được tái hiện để phục vụ khách tham quan.

QUẢNG NINH

Ba chiếc thuyền buồm 3 vách truyền thống được đưa vào chạy ven vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) dịp nghỉ lễ sắp tới. Trong thời gian đầu, tour dự kiến phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Tuyến tham quan ven bờ dài khoảng 12km. Điểm xuất phát tại khu vực bến vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, đi qua bãi tắm Cột 5 rồi quay về điểm ban đầu.

Theo kế hoạch, mỗi ngày có 6 chuyến, mỗi chuyến kéo dài khoảng 1 giờ. Các khung giờ gồm 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h. Mỗi thuyền bố trí tối đa 12 khách và 2 thuyền viên nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ. Đơn vị khai thác kỳ vọng sản phẩm mới sẽ góp phần đa dạng hóa dịch vụ du lịch tại Hạ Long, tạo thêm lựa chọn cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú.