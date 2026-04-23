Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

Đến với đền Hùng năm nay, ngoài trải nghiệm các tour du lịch văn hoá truyền thống, du khách còn tiếp tục được trải nghiệm tour đêm đền Hùng. Đây là sản phẩm đã triển khai từ những năm trước và đã tạo dấu ấn đậm nét cho du khách…
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng
Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026 cho biết, năm 2026 là dấu
mốc đặc biệt khi lễ hội được tổ chức trong bối cảnh hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời
vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Trong bối cảnh đó, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần
Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay được tổ chức với quy mô rộng hơn, nội dung
phong phú hơn và phương thức tổ chức có nhiều đổi mới, linh hoạt. Trong đó, nổi
bật là chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” diễn ra từ ngày 22 đến
26/4 (tức từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch) tại
khu vực Công viên Văn Lang.
Lễ hội có các không gian check-in quảng
bá du lịch; không gian thưởng trà “Hương vị Đất Tổ”; các gian hàng giới thiệu sản
phẩm du lịch, sản vật đặc trưng... Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm văn hóa như diễn
xướng hát Xoan, chiêng Mường, múa sạp; trình diễn nghề truyền thống (dệt thổ cẩm,
làm nón lá), gói bánh chưng, giã bánh dày... được xem là những “điểm chạm” hấp dẫn đối với du khách và bạn bè
quốc tế.
Hiện nay, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực diễn
ra lễ hội đã không còn phòng trống trong những ngày nghỉ lễ, đặc biệt vào đêm mùng 9 và
ngày mùng 10/3 Âm lịch. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
cho biết lượng khách về Đất Tổ năm nay được dự báo tiếp tục ở mức “rất lớn”, đặc
biệt tăng mạnh trong những ngày chính hội, với tổng lượng khách toàn tỉnh ước đạt
trên 6 triệu lượt.
Sức ép đặt phòng tại Phú Thọ không chỉ tập trung ở khu vực
sát Đền Hùng. Theo ghi nhận, nhiều du khách chọn lưu trú tại trung tâm phường
Việt Trì trong tối mùng 9/3 Âm lịch để kết hợp vui chơi, xem bắn pháo hoa tại
Công viên Văn Lang, sáng mùng 10 mới di chuyển vào Đền Hùng dự lễ. Phương án
này được đánh giá thuận tiện khi thời gian đi từ trung tâm đến khu di tích chỉ
khoảng 15 - 20 phút, trong khi quỹ phòng quanh Đền Hùng khó đáp ứng các đoàn
khách đông người.
Ở nhóm khách sạn lớn tại trung tâm phường Việt Trì, tình trạng
“cháy phòng” còn thể hiện rõ hơn. Đại diện Cross Vibe Việt Trì Hotel cho biết
đã đạt 100% công suất trong đêm mùng 9/3 Âm lịch. Tương tự, đại diện Mường Thanh Luxury Phú Thọ Hotel
cho biết khách sạn gần như đạt công suất tối đa trong 2 ngày cao điểm mùng 9 - 10/3
Âm lịch. Theo các đơn vị lưu trú, phần lớn khách ngoại tỉnh đặt phòng dịp này đều
đi theo đoàn, trong đó nhiều đoàn lớn đặt từ 15 đến 20 phòng.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, lễ
hội năm nay, không gian tổ chức được mở rộng tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, tạo thành chuỗi sự kiện kéo dài thay vì chỉ tập trung vào
ngày chính hội. Mật độ sự kiện dày khiến nhu cầu lưu trú không chỉ dồn vào
một ngày, mà kéo dài suốt nhiều ngày trước chính hội, giảm tải áp lực cho hệ thống lưu trú.
Nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, Khu di tích lịch sử
Đền Hùng đã triển khai 3 trạm tra cứu thông tin tại Cổng Trung tâm lễ hội, cổng
chính Đền Hùng và khu vực Ngã 5 Đền Giếng. Các trạm được trang bị màn hình cảm ứng,
cung cấptThông tin tổng quan về khu di tích; bản đồ, lộ
trình tham quan; thông tin lễ hội, sự kiện văn hóa...
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mô hình du lịch
thông minh này còn hướng tới quản lý tổng thể: Từ điều tiết lượng khách, bảo
đảm an ninh trật tự, đến giám sát môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Phần
mềm trên các trạm Kiosk được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ đa ngôn ngữ
và được quản lý tập trung từ hệ thống máy chủ.
Ông Thiều Nhật Tân, Trưởng phòng Kế
hoạch - Tài chính, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết: “Phát triển du lịch
thông minh chính là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và văn hóa, giữa đổi mới
sáng tạo và bảo tồn các giá trị truyền thống. Mỗi du khách đến với Phú Thọ
không chỉ được thụ hưởng các tiện ích hiện đại, an toàn mà còn có cơ hội trải
nghiệm chiều sâu văn hóa, di sản đặc sắc của vùng Đất Tổ”.
Trước đó, tại Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2026 – 2031 Hiệp hội
Du lịch tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã nhấn
mạnh: “Du lịch Phú Thọ hôm nay mang trong mình sức mạnh tổng hợp từ những giá
trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn. Đây là nền tảng quan trọng để ngành
du lịch bứt phá trong giai đoạn tới”.
Với hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, Phú Thọ sở hữu lợi thế nổi trội để phát triển du lịch văn hóa - tâm linh mang bản sắc riêng. Trong định hướng phát triển mới, du lịch Phú Thọ đang từng bước hình thành theo hướng tích hợp, với các trụ cột có sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau.
Nổi bật là du lịch nghỉ dưỡng, thể thao với các điểm đến như Tam Đảo, Đại Lải, Thanh Thủy, Kim Bôi... Du lịch tâm linh gắn với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Thờ Quốc Mẫu Tây Thiên... Du lịch văn hóa cộng đồng tại các vùng quanh lòng hồ Hòa Bình, Mai Châu, Xuân Sơn... Các yếu tố này đang từng bước tạo dựng một hệ sinh thái du lịch đa dạng, góp phần nâng cao giá trị điểm đến.
Tại đại hội, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định đây là cơ hội lớn để tái cấu trúc không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và đa dạng hóa sản phẩm. Một trong những định hướng quan trọng Phú Thọ cần tham khảo là nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua hỗ trợ liên kết, sáp nhập doanh nghiệp, hình thành các đơn vị quy mô lớn.
Bên cạnh đó, cần phát triển hệ thống lưu trú chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước cũng cần được đẩy mạnh nhằm thu hút du khách.
Các điểm đến biển đảo "cháy phòng" dịp nghỉ lễ 30/4
Ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, du lịch ngắn ngày thành xu hướng
Cuộc chiến ở Trung Đông thu hẹp các tuyến đường hàng không Á - Âu, đang làm giảm nhu cầu đi lại đường dài. Tình trạng thiếu chuyến bay, phụ phí nhiên liệu tăng cao và những lo ngại về an toàn đã làm tăng thêm gánh nặng cùng với chi phí vé máy bay đắt đỏ…
Huế “thắp sáng” di sản, mở rộng không gian kinh tế đêm
Việc khai thác di sản về đêm đang mang đến diện mạo mới cho du lịch Huế, khi các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa được tổ chức bài bản. Đây được xem là hướng đi quan trọng để mở rộng không gian kinh tế đêm và nâng cao giá trị di sản...
Quảng Ninh đón cao điểm hè bằng hạ tầng du lịch đồng bộ
Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 tới đây, dự kiến sẽ thu hút 1,3 triệu lượt khách, góp phần giúp địa phương hoàn thành mục tiêu quý 2: đón 5,92 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 18.176 tỷ đồng…
Làng nghề truyền thống “tỏa sáng” nhờ du lịch trải nghiệm
Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, xu hướng du lịch trải nghiệm đang mở ra một không gian tương tác mới, nơi mỗi sản phẩm thủ công hay mỗi làng nghề đều mang theo câu chuyện về sinh kế và bản sắc của người dân bản địa…
Các điểm đến biển đảo “cháy phòng” dịp nghỉ lễ 30/4
Trước áp lực chi phí gia tăng, đặc biệt là giá vé máy bay và dịch vụ lưu trú, trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, nhiều gia đình, nhóm bạn đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên các điểm đến gần, ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi tiêu…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: