Hàng loạt "bom tấn" IPO đã khẳng định vai trò rõ nét của Việt Nam trong bức tranh thị trường vốn khu vực

Theo báo cáo mới đây của Deloitte, các thương vụ IPO gần đây đã góp phần quan trọng đưa tổng giá trị IPO toàn khu vực tăng hơn 50%, qua đó khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong bức tranh thị trường vốn khu vực.

Vietnam Holding vừa có báo cáo hiệu suất tháng 11 trong đó nhấn mạnh tăng trưởng GDP quý 3 đạt 8,2%, mức cao nhất Đông Nam Á và phù hợp với mục tiêu 8% của Chính phủ.

Động lực sản xuất tiếp tục được duy trì khi tổng kim ngạch thương mại tính đến hết tháng 11 vượt 839 tỷ USD; trong đó xuất khẩu tăng 16,1%, giúp cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 20,5 tỷ USD. Vốn FDI giải ngân đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 5 năm, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, tháng 11 ghi nhận trạng thái chững lại mang tính kỹ thuật. Tâm lý nhà đầu tư bước vào giai đoạn củng cố, thanh khoản dần trở về trạng thái bình thường và mặt bằng định giá được đánh giá lại sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

So với các thị trường mới nổi khác, chứng khoán Việt Nam vẫn đang giao dịch với mức chiết khấu hấp dẫn, đặc biệt nếu đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng và tiến trình cải cách.

Trong bối cảnh này, danh mục của VNH giảm nhẹ trong tháng, chủ yếu do một số khoản đầu tư từng đóng vai trò dẫn dắt – đặc biệt là nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính – bước vào nhịp điều chỉnh. Dù vậy, hiệu suất lũy kế từ đầu năm của danh mục vẫn duy trì ở mức tích cực.

Ngành ngân hàng tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả đầu tư, nhờ tăng trưởng mang tính cấu trúc, chất lượng tài sản được cải thiện và quá trình số hóa diễn ra mạnh mẽ. Các khoản đầu tư vào lĩnh vực tiêu dùng và công nghiệp cũng ghi nhận đóng góp đáng kể, phản ánh sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và chu kỳ đầu tư bền vững của nền kinh tế.

"Việc hiệu suất kém hơn so với chỉ số chung chủ yếu xuất phát từ chiến lược tiếp cận thận trọng, mang tính chọn lọc hơn đối với các doanh nghiệp bất động sản vốn hóa lớn, nơi kỷ luật định giá được đặt lên hàng đầu", quỹ nhấn mạnh.

Về thị trường vốn, theo Vietnam Holding, tháng 11 không phải là giai đoạn của không khí lễ hội sôi động hay những cú sốc mang tính đột biến, mà nổi bật ở vai trò như một “bài kiểm chứng” cho thấy các cải cách thị trường vốn của Việt Nam đang từng bước đi vào thực chất. Cùng với đó, các nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục vận động đúng quỹ đạo, và đáng chú ý hơn cả là sự hồi sinh rõ nét của thị trường IPO sau thời gian dài trầm lắng.

Minh chứng thuyết phục nhất đến từ hai thương vụ chào bán chứng khoán quy mô lớn, với tổng giá trị huy động xấp xỉ 1 tỷ USD – thuộc nhóm các đợt niêm yết lớn nhất tại Đông Nam Á trong năm nay.

Techcom Securities huy động thành công 410 triệu USD, với mức đăng ký mua vượt 2,5 lần, tiếp theo là VPBank Securities với 482 triệu USD. Theo báo cáo mới đây của Deloitte, các thương vụ này đã góp phần quan trọng đưa tổng giá trị IPO toàn khu vực tăng hơn 50%, qua đó khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong bức tranh thị trường vốn khu vực.

Dòng vốn mới không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính cho một thị trường đang trên lộ trình chuyển mình hướng tới thị trường mới nổi, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.

“Tiếng chuông” vang lên tại các sở giao dịch phản ánh niềm tin ngày càng được củng cố của doanh nghiệp phát hành, cơ quan quản lý và cộng đồng nhà đầu tư. Điều này cho thấy khuôn khổ thể chế của thị trường vốn Việt Nam đang đủ độ chín để tiếp nhận và hỗ trợ những thương vụ huy động vốn có quy mô lớn hơn, cấu trúc phức tạp hơn trong thời gian tới.

Những bước tiến này đồng thời đưa Việt Nam vào "tầm ngắm" của dòng vốn toàn cầu rộng lớn hơn trong năm 2026, mở ra triển vọng thu hút cả dòng vốn thụ động lẫn chủ động, và trở thành bước đệm quan trọng trên hành trình hướng tới việc được xem xét đưa vào rổ chỉ số MSCI Emerging Markets.

Tại hội nghị nhà đầu tư Dynam gần đây, nhiều diễn giả đã chỉ ra các thay đổi mang tính cấu trúc đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam, từ hiện đại hóa hạ tầng, tăng tốc phát triển kinh tế số, tận dụng lợi thế nhân khẩu học, đến sự tái định vị trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là những chuyển dịch mang tính thế hệ, khi mô hình tăng trưởng của Việt Nam dần rời xa vai trò trung tâm là sản xuất chi phí thấp để hướng tới các dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn, mức độ tích hợp công nghệ sâu rộng hơn và một thị trường tài chính ngày càng tinh vi.

Song song với đó, nhiều phân tích cũng tập trung vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu sau khi Việt Nam được FTSE nâng hạng. Việc tái phân loại này được đánh giá sẽ làm thay đổi căn bản cơ cấu nhà đầu tư, thu hút các quỹ đầu tư theo chỉ số, cải thiện thanh khoản và có thể kích hoạt quá trình tái định giá trên diện rộng.

Quan trọng hơn, đây không chỉ là sự điều chỉnh mang tính kỹ thuật, mà phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của các nhà phân bổ vốn toàn cầu, khi Việt Nam ngày càng được xem là một thị trường mới nổi chính thống thay vì thị trường cận biên. Sự chuyển dịch trong nhận thức này, kết hợp với các nền tảng cơ bản tiếp tục vững chắc, đang tạo ra những “cơn gió thuận” đáng kể cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường.