Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Thu Hằng

20/03/2026, 15:02

Người dân được khám sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, với lộ trình ưu tiên triển khai trước cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương và khu vực khó khăn. Sau đó, mở rộng dần theo điều kiện thực tế...

Thăm khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: Tuấn Dũng.

Bộ Y tế cho biết đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, trong đó có quy định rõ về phạm vi, đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Theo đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), quy định về chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí bao gồm phạm vi, nội dung và đối tượng được hưởng.

Trong đó, người dân được khám ít nhất mỗi năm một lần theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, với lộ trình ưu tiên triển khai trước cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương và khu vực khó khăn. Sau đó mở rộng dần theo điều kiện thực tế.

Về lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí: Người lao động được quy định theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Các đối tượng không thuộc quy định theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình như sau:

Từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Từ năm 2028, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng còn lại.

Dựa trên kết quả khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, khả năng cân đối ngân sách và nguồn huy động của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mở rộng đối tượng, danh mục dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định.

Việc tổ chức được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định hoặc thông qua hình thức lưu động, bảo đảm tuân thủ quy định chuyên môn.

Nghị định quy định nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác.

Trong đó, ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, theo phân cấp ngân sách hiện hành cho đối tượng ưu tiên không có thẻ bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Riêng năm 2026, năm 2027, ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng ưu tiên bao gồm cả đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế và đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế, cho đến khi Quỹ Bảo hiểm y tế thực hiện thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Nguyên tắc chi trả, danh mục dịch vụ và phương thức thanh toán phù hợp với quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm công khai, minh bạch và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, bảo đảm nguồn lực, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện.

Bộ trưởng Y tế cam kết tận lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

07:00, 06/03/2026

Bộ trưởng Y tế cam kết tận lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Dành hơn 88.600 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026 - 2030

11:33, 11/12/2025

Dành hơn 88.600 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026 - 2030

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

11:47, 10/12/2025

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

Theo Bộ Y tế, phương thức này hướng tới kiểm soát chi phí hiệu quả, minh bạch, giảm lãng phí Quỹ Bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh...

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, kết quả bầu cử thể hiện tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho tương lai" với mục tiêu phát triển các kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt và kiến thức cơ bản về khí hậu nhằm thích nghi với các yêu cầu cần thiết để phát triển sự nghiệp...

Ngày 20/3/2026, Công an TP.HCM thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

