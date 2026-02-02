Loạt cổ phiếu trụ “bay màu”, VN-Index thủng 1800 điểm, khối ngoại xả đột biến 2.600 tỷ

VN-Index chốt phiên sáng bốc hơi 2,54% tương đương -46,47 điểm, rơi xuống mức 1782,57 điểm, xác lập kỷ lục giảm 7 tuần trở lại đây. Mức giảm cực mạnh này dĩ nhiên có ảnh hưởng lớn từ các trụ: VIC và VHM đồng loạt giảm sàn đã lấy đi gần một nửa (-21 điểm). Phần còn lại có tác động từ các cổ phiếu lớn khác.

Ngân hàng, dầu khí – hai nhóm cổ phiếu mạnh mẽ đợt vừa rồi cũng đồng loạt lao dốc. VCB giảm 1,42%, BID giảm 1,67%, TCB giảm 2,79%, VPB giảm 2,5%. Ngoài ra GAS giảm 5,13%, HPG giảm 1,68%, FPT giảm 2,3%... Rổ VN30 hiện chỉ có 2 mã tăng và 26 mã giảm, chỉ số đại diện nhóm blue-chips này bốc hơi 2,63%.

Hai mã duy nhất đi ngược dòng trong rổ VN30 là GVR tăng 0,38% và CTG tăng 0,26%. Sức mạnh này là không đáng kể, trong khi tới 12 mã giảm vượt 2% và 11 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Rổ VN30 sáng nay cũng xuất hiện thanh khoản tăng 29,1% so với phiên trước, xác nhận có áp lực bán hạ giá tăng vọt.

Dưới ảnh hưởng tiêu cực của diễn biến điểm số, phần còn lại của thị trường cũng bị tác động nghiêm trọng. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng chỉ còn 77 mã tăng/255 mã giảm, trong đó 160 mã giảm từ 1% trở lên. Như vậy gần 140 cổ phiếu giảm sâu nằm ngoài rổ VN30, cho thấy “sức sát thương” của phiên sáng nay là rất lớn.

Các cổ phiếu Midcap xuất hiện áp lực giảm cũng không hề kém một số blue-chips, thậm chí thanh khoản còn có phần hơn. VIX giảm 4,2% khớp 501,6 tỷ; VCI giảm 3,41% với 328,2 tỷ; PNJ giảm 6,85% với 208,1 tỷ; GEX giảm 4,63% với 197,2 tỷ; VND giảm 2,43% với 151,1 tỷ; NVL giảm 2,31% với 115 tỷ là những cổ phiếu thanh khoản hàng đầu.

Tính chung nhóm cổ phiếu giảm giá vượt 1% chiếm 65,7% tổng thanh khoản sàn HoSE, phản ánh nỗ lực thoát ra lan tràn. Nhà đầu tư đã phải hạ giá bán quyết liệt để tìm đủ thanh khoản trong khi bên mua càng lúc càng lùi giá sâu hơn. Thực vậy, thống kê cho thấy xấp xỉ 55% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đang phải chấp nhận chốt ở giá thấp nhất trong vùng đỏ hoặc chỉ nhích lên một bước giá so với mức thấp nhất nhờ lệnh mua cuối cùng. Điều này kết hợp với mức thanh khoản giá tăng đã xác nhận bên bán hoàn toàn làm chủ thị trường.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Đối với nhóm tăng giá ngược dòng, chỉ chưa tới 20 cổ phiếu có giao dịch đáng chú ý khi đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng khá (trên 1%). Các cổ phiếu này có sức chống chịu khá tốt trước áp lực bán. BSR đang tăng 3,57% so với tham chiếu, thanh khoản 398,3 tỷ đồng. BSR thực tế đã bị ép xuống rất mạnh tới 2,11% so với đỉnh cao nhất, nhưng vẫn còn duy trì mức tăng rất tốt. DGW cũng đã phải trả lại 2,34% so với đỉnh, nhưng vẫn còn tăng 2,24%; PC1 bị ép xuống 1,58%, còn tăng 2,89%; BAF tụt 1,07%, còn tăng 3,21%; VHC tụt 0,6%, còn tăng 2,63%; BCM lùi 4,03%, còn tăng 1,47%. Các cổ phiếu này đều có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.

Dù vậy các cổ phiếu ngược dòng đều không mang tính đại diện nhóm ngành và cũng chỉ chiếm phần nhỏ của thị trường. Với sức ép rất lớn từ bên bán, nếu các trụ như ngân hàng, dầu khí giảm sâu thêm cộng hưởng với nhóm Vin, VN-Index có thể bốc hơi thêm nữa và tâm lý bất an sẽ mạnh thêm.

Nhà đầu tư nước ngoài là bên “đổ dầu vào lửa” sáng nay khi giảm mua xuống mức thấp nhất 6 phiên sáng trở lại đây. Khối này ghi nhận bán ròng kỷ lục 10 tháng (trong buổi sáng) với 2.689 tỷ đồng. Tuy nhiên quy mô bán ra thực tế không quá lớn, chỉ khoảng 4.026,4 tỷ đồng, cao nhất 5 phiên mà thôi. Do phía mua giảm quá nhiều nên vị thế ròng cao đột biến.

Các cổ phiếu bị rút vốn dữ dội là VIC -314,5 tỷ, VHM -246,5 tỷ, HPG -186,6 tỷ, VCB -172 tỷ, VIX -135,3 tỷ, GAS -119,6 tỷ, VRE -116 tỷ, MWG -113,5 tỷ, SSI -110,9 tỷ. Phía mua ròng chỉ có BSR +46,8 tỷ đồng là đáng kể.