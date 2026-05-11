Lọc hóa dầu Bình Sơn đổi tên thành Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam
Hà Anh
11/05/2026, 22:27
HĐQT công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty Cổ phần - Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên công ty.
Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty Cổ phần - Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam (PetroVietnam Refining and Petrochemiacl Corporation).
Đồng thời, giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi tên công ty đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Công ty có trụ sở chính đặt tại 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi với vốn điều lệ gần 50.073 tỷ đồng do ông Nguyễn Việt Thắng (1975) giữ chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật công ty.
Vừa qua, BSR đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu đạt 45,9 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8,3 nghìn tỷ đồng (gấp 19,7 lần so với cùng kỳ năm trước).
VCSC cho rằng mức tăng trưởng mạnh của lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 10% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng thương phẩm, nhờ hiệu suất hoạt động đạt mức cao, cùng với đà tăng mạnh của crack spread. Trong quý 1/2026, crack spread bình quân theo Platts Singapore của các sản phẩm chủ chốt đã ghi nhận mức tăng đáng kể, với xăng tăng 61-71% so với cùng kỳ năm trước, Jet A1 tăng 184% so với cùng kỳ năm trước, và diesel tăng 160% so với cùng kỳ năm trước.
VCSC cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2026 cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của VCSC, (so với mức lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số ước tính của VCSC là 5 nghìn tỷ đồng và con số sơ bộ 3,3 nghìn tỷ đồng mà công ty đã công bố trước đó). VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại của VCSC. Doanh thu quý 1 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo lần lượt hoàn thành 29% và 51% dự báo cả năm của VCSC và kết quả kinh doanh khả quan hơn kỳ vọng này chủ yếu đến từ mức crack spread cao hơn dự kiến và mức tăng nhẹ của sản lượng sản xuất, khi ban lãnh đạo cho biết hiệu suất hoạt động có thể đạt tới 126% (so với giả định hiện tại của VCSC là 120%).
Hiện tại, VCSC đang đưa ra mức giá mục tiêu trong kịch bản cơ sở là 27.000 đồng/cổ phiếu và giá trị hợp lý trong kịch bản tích cực là 33.200 đồng/cổ phiếu.
Năm 2026, BSR đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 154.140 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.405 tỷ đồng tỷ đồng (-60% so với cùng kỳ), với sản lượng dự kiến đạt 7,7 triệu tấn (-3% so với cùng kỳ).
BSR đã ấn định ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%
09:28, 10/10/2025
BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam
08:00, 21/08/2025
BSR đạt doanh thu hơn 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 93% kế hoạch trong 6 tháng năm 2025
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: