Lọc hóa dầu Bình Sơn đổi tên thành Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam

Hà Anh

11/05/2026, 22:27

HĐQT công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty Cổ phần - Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam

Sơ đồ giá cổ phiếu BSR trên TradingView.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên công ty.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty Cổ phần - Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam (PetroVietnam Refining and Petrochemiacl Corporation).

Đồng thời, giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi tên công ty đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Công ty có trụ sở chính đặt tại 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi với vốn điều lệ gần 50.073 tỷ đồng do ông Nguyễn Việt Thắng (1975) giữ chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật công ty.

Vừa qua, BSR đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu đạt 45,9 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8,3 nghìn tỷ đồng (gấp 19,7 lần so với cùng kỳ năm trước).

VCSC cho rằng mức tăng trưởng mạnh của lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 10% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng thương phẩm, nhờ hiệu suất hoạt động đạt mức cao, cùng với đà tăng mạnh của crack spread. Trong quý 1/2026, crack spread bình quân theo Platts Singapore của các sản phẩm chủ chốt đã ghi nhận mức tăng đáng kể, với xăng tăng 61-71% so với cùng kỳ năm trước, Jet A1 tăng 184% so với cùng kỳ năm trước, và diesel tăng 160% so với cùng kỳ năm trước.

VCSC cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2026 cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của VCSC, (so với mức lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số ước tính của VCSC là 5 nghìn tỷ đồng và con số sơ bộ 3,3 nghìn tỷ đồng mà công ty đã công bố trước đó). VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại của VCSC. Doanh thu quý 1 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo lần lượt hoàn thành 29% và 51% dự báo cả năm của VCSC và kết quả kinh doanh khả quan hơn kỳ vọng này chủ yếu đến từ mức crack spread cao hơn dự kiến và mức tăng nhẹ của sản lượng sản xuất, khi ban lãnh đạo cho biết hiệu suất hoạt động có thể đạt tới 126% (so với giả định hiện tại của VCSC là 120%).

Hiện tại, VCSC đang đưa ra mức giá mục tiêu trong kịch bản cơ sở là 27.000 đồng/cổ phiếu và giá trị hợp lý trong kịch bản tích cực là 33.200 đồng/cổ phiếu.

Năm 2026, BSR đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 154.140 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.405 tỷ đồng tỷ đồng (-60% so với cùng kỳ), với sản lượng dự kiến đạt 7,7 triệu tấn (-3% so với cùng kỳ).

