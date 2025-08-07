Lời cảnh tỉnh về đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Ngày 6/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết trước đó bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử dị ứng. Theo lời kể của người nhà, chỉ sau 30 phút chơi, bé bắt đầu sờ tay lên mặt và kêu cay mắt. Ngay sau đó, mắt và miệng trẻ sưng nề nhanh chóng, kèm các triệu chứng nôn, ho. Hiện chưa rõ nguồn gốc của sản phẩm đồ chơi.

Các bác sĩ đã chẩn đoán bé bị phù Quincke, một dạng phản ứng dị ứng cấp tính gây sưng nề ở lớp sâu dưới da và niêm mạc. "Nguy hiểm hơn, nếu tình trạng này lan đến vùng họng hoặc thanh quản có thể dẫn đến tắc nghẽn đường thở", đại diện bệnh viện cho hay.

Bé đã được cấp cứu kịp thời, đồng thời được theo dõi chặt chẽ nguy cơ sốc phản vệ độ 2. May mắn, sau khoảng 20 phút điều trị tích cực, tình trạng phù nề của bé giảm dần, không xuất hiện thêm triệu chứng bất thường.

Theo các bác sĩ, trong slime thường có chứa hàn the (borax) - một chất hóa học được dùng để tạo độ dẻo và kết dính. Nếu hàm lượng hàn the trong slime vượt quá mức cho phép, hoặc nếu trẻ có làn da nhạy cảm hay vết thương hở, thì nguy cơ bị dị ứng sẽ rất cao. Các phản ứng dị ứng có thể từ nhẹ như ngứa, phát ban, nổi mề đay đến nặng hơn như phù mạch, buồn nôn, đau bụng, ho, khò khè, khó thở, và thậm chí là sốc phản vệ.

Trước đó, đã từng có nhiều học sinh phải cấp cứu với các triệu chứng như khó thở, ngứa da, thậm chí nhiễm trùng da nặng do ngộ độc từ slime tự chế, bán trôi nổi trên thị trường.

Slime là đồ chơi có độ mềm, dẻo và dai như cao su, dễ dàng biến đổi hình dạng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiến hành tiêu hủy 1.914 con búp bê Baby Three do phát hiện chúng chứa hàm lượng Formaldehyde vượt mức cho phép, gây nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe người sử dụng - đặc biệt là trẻ em.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cũng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại Hoa Lư. Từ đó, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính hơn 340 triệu đồng.

Tháng trước, hàng trăm gói kẹo và đồ chơi trẻ em, còn nguyên bao bì, tem nhãn, bị vứt bỏ trong nhiều bao tải tại các bãi rác tự phát dọc đường Trường Sa, Pleiku. Bao bì kẹo in tiếng Việt, tiếng Anh; trong khi đồ chơi chủ yếu có nhãn mác ghi bằng tiếng Trung. Theo đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, số hàng hóa bị vứt bỏ có thể là hàng giả, kém chất lượng hoặc đã hết hạn sử dụng, được các đại lý vứt bỏ nhằm né tránh kiểm tra.

Thực tế thời gian gần đây, các bậc phụ huynh chỉ cần lên các trang mạng xã hội là có thể tìm thấy rất nhiều hội nhóm buôn bán đồ chơi giá rẻ. Trong các nhóm kín “Chợ buôn sỉ đồ chơi trẻ em”, “Đồ chơi trẻ em giá rẻ”..., muôn hình vạn trạng các mặt hàng đồ chơi được rao bán.

Một tài khoản ngẫu nhiên ghi: “Xả nhanh, xả gấp đồ chơi chỉ giá 17.000 đồng…” Một tài khoản khác thì đăng tin: “Em thanh lý kho, còn ít hàng đồ chơi trẻ em giá rẻ… Các bố mẹ nhanh tay inbox em!”...

Gần 2.000 búp bê Baby Three được phát hiện chứa Formaldehyde.

Trong khi đó, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định: "Các phụ gia như BPA hay phthalate là những hóa chất gây rối loạn nội tiết, có thể xâm nhập vào cơ thể qua ăn uống, hô hấp và tiếp xúc da. Nguy hiểm nhất là khi chúng tác động đến trẻ nhỏ - đối tượng có hệ nội tiết và miễn dịch chưa hoàn thiện".

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh các chất phụ gia trong nhựa không rõ nguồn gốc, bao gồm chất hóa dẻo, chất chống cháy, hay PFAS, đều có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, phát triển và nội tiết. Không giống như polymer, thành phần chính tạo nên nhựa, các phụ gia này không liên kết hóa học chặt chẽ mà tồn tại "tự do" trong vật liệu, dễ dàng rò rỉ dưới tác động của nhiệt, dầu mỡ hoặc lão hóa vật liệu.

Nghiên cứu của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam từng phát hiện, phthalate vượt ngưỡng an toàn trong nhiều mẫu đồ chơi nhựa trẻ em trên thị trường nội địa. Không chỉ đồ chơi, các vật dụng như hộp cơm nhựa, bình nước, bảng học thông minh... nếu sản xuất không kiểm soát cũng tiềm ẩn rủi ro tương tự.

BS. Trần Lan Anh, chuyên gia nội tiết nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương, cảnh báo: "Chúng tôi ghi nhận nhiều ca dậy thì sớm ở trẻ gái dưới 7 tuổi có liên quan đến yếu tố môi trường. Ngoài thực phẩm, tiếp xúc với các chất gây rối loạn nội tiết trong đồ nhựa, mỹ phẩm và đồ chơi là nguyên nhân ngày càng đáng lo ngại".

Trước tình hình này, năm 2024, Bộ Khoa học & Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em để quản lý, nhằm giảm thiểu các mối nguy và rủi ro liên quan đến an toàn, sức khoẻ của trẻ em.

Theo đó, đồ chơi trẻ em khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hóa. Nội dung ghi nhãn phải rõ ràng bằng tiếng Việt, dễ đọc, khó tẩy xóa; Có đầy đủ tên hàng hóa, địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, năm sản xuất.

Tại châu Âu, mới đây, Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Thị trường của Nghị viện châu Âu đã thông qua các quy định mới nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ trẻ em khỏi các hóa chất độc hại có trong đồ chơi. Các quy định mới duy trì lệnh cấm các chất gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại đối với sinh sản và bổ sung lệnh cấm mới đối với các hóa chất gây rối loạn nội tiết.

Ông Michael McGrath, Ủy viên châu Âu về dân chủ, công lý, pháp quyền và bảo vệ người tiêu dùng, nói: "Đồ chơi là sản phẩm được báo cáo nhiều thứ hai trên cổng an toàn vào năm 2024, với 15% thông báo liên quan vì nó chứa các hóa chất nguy hiểm được thêm vào nhựa để tăng độ mềm dẻo, độ trong suốt, độ bền và tuổi thọ của nhựa”.

Ông Michael McGrath nói: "Để bảo vệ người tiêu dùng khỏi những rủi ro, chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ có trong tay, bắt đầu từ việc thực thi quy định mới về an toàn sản phẩm GPSR, có hiệu lực vào tháng 12 năm nay". Nghĩa là từ tháng 12 tới, tất cả đồ chơi được bán tại EU còn phải có hộ chiếu kỹ thuật số để Cơ quan hải quan và người tiêu dùng châu Âu truy xuất nguồn gốc, kiểm tra thông tin an toàn.