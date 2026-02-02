Lời khuyên từ chuyên gia đầu tư khi giá vàng, bạc cùng giảm mạnh

Ông Gregor Gregersen, nhà sáng lập công ty kim loại quý Silver Bullion, cho rằng cú lao dốc trong tuần qua quá đột ngột, không giống một đợt chốt lời diễn ra theo trật tự...

Thứ Sáu tuần trước (30/1), giá vàng và bạc đồng loạt giảm mạnh, khép lại chuỗi phiên tăng giá đưa hai kim loại quý này liên tục thiết lập kỷ lục trong năm nay. Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 9,1%, đóng cửa ở mức 4.891,4 USD/oz, còn giá bạc giao ngay giảm gần 26,3%, còn 85,4 USD/oz.

Đà giảm tiếp tục nối dài sang phiên sáng thứ Hai (2/2). Vào khoảng 10h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường châu Á giao dịch quanh mức 4.638 USD/oz, còn bạc giao dịch quanh mức 77 USD/oz.

NHỊP GIẢM "CÓ CHỦ Ý"

Thời gian qua, giá vàng tăng mạnh nhờ bất ổn địa chính trị, kinh tế và thương mại, cùng xu hướng USD suy yếu khiến nhà đầu tư đẩy mạnh nhu cầu tìm kiếm kênh trú ẩn. Với bạc, lực đẩy còn đến từ nhu cầu sản xuất công nghiệp.

Theo ông Ed Yardeni, Chủ tịch công ty Yardeni Research, đợt bán tháo gần đây có thể xuất phát một phần từ việc nỗi lo về bế tắc ngân sách ở Mỹ hạ nhiệt.

Ông cho rằng tâm lý này dịu lại khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đạt một thỏa thuận ngân sách. Tuy vậy, một phần chính phủ Mỹ vẫn phải đóng cửa từ thứ Bảy (31/1) do Hạ viện Mỹ chưa kịp thông qua gói chi tiêu.

“Điều đáng ngạc nhiên là giá vàng tăng từ 3.000 USD lên 5.500 USD mà gần như không trải qua một nhịp điều chỉnh đáng kể nào. Nếu giá lùi về quanh 5.000 USD và tích lũy một thời gian ở vùng này, đó sẽ là diễn biến bình thường trong một thị trường giá lên. Tính đến nay, đà tăng vừa qua giống một nhịp tăng dựng đứng hơn là một chu kỳ giá lên truyền thống của nhóm kim loại quý”, ông Yardeni nhận xét với hãng tin CNBC.

Một số chuyên gia khác chú ý tới tốc độ và diễn biến của nhịp giảm lần này. Ông Gregor Gregersen, nhà sáng lập công ty kim loại quý Silver Bullion, cho rằng cú lao dốc trong tuần qua quá đột ngột, không giống một đợt chốt lời diễn ra theo trật tự.

“Nếu các bên muốn chốt lời và bán ra một lượng vàng hoặc bạc lớn, họ thường bán theo từng nhịp để tối ưu mức giá. Nhưng lần này, giá giảm rất mạnh trong thời gian rất ngắn, mà không có yếu tố công khai rõ ràng nào giải thích cho áp lực bán”, ông Gregersen nhận xét.

Theo ông Gregersen, diễn biến này làm dấy lên khả năng nhịp giảm vừa qua mang tính “có chủ ý”, nhằm kích hoạt đà giảm sâu hơn.

Theo một số nhà phân tích, đà tăng mạnh thời gian qua đã đẩy giá vàng và bạc lên mức cao trong ngắn hạn, khiến rủi ro điều chỉnh tăng lên. Ông Manpreet Gill, Giám đốc đầu tư khu vực phụ trách châu Âu, châu Phi và Trung Đông của ngân hàng Standard Chartered, cho biết các chỉ báo nội bộ của ngân hàng cho thấy cả hai kim loại đều đang ở trạng thái tăng quá nhanh, nên dễ “hạ nhiệt” bằng một nhịp giảm hoặc đi ngang.

“Trong ngắn hạn, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy giá đã tăng quá nhanh”, ông Gill cho biết.

Theo ông, tỷ lệ giá vàng/giá bạc - chỉ báo cho thấy bạc đang tăng nhanh hơn vàng đến mức nào - đang giảm mạnh về quanh 31, vùng thấp hiếm gặp từng xuất hiện vào năm 2011. Trong quá khứ, khi tỷ lệ này xuống mức cực thấp như vậy, thị trường thường bước vào một giai đoạn tích lũy.

“Trong bối cảnh này, vàng có thể chỉ bước vào giai đoạn tích lũy nhẹ, còn bạc - do biến động cao hơn - nhiều khả năng dao động mạnh hơn”, ông Gill nhận xét.

Theo ông Gill, “tích lũy” là kịch bản giá tạm chững lại, đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng mạnh, thay vì tiếp tục tăng một mạch. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng tích lũy không đồng nghĩa với một cú đảo chiều mạnh.

CƠ HỘI ĐỂ MUA VÀO?

Với những nhà đầu tư lỡ nhịp tăng gần đây, nhịp điều chỉnh hiện tại có thể được xem là cơ hội để mua vào hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Dù biến động mạnh, nhiều nhà quan sát cho rằng rủi ro lớn hơn có thể là đứng ngoài thị trường hoàn toàn. Với vàng, các lực đỡ chính gồm căng thẳng địa chính trị, bất định về ngân sách, nợ công và lo ngại tiền tệ mất giá vẫn chưa hạ nhiệt vẫn hiện hữu.

“Chúng tôi cho rằng không phải quá muộn để vào thị trường lúc này. Dù nhịp tăng gần đây diễn ra rất nhanh và điều này chắc chắn làm tăng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng những động lực mang tính cấu trúc đứng sau đợt tăng này vẫn còn nguyên”, ông Afdhal Rahman, Giám đốc điều hành phụ trách tư vấn tài sản tại tập đoàn dịch vụ tài chính OCBC, nói.

Tuy nhiên, ông Rahman cho rằng mặt bằng giá cao của cả vàng và bạc hiện nay làm tăng rủi ro nhà đầu tư mua vào ở vùng giá bất lợi nếu chọn sai thời điểm.

“Với mặt bằng giá hiện nay, có lẽ nhà đầu tư không nên rót toàn bộ vốn chỉ trong một lần. Chiến lược mua vào từng phần, theo từng giai đoạn, có thể hợp lý hơn”, ông Rahman khuyến nghị.

“Giá đang ở vùng cao kỷ lục không có nghĩa nhà đầu tư đã quá muộn để mua vào. Sai lầm không nằm ở việc bỏ lỡ nhịp tăng, mà ở chỗ cho rằng con đường đi lên sẽ không có biến động”, ông Zavier Wong, nhà phân tích thị trường tại công ty eToro, nhận xét.

Tuy nhiên, đồng quan điểm với ông Rahman, ông Wong cho rằng lúc này việc chọn thời điểm mua vào đặc biệt quan trọng. Xét theo phân tích kỹ thuật, vàng đang tăng quá nhanh với các chỉ báo cho thấy giá có thể còn điều chỉnh thêm.

“Không thể bỏ qua các chỉ báo này”, ông nói và cho biết chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của vàng đã vượt 90.

RSI là chỉ báo kỹ thuật đo tốc độ và mức độ biến động của giá trong thời gian gần đây. Thông thường, RSI trên 70 phát tín hiệu thị trường ở trạng thái mua quá nhiều (overbought), còn trên 90 cho thấy giá tăng quá nhanh và có nguy cơ điều chỉnh mạnh.

Về dài hạn, ông Gill của Standard Chartered cho biết nhà băng này vẫn duy trì quan điểm lạc quan với vàng và khuyến nghị phân bổ tỷ trọng vàng cao hơn mức trung lập trong danh mục. Trong danh mục mô hình cân bằng của Standard Chartered, tỷ trọng vàng dài hạn được đặt ở mức 6%.

“Nhà đầu tư đang nắm vàng thấp hơn mức mục tiêu nên tăng dần để tiến về mốc này, còn những người đã đạt mức phân bổ có thể tiếp tục duy trì vị thế. Nhà đầu tư dài hạn nên tích lũy dần, còn nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng với nguy cơ điều chỉnh”, ông Gill nói thêm.