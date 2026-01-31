Bán tháo lịch sử: Giá vàng có lúc sụt gần 700 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” hơn 30%

Thị trường kim loại quý bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (30/1), sau khi Tổng thống Donald Trump công bố người được đề cử cho ghế chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là ông Kevin Warsh - một nhân vật được cho là sẽ giúp Fed giữ được sự độc lập...

Đồng USD hồi phục mạnh, nhấn chìm giá vàng, giá bạc và bạch kim trong sắc đỏ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 489,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 9,1%, đóng cửa ở mức 4.891,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm về 4.691 USD/oz, tức là giảm gần 700 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm hơn 13%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau giảm 11,4%, đóng cửa ở mức 4.745,1 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 30,32 USD/oz, tương đương giảm gần 26,3%, còn 85,4 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá giảm còn 73,7 USD/oz. Đây là phiên giảm mạnh nhất của giá bạc kể từ thập niên 1980.

Cùng với đó, giá bạch kim chốt phiên với mức giảm gần 17%, giá palladium giảm 14,8%, và giá rhodium giảm 7,4%.

Bán tháo đã xuất hiện từ phiên ngày thứ Năm, khi các điểm nóng địa chính trị tạm thời chưa có bước leo thang căng thẳng mới và nhu cầu chốt lời xuất hiện sau khi giá vàng liên tục tăng nóng trong những phiên trước đó, tiến gần mốc 5.600 USD/oz. Tuy nhiên, khi kết thúc phiên ngày thứ Năm, giá vàng mới chỉ giảm về dưới 5.400 USD/oz.

Phiên ngày thứ Sáu, lực bán đã được đẩy mạnh trong phiên châu Á và châu Âu, và trở nên dữ dội hơn trong phiên Mỹ sau khi có tin ông Warsh - một cựu Thống đốc Fed - được ông Trump đề cử cho ghế chủ tịch Fed. Ngoài hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã mua vàng ở những vùng giá thấp hơn trước đó, vàng còn bị xả khi mối lo về sự độc lập của Fed được giải tỏa và đồng USD bật tăng trở lại.

Thời gian gần đây, việc chính quyền ông Trump liên tục gây áp lực lên Fed đã dẫn tới lo ngại về vị thế độc lập của ngân hàng trung ương này. Cùng với đó, đồng USD cũng rớt giá mạnh vì sự độc lập của Fed bị nghi ngờ. Tất cả những yếu tố này thúc đẩy nhà đầu tư mua vàng, với niềm tin của nhiều người rằng vàng sẽ thay thế USD ở cương vị đồng tiền dự trữ của thế giới.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,9% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt ở mức 97,15 điểm, thu hẹp mức giảm của cả tuần còn dưới 0,5%. Mức giảm trong tháng 1 của chỉ số là 1,2%, thu hẹp từ mức 2,2% tính đến hôm thứ Năm.

“Bán tháo đang diễn ra điên cuồng. Hầu hết lệnh bán bây giờ có lẽ đều là bắt buộc phải bán. Kim loại quý là tài sản nóng nhất trong thời gian gần đây đối với các nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư lướt sóng. Đối với bạc, giao dịch sử dụng đòn bẩy là rất phổ biến. Khi giá giảm mạnh, lệnh ký quỹ dồn dập xuất hiện”, chiến lược gia Matt Maley của công ty Miller Tabak nhận định với hãng tin CNBC.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.087,1 tấn vàng. Cả tuần, quỹ chỉ mua ròng 0,6 tấn vàng, sau khi mua ròng 0,8 tấn trong tuần trước. Trong hai tuần giá vàng có biến động mạnh vừa qua, quỹ này cho thấy rõ sự thận trọng.

Trong một báo cáo, nhà phân tích Krishna Guha của công ty Evercore ISI nhận định thị trường đang phản ánh dự báo cho rằng ông Warsh sẽ có khuynh hướng cứng rắn trong chính sách tiền tệ. “Việc chọn ông Warsh sẽ giúp ổn định phần nào tỷ giá đồng USD và giảm bớt rủi ro giảm giá quá mức của đồng tiền này. Đó là lý do vì sao giá vàng và giá bạc giảm mạnh”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Guha cũng khuyến nghị nhà đầu tư không nên quá cực đoan vì “chúng tôi xem ông Warsh là một người thực tế, không phải là một nhân vật có tư tưởng ‘diều hâu’ về chính sách tiền tệ”.

Theo chiến lược gia Claudio Wewell của công ty J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, một “cơn bão hoàn hảo” căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá vàng trong tháng 1 này, bao gồm vụ Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro và ông Trump đe dọa sử dụng vũ lực với Greenland và Iran. Ông cho rằng những ngày gần đây, sự tăng giá của vàng và các kim loại quý khác có liên quan nhiều hơn tới việc ai sẽ được đề cử cho ghế chủ tịch Fed.

“Rõ ràng, thị trường đã kỳ vọng một nhân vật mềm mỏng hơn được đề cử, và điều đó đã đẩy giá các kim loại quý tăng chóng mặt. Trong vòng 24 giờ qua, dòng tin tức đã có chút khác với kỳ vọng”, ông Wewel nói trước khi ông Trump công bố đề cử ông Warsh.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm gần 1,9%. Tuy nhiên, trong cả tháng 1, giá vàng tăng hơn 13%, nối tiếp mức tăng 65% của năm ngoái.

Giá bạc tăng hơn 19% trong tháng 1, dù giảm hơn 17% trong tuần này.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhà quản lý đầu tư Katy Stoves của công ty Mattioli Woods nhận định diễn biến của thị trường kim loại quý phiên ngày thứ Sáu có vẻ như “một sự đánh giá lại của toàn bộ thị trường về rủi ro”. “Cũng giống như việc cổ phiếu công nghệ, nhất là các cổ phiếu AI, đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường và hút vốn mạnh, giao dịch vàng đã trở nên cực kỳ đông đúc. Khi ai cũng đặt cược theo một chiều hướng, thì ngay cả một tài sản tốt cũng có thể bị bán tháo khi đặt cược bắt đầu có sự đảo ngược”, bà nói.

Ông Toni Meadows, trưởng bộ phận đầu tư của công ty BRI Wealth Management, nhấn mạnh rằng việc giá vàng vượt 5.000 USD/oz đã diễn ra quá dễ dàng. Ông lưu ý việc đồng USD giảm mạnh gần đây đã hỗ trợ giá vàng, nhưng đồng tiền này đang có dấu hiệu ổn định trở lại.

“Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đến nay là yếu tố thúc đẩy xu hướng tăng dài hạn của giá vàng, nhưng trong những tháng gần đây, hoạt động này đã chậm lại. Dù vậy, dư địa của việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn còn vì chính sách thương mại và đối ngoại khó lường của ông Trump sẽ còn khiến các quốc gia lo ngại về việc nắm giữ tài sản Mỹ”, ông Meadows nói với CNBC.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương khoảng 153,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.720 đồng (mua vào) và 26.110 đồng (bán ra), giảm tương ứng 311 đồng và 271 đồng so với mức chốt của tuần trước.