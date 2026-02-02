Điều gì đợi giá vàng sau cú sụt lịch sử?

Tuần vừa rồi, giá vàng lập đỉnh cao mọi thời đại ở vùng 5.600 USD/oz rồi có một cú sụt sâu tới gần 700 USD/oz so với đỉnh trong phiên ngày thứ Sáu, đánh dấu phiên giảm tuyệt đối mạnh chưa từng thấy trong lịch sử. Giá bạc cũng giảm tới 30% trong phiên này, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ thập niên 1980, rời xa vùng kỷ lục trên 120 USD/oz thiết lập trước đó.

Giới phân tích nhận định biến động này của giá kim loại quý không có gì đáng ngạc nhiên, xét tới việc đà tăng giá trước đó đã bị kéo căng quá mức.

Trước khi xảy ra phiên bán tháo đi vào lịch sử, giá vàng đã tăng gần 30% trong tháng 1 và giá bạc tăng gần 70%. Trao đổi với trang Kitco News, một số chuyên gia nói rằng mức tăng như vậy, nhất là trong tháng đầu năm, không bao giờ bền vững.

“Mấy ngày qua chứng kiến sự biến động khó tin trên thị trường kim loại quý. Sự sụt giảm có lẽ không phải là điều khó lường, xét tới tốc độ và mức độ tăng của giá trong tháng 1. Trên phương diện kỹ thuật, giá vàng và giá bạc đã bị kéo căng quá mức… Các vị thế đầu cơ, mức độ sử dụng đòn bẩy, và hoạt động trên thị trường quyền chọn đều đã đạt tới mức đỉnh điểm của ngắn hạn”, ông Neil Welsh - trưởng bộ phận kim loại quý của công ty Britannia Global Markets -nhận xét.

Theo ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa cơ bản của ngân hàng đầu tư Saxo Bank, mức tăng lớn của giá vàng và giá bạc trong tháng 1 đã khiến cho các điều kiện giao dịch trở nên khó khăn hơn, góp phần vào mức độ biến động dữ dội vừa qua.

“Các nhà tạo lập thị trường đã trở nên lưỡng lự hơn trước rủi ro, dẫn tới mức thanh khoản mỏng hơn và chênh lệch lớn hơn giữa giá chào mua và giá chào bán. Biến động của phiên ngày thứ Sáu là khá điên rồ, nhưng nếu nhìn vào cả tuần vừa rồi, có thể thấy sự sụt giảm đó là hoàn toàn bình thường đối với một thị trường vàng từ chỗ là một người trưởng thành bỗng hành xử như một đứa trẻ mới lớn, không khác gì thị trường bạc”, ông Hansen nhận định.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc phụ trách thị trường vàng và bạc tại công ty Metals Focus, miêu tả sự tăng giá của kim loại quý trong tháng 1 vừa qua là phi lý và pha bán tháo vừa rồi là một sự điều chỉnh lành mạnh.

Dù áp lực xả hàng diễn ra mạnh mẽ, các nhà phân tích không cho rằng xu hướng tăng trong dài hạn của thị trường kim loại quý đã đứt gãy. Tuy cảnh báo nhà đầu tư không nên nhảy vào thị trường quá sớm, họ cho rằng đợt điều chỉnh này có thể mang tới cơ hội để mua.

“Tôi cho rằng xu hướng tăng trong dài hạn vẫn còn đó. Các lực lượng vĩ mô hỗ trợ giá vàng, bạc và đồng vẫn duy trì. Đợt bán tháo này có vẻ là sự điều chỉnh vị thế, thay vì là dấu chấm hết, trong một xu hướng tăng vẫn đang duy trì. Theo quan điểm của tôi, triển vọng giá kim loại quý vẫn đang được hỗ trợ tích cực trong năm 2026, dù phạm vi giá trở nên rộng hơn”, ông Welsh nhận xét.

Theo ông Hansen, giá vàng vẫn có cơ hội đạt tới mức 6.000 USD/oz trong năm nay.

Dù mức độ biến động của thị trường đã lên tới mức cực đoan, ông Piggott cho rằng rất khó để nhận thấy khả năng xảy ra một đợt bán tháo kéo dài, bởi nhà đầu tư tiếp tục đối mặt với sự bất định lớn về địa chính trị và kinh tế. “Vào bất kỳ lúc nào, chúng ta đều có thể đối mặt một quyết định chính sách không thể đoán trước, gây ra sự đảo ngược nguyên trạng. Chừng nào nguy cơ đó vẫn còn, tâm lý giá lên trên thị trường vàng và bạc vẫn còn”, ông nói.

Chiến lược gia Ipek Ozkardeskaya của công ty Swissquote nhận định giá vàng có thể kiểm tra sự hỗ trợ ở ngưỡng khoảng 4.600 USD/oz. “Những đợt thoái lui có thể được xem là cơ hội để củng cố vị thế giá lên, bởi các động lực lớn cho sự tăng giá của kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn. Những động lực đó bao gồm mức nợ không bền vững và vẫn còn tăng của nhóm G7, sức hấp dẫn suy giảm của đồng USD, sự bất định về thương mại và địa chính trị, nhu cầu nắm giữ những tài sản có khả năng bảo toàn giá trị trong trường hợp căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng, và áp lực lạm phát có thể leo thang trở lại”, bà nói.

Giám đốc phân tích Alex Kuptsikevich của công ty FxPro cho biết ông đang theo dõi ngưỡng hỗ trợ đầu tiên của giá vàng ở mức 4.700 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, phiên bán tháo vừa rồi của giá vàng còn liên quan tới sự dịch chuyển kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kenvin Warsh, một cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vào cương vị chủ tịch Fed để thay ông Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch vào tháng 5 tới, một số nhà phân tích nhận định ông Warsh sẽ mang lại sự ổn định lớn hơn cho chính sách tiền tệ trong những năm tới. Giới chuyên gia và nhà đầu tư đều tin rằng ông Warsh sẽ giữ được sự độc lập của Fed trước sức ép đòi giảm lãi suất từ chính quyền ông Trump.

Dù ông Trump thời gian qua gây sức ép đòi Fed hạ lãi suất, thị trường không cho rằng Fed dưới sự lãnh đạo của ông Warsh sẽ hạ lãi suất mạnh mẽ hơn. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường tiếp tục đặt cược rằng Fed sẽ chỉ giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, với lần giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 6. Đặt cược này không thay đổi so với trước khi có tin đề cử ông Warsh.

Trong khi đó, các nhà kinh tế của BNP Paribas dự báo Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay. “Tăng trưởng kinh tế còn vững và mối lo về thị trường lao động được giải tỏa sẽ khiến Fed giữ lãi suất ổn định trong cả năm 2026”, một báo cáo của ngân hàng này nhận định.

Số liệu lạm phát mới nhất có thể khiến triển vọng lãi suất Fed trở nên khó đoán định hơn. Báo cáo hôm thứ Sáu vừa rồi từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) toàn phần tăng 3% trong cả năm 2025 và PPI lõi tăng 3,3%. Các mức tăng này đều vượt xa mục tiêu lạm phát 2% của Fed, cho thấy sự dai dẳng và bám rễ sâu của áp lực giá cả trong nền kinh tế.

Trong tuần này, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu, sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư kim loại quý.

Bán tháo tiếp tục diễn ra khi thị trường châu Á bắt đầu giao dịch phiên sáng nay (2/2).

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm gần 175 USD/oz so với chốt tuần trước tại Mỹ, tương đương giảm gần 3,6%, còn 4.717 USD/oz. Giá bạc giảm 9%, giao dịch ở mức dưới 78 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 148 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.720 đồng (mua vào) và 26.110 đồng (bán ra).