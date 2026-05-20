Nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng, giá nhôm dự báo tiếp tục tăng mạnh

Hoài Thu

20/05/2026, 15:57

Theo ngân hàng Citigroup, giá nhôm có thể tăng lên 4.000 USD/tấn trong 3 tháng tới, khi thị trường bước vào giai đoạn thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng hiếm thấy trong hơn 50 năm qua...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Trong báo cáo công bố mới đây, nhóm phân tích của Citi nhận định thị trường nhôm đang chịu một trong những cú sốc nguồn cung lớn nhất kể từ thập niên 1950.

Gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông xảy ra đúng lúc thị trường nhôm ở trạng thái đặc biệt mong manh. Công suất dự phòng gần như không còn, tồn kho trước cú sốc đã giảm xuống mức thấp nhất 55 năm, trong khi chi phí của các vật liệu thay thế như đồng và nhựa cao hơn rất nhiều so với mặt bằng lịch sử.

Hôm thứ Ba (18/5), giá nhôm giao ngay trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) ở mức 3.602 USD/tấn. Tuần trước, giá kim loại này có lúc đạt 3.767 USD/tấn, mức cao nhất trong 4 năm.

Citi duy trì quan điểm tích cực với nhôm từ giữa năm 2025, khi giá kim loại này quanh mức 2.600 USD/tấn. Hiện ngân hàng này dự báo giá nhôm sẽ đạt bình quân 4.000 USD/tấn trong nửa cuối năm 2026. Trong kịch bản giá tăng mạnh, Citi cho rằng giá nhôm có thể tăng lên mức bình quân 5.350 USD/tấn vào năm 2027, với xác suất xảy ra khoảng 30%.

“Chúng tôi dự báo tồn kho nhôm sẽ tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong 6-12 tháng tới. Khi đó, hoạt động phòng hộ bằng hợp đồng tương lai đối với lượng nhôm vật chất trong kho sẽ góp phần đẩy giá nhôm lên bình quân 4.000 USD/tấn trong nửa cuối năm 2026”, nhóm phân tích của Citigroup viết.

Thời gian qua, căng thẳng nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn sau khi nhiều nhà máy luyện nhôm tại Trung Đông phải dừng hoặc giảm hoạt động do chiến sự Iran leo thang. Theo ngân hàng ING, khu vực này chiếm khoảng 9% sản lượng nhôm toàn cầu, nhưng giữ tỷ trọng lớn hơn nhiều trong thương mại nhôm vận chuyển qua đường biển.

Theo Citi, dự báo giá nhôm tăng dựa trên các yếu tố mang tính cấu trúc. Sản lượng tại Trung Quốc vẫn bị giới hạn, trong khi nguồn cung ngoài Trung Quốc tăng không đủ nhanh để bù đắp phần thiếu hụt. Nhóm phân tích cho rằng phần lớn tác động từ cú sốc nguồn cung đã xảy ra, khiến thị trường khó nhanh chóng cân bằng trở lại.

Citi dự báo thị trường nhôm sẽ thiếu hụt khoảng 2,7 triệu tấn trong năm nay, ngay cả khi nhu cầu suy yếu. Ngân hàng này cho rằng chỉ cần nguồn cung tiếp tục hạn chế, thị trường vẫn có thể thiếu hụt dù sức mua không quá mạnh.

“Trung Quốc hiện tiêu thụ gần 60% lượng nhôm toàn cầu, cao hơn nhiều so với giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Vì vậy, thị trường không còn nhiều dư địa để trông chờ Trung Quốc nhanh chóng tăng mạnh sản lượng nhằm bù đắp thiếu hụt như trước. Điều này khiến cơ chế tự cân bằng của thị trường nhôm suy yếu”, báo cáo nhận định.

Theo nhóm phân tích, điểm căng thẳng lớn nhất nằm ở hàng tồn kho. Khi tiêu thụ nhôm vượt sản lượng trong thời gian dài, thị trường buộc phải rút bớt tồn kho để bù đắp phần thiếu hụt.

“Đây hiện là vấn đề cốt lõi của thị trường”, nhóm phân tích nhấn mạnh.

Theo nhóm phân tích, ở giai đoạn đầu, thị trường vẫn còn một số lớp đệm tồn kho có thể tạm thời giảm áp lực thiếu cung, gồm lượng hàng nằm ngoài hệ thống thống kê chính thức, tồn kho do các thương nhân nắm giữ và lượng nhôm đang lưu chuyển trong chuỗi cung ứng.

Vì lượng tồn kho này có thể tạm thời bù đắp phần thiếu hụt, giá nhôm không tăng vọt ngay lập tức sau cú sốc nguồn cung. Thay vào đó, thị trường có thể trải qua một giai đoạn tăng giá giằng co khi giá biến động mạnh, có lúc tăng nhanh nhưng cũng có các nhịp điều chỉnh, trong khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các yếu tố vĩ mô như nhu cầu toàn cầu và nguy cơ suy thoái.

Tuy nhiên, khi các lớp đệm tồn kho này suy yếu, thị trường sẽ trở nên dễ tổn thương hơn. Trong bối cảnh nguồn cung đã căng thẳng, Citi cảnh báo rằng ngay cả một lượng thiếu hụt tương đối nhỏ cũng có thể khiến giá nhôm tăng mạnh hơn nhiều so với thông thường.

Đây là cơ sở để Citi cho rằng giá nhôm vẫn còn dư địa tăng đáng kể. Ngân hàng này nhận định khả năng giá giảm sâu đang ngày càng hạn chế, trừ khi kinh tế toàn cầu rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng, có quy mô tương đương giai đoạn suy thoái đầu thập niên 1980 dưới thời cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Paul Volcker hoặc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Nguồn cung nhôm siết chặt vì xung đột Iran, Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nhất

Khủng hoảng nhôm toàn cầu vì chiến tranh, cơ hội cho Nga và Trung Quốc

Giá nhôm tăng mạnh nhất 4 năm do xung đột Iran

Các nhà đầu tư lớn đang cảnh báo rằng lãi vay tăng cao có thể dẫn đến một "cuộc điều chỉnh" trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Đây là quý tăng trưởng thứ 2 liên tiếp của Nhật Bản, cho thấy nền kinh tế này vẫn giữ được sức chống chịu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do chiến sự Iran...

Đây là một trong những biện pháp mà châu Âu đưa ra để giải quyết vấn đề giá phân bón tăng cao do tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...

Quốc đảo này sẽ trải qua cuộc đánh giá toàn diện của IAEA vào năm 2027 nhằm xác định liệu đã đủ năng lực để đưa ra quyết định về điện hạt nhân hay chưa, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh và làn sóng phát triển năng lượng hạt nhân đang quay trở lại tại châu Á…

Ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 2 ngày. Với chuyến đi này, Moscow không chỉ muốn củng cố quan hệ với Bắc Kinh, mà còn tìm kiếm các kết quả cụ thể trong lĩnh vực thương mại và năng lượng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 38,4% trong quý 1/2026

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?

Chuyển đổi số ngân hàng: Nhóm nhân sự nào được ngân hàng săn đón?

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy