Long Châu - đơn vị tiêu biểu phát triển y tế số, hợp lực đưa Đề án 06 đi sâu vào đời sống người dân
Thu Ngân
20/05/2026, 11:09
Vừa qua, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang tặng Bằng khen nhờ thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025.
Cũng trong dịp này, Giám đốc Điều hành và Giám đốc Công nghệ của FPT Long Châu cũng vinh dự nhận bằng khen cá nhân về những đóng góp tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo trong quá trình cùng doanh nghiệp triển khai thực hiện Đề án 06.
Việc được trao tặng Bằng khen là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đột phá và đóng góp của Long Châu trong các chương trình chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống đã chủ động tham gia vào nhiều lĩnh vực như: phát triển y tế số, kết nối và liên thông dữ liệu sức khoẻ với hệ thống quốc gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong chăm sóc cộng đồng, đồng hành xây dựng các mô hình hạ tầng chuyển đổi số...
Trong thời gian qua, Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ được xác định là một trong những chương trình trọng điểm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Sự tham gia của các đơn vị y tế với nền tảng công nghệ hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái số dự phòng - chăm sóc sức khỏe toàn dân, đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế an toàn, hiện đại và thông minh. Những nỗ lực đó không chỉ đưa y tế số đến gần người dân, mà còn góp phần phổ cập kỹ năng số và văn hóa số trong xã hội.
Tiêu biểu, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu là đơn vị y tế đầu tiên được tích hợp trên VNeID, đồng thời nhanh chóng ứng dụng dữ liệu cư trú để phục vụ người dân theo tài khoản gia đình. Việc triển khai các tiện ích trên “siêu nền tảng số” quốc gia VNeID giúp người dân có thêm dịch vụ mua thuốc trực tuyến an toàn, theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, toa thuốc, lịch sử mua thuốc tiện lợi và bảo mật. Bước đi này còn góp phần quan trọng trong việc liên thông dữ liệu dân cư, xây dựng sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân.
Tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả Đề án 06 trong giai đoạn mới, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ tháng 4/2026, Long Châu tiên phong đồng hành cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Trạm Công dân số” trong các khu dân cư. Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), mô hình này đưa dịch vụ công, y tế số cùng nhiều tiện ích dân sinh đến gần hơn với người dân, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng chính quyền số tại cơ sở.
Dưới sự chủ trì của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế số tại Trạm Công dân số được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu.
Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời là thương hiệu được nhiều triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, đem dịch vụ thiết thực đến “gần dân, sát dân”.
Việc phối hợp triển khai giữa cơ quan quản lý và các đơn vị đồng hành cho thấy hướng đi rõ nét trong xây dựng hạ tầng số thông minh, góp phần đưa các dịch vụ y tế và an sinh đến gần người dân một cách đồng bộ, bền vững.
Đáng chú ý, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, giải pháp “Trạm công dân số” sẽ được nghiên cứu mở rộng tại các địa điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ, hướng tới triển khai phổ cập toàn quốc theo lộ trình từ tháng 1/2027.
Các chuyên gia nhận định, việc xã hội hóa mô hình này với sự tham gia của các doanh nghiệp như Long Châu không chỉ giúp tối ưu nguồn lực, mà còn tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ tiên tiến nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ thiết thực cho người dân.
Đại diện Long Châu khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tích cực đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Đề án 06 trong giai đoạn 2026 - 2030. Doanh nghiệp cam kết huy động tối đa năng lực về mạng lưới hệ thống, AI Agent, hạ tầng dữ liệu và chuyên môn y khoa để tham gia vào các chương trình quốc gia, triển khai các mô hình y tế số, nâng cao chất lượng chăm sóc và phụng sự cộng đồng.
