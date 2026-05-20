Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Hải Phòng đề xuất miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp công nghệ cao

Nam Khánh

20/05/2026, 11:02

Hải Phòng đề xuất xem xét miễn tiền thuê đất trong các khu cụm công nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…

Hải Phòng xem xét giảm tiền thuê đất doanh nghiệp công nghệ cao thuê đất trong khu cụm công nghiệp.
Hải Phòng xem xét giảm tiền thuê đất doanh nghiệp công nghệ cao thuê đất trong khu cụm công nghiệp.

Ngày 19/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang xây dựng kế hoạch giảm tiền thuê đất, tiền thuê lại đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đề xuất, doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ được giảm 100% tiền thuê đất trong 5 năm nếu thuộc một trong các nhóm doanh nghiệp công nghệ cao (được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao), doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa), doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (được công nhận theo quy định của Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo).

Trường hợp chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đã cho doanh nghiệp thuê lại đất với đơn giá cao hơn bảng giá đất, phần chênh lệnh sẽ được xem xét, giảm trừ tiền thuê đất phải nộp. Mức giảm không vượt quá số tiền phải nộp theo bảng giá đất tại thời điểm ký hợp đồng thuê lại đất.

Theo UBND TP. Hải Phòng, hiện thành phố mới có 3 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Các doanh nghiệp này là Công ty TNHH LG Display Việt Nam, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam và Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam. Cả 3 doanh nghiệp này đều hoạt động tại KCN Tràng Duệ. Hải Phòng vẫn chưa cấp giấy công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nghiệp nào.

Theo thống kê từ Sở Tài chính Hải Phòng, toàn thành phố có 865 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê đất trong các khu công nghiệp, 282 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê đất trong các cụm công nghiệp.

Thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất với Hải Dương có 45 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.800 ha. Theo quy hoạch đến năm 2030, Hải Phòng dự kiến phát triển 85 khu công nghiệp với tổng diện tích từ 22.800 – 23.300 ha. UBND TP. Hải Phòng định hướng ngoài các khu công nghiệp hình thành từ cách đây hơn 20 năm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới được thành lập sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, có hàm lượng giá trị gia tăng lớn.

Theo thống kê, Hải Phòng hiện có khoảng 53.820 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, có trên 85% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mỗi năm có khoảng 6.500 – 7.000 doanh nghiệp thành lập mới. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của thành phố.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng chính sách này nhằm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ cao. Theo đề xuất của UBND TP. Hải Phòng, chính sách miễn giảm tiền thuê đất dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Hải Phòng đề xuất tăng phí bảo vệ môi trường thêm 20%

14:17, 20/03/2026

Hải Phòng đề xuất tăng phí bảo vệ môi trường thêm 20%

Khởi công Tổ hợp giáo dục FPT 650 tỷ đồng tại Hải Phòng

07:55, 20/03/2026

Khởi công Tổ hợp giáo dục FPT 650 tỷ đồng tại Hải Phòng

Hải Phòng hiện có 63 doanh nghiệp nợ hơn 264 tỷ tiền thuế

15:11, 26/02/2026

Hải Phòng hiện có 63 doanh nghiệp nợ hơn 264 tỷ tiền thuế

Từ khóa:

doanh nghiệp công nghệ cao Doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm tiền thuê đất Hải Phòng Khởi nghiệp sáng tạo khu công nghiệp Hải Phòng

Đọc thêm

Chuyển đổi số ngân hàng: Nhóm nhân sự nào được ngân hàng săn đón?

Chuyển đổi số ngân hàng: Nhóm nhân sự nào được ngân hàng săn đón?

Tự động hóa đang khiến nhiều công việc truyền thống trong ngân hàng thay đổi nhanh. Khi dòng tiền, dữ liệu và rủi ro cùng dịch chuyển lên môi trường số, thị trường lại cần nhiều hơn những nhân sự hiểu tài chính, biết phân tích dữ liệu và kiểm soát hệ thống.

Long Châu - đơn vị tiêu biểu phát triển y tế số, hợp lực đưa Đề án 06 đi sâu vào đời sống người dân

Long Châu - đơn vị tiêu biểu phát triển y tế số, hợp lực đưa Đề án 06 đi sâu vào đời sống người dân

Vừa qua, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang tặng Bằng khen nhờ thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025.

Giải thưởng Rồng Vàng và tiêu chí FDI Việt Nam trong giai đoạn mới

Giải thưởng Rồng Vàng và tiêu chí FDI Việt Nam trong giai đoạn mới

Sau gần 40 năm đổi mới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất – xuất khẩu quan trọng của châu Á. Trong tiến trình đó, Giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) do Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) thành lập và phát triển từ năm 2001, cho đến nay đã đóng vai trò như một công cụ “chính sách mềm” nhằm thực hiện các mục tiêu: tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp FDI; củng cố niềm tin đối với nhà đầu tư nước ngoài; quảng bá môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời phản ánh định hướng chiến lược FDI của Việt Nam qua từng thời kỳ...

Hà Nội động thổ Nhà máy điện rác Núi Thoong, tổng vốn đầu tư 5.250 tỷ đồng

Hà Nội động thổ Nhà máy điện rác Núi Thoong, tổng vốn đầu tư 5.250 tỷ đồng

Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường của Hà Nội. Sau hơn 10 năm chuẩn bị các thủ tục đầu tư, dự án đã chính thức được động thổ triển khai...

Sắp diễn ra hội thảo quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Sắp diễn ra hội thảo quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2026 tại Thành phố Hải Phòng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Doanh nghiệp niêm yết

2

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Chứng khoán

3

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Thế giới

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Tài chính

5

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy