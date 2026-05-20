Hải Phòng đề xuất miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp công nghệ cao

Hải Phòng đề xuất xem xét miễn tiền thuê đất trong các khu cụm công nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…

Ngày 19/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang xây dựng kế hoạch giảm tiền thuê đất, tiền thuê lại đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đề xuất, doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ được giảm 100% tiền thuê đất trong 5 năm nếu thuộc một trong các nhóm doanh nghiệp công nghệ cao (được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao), doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa), doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (được công nhận theo quy định của Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo).

Trường hợp chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đã cho doanh nghiệp thuê lại đất với đơn giá cao hơn bảng giá đất, phần chênh lệnh sẽ được xem xét, giảm trừ tiền thuê đất phải nộp. Mức giảm không vượt quá số tiền phải nộp theo bảng giá đất tại thời điểm ký hợp đồng thuê lại đất.

Theo UBND TP. Hải Phòng, hiện thành phố mới có 3 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Các doanh nghiệp này là Công ty TNHH LG Display Việt Nam, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam và Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam. Cả 3 doanh nghiệp này đều hoạt động tại KCN Tràng Duệ. Hải Phòng vẫn chưa cấp giấy công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nghiệp nào.

Theo thống kê từ Sở Tài chính Hải Phòng, toàn thành phố có 865 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê đất trong các khu công nghiệp, 282 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê đất trong các cụm công nghiệp.

Thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất với Hải Dương có 45 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.800 ha. Theo quy hoạch đến năm 2030, Hải Phòng dự kiến phát triển 85 khu công nghiệp với tổng diện tích từ 22.800 – 23.300 ha. UBND TP. Hải Phòng định hướng ngoài các khu công nghiệp hình thành từ cách đây hơn 20 năm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới được thành lập sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, có hàm lượng giá trị gia tăng lớn.

Theo thống kê, Hải Phòng hiện có khoảng 53.820 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, có trên 85% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mỗi năm có khoảng 6.500 – 7.000 doanh nghiệp thành lập mới. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của thành phố.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng chính sách này nhằm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ cao. Theo đề xuất của UBND TP. Hải Phòng, chính sách miễn giảm tiền thuê đất dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2026.