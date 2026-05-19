Nhà máy thuốc thú y và thủy sản mang sứ mệnh xanh - lành của GREENFEED

Nhà máy DonaVet mới được GREENFEED đầu tư theo hướng công nghệ cao và phát triển bền vững, đánh dấu bước mở rộng chiến lược chuỗi giá trị thực phẩm 3F Plus xanh - lành.

Lễ khánh thành nhà máy Việt Thọ (DonaVet), thành viên thuộc hệ sinh thái GREENFEED, diễn ra hôm 15/5. Sự kiện có đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, ban lãnh đạo và tập thể nhân viên GREENFEED tham dự.

Nhà máy mới là bước phát triển tiếp theo trong hành trình xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp theo hướng xanh và bền vững của GREENFEED. Với cam kết đồng hành cùng người chăn nuôi bằng chất lượng, DonaVet chọn hướng đi cung cấp giải pháp nâng cao sức khỏe vật nuôi toàn diện thay vì chỉ dừng lại ở sản xuất thuốc thú y và thủy sản.

Theo đó, doanh nghiệp đẩy mạnh cải tiến danh mục sản phẩm sang các dòng chế phẩm sinh học và vi sinh thân thiện môi trường, đồng thời dùng thảo dược thay thế dần kháng sinh và tăng cường các giải pháp dinh dưỡng chức năng giúp nâng cao miễn dịch tự nhiên cho vật nuôi.

Đại diện GREENFEED thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: GREENFEED.

Hoạt động trong lĩnh vực thuốc thú y và thủy sản từ năm 2004, DonaVet thuộc nhóm đơn vị sớm sở hữu nhà máy đạt chuẩn GMP tại Việt Nam. Sau cột mốc gia nhập hệ sinh thái GREENFEED vào tháng 10 năm 2022, doanh nghiệp bước vào giai đoạn tái đầu tư với trọng tâm nâng cao năng lực công nghệ và khả năng kiểm soát chất lượng.

Nhà máy mới của DonaVet được xây dựng trên diện tích 12.000 m2 với hai phân khu sản xuất chuyên biệt. Trong đó, phân khu thứ nhất chuyên sản xuất các loại thuốc kháng sinh thuộc nhóm Beta-Lactam với các quy trình kiểm soát chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn GMP - WHO nghiêm ngặt. Phân khu thứ hai tập trung sản xuất các loại thuốc thú y và thuốc kháng sinh thuộc nhóm thuốc Non-betalactam với ba dây chuyền dành cho thuốc tiêm, thuốc uống và thuốc bột. Khu sản xuất các sản phẩm nhóm dinh dưỡng bổ sung và thuốc sát trùng được đầu tư dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới hiện nay.

Sau hơn một năm xây dựng và nâng cấp, hệ thống sản xuất tại DonaVet được đầu tư đồng bộ theo hướng tự động hóa. Theo doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn giảm thiểu sai sót, tăng khả năng kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo độ chính xác hàm lượng trong từng sản phẩm

Quy trình sản xuất tự động thuốc thú y và thủy sản ứng dụng tự động hóa. Ảnh: GREENFEED.

Song song mở rộng năng lực sản xuất, DonaVet ưu tiên cam kết chất lượng với phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn GLP (Good Laboratory Practice), đảm bảo kiểm định toàn bộ nguyên liệu đầu vào và thành phẩm trước khi đưa ra thị trường. Theo đó, DonaVet đã phát triển thành công dòng thuốc sát trùng Donacide ghi nhận hiệu quả cao trong việc kiểm soát virus ASF gây dịch tả lợn châu Phi và đã đón nhận danh hiệu “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam” năm 2025.

Công đoạn nghiên cứu sản phẩm trong phòng kiểm nghiệm chuẩn GLP. Ảnh: GREENFEED.

Hiện DonaVet có hơn 250 sản phẩm lưu hành tại thị trường nội địa và hơn 60 sản phẩm xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực. Với cam kết cung cấp “Giải pháp toàn diện - Kiến tạo bền vững”, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng hiện diện tại thị trường khu vực, đồng thời đặt mục tiêu trở thành top 3 đơn vị cung ứng giải pháp thuốc thú y và thủy sản tại Việt Nam vào năm 2030.

Việc nhà máy thuốc thú y mới của DonaVet đi vào hoạt động là bước bổ sung nhằm hoàn thiện mắt xích đầu vào cho bộ giải pháp chăn nuôi ba trụ cột trọng tâm của GREENFEED. Với hơn hai thập kỷ hiện diện trong ngành chăn nuôi, GREENFEED phát triển bộ giải pháp xoay quanh 3 trụ cột gồm đầu vào cung cấp sản phẩm chất lượng; quy trình quản lý – vận hành hiệu quả và đầu ra ổn định nhằm gia tăng giá trị. Theo doanh nghiệp, bộ giải pháp là nền tảng để đồng hành cùng người chăn nuôi xây dựng mô hình vận hành hiện đại, tối ưu hiệu quả và bền vững trong dài hạn.