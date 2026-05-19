Hà Nội động thổ Nhà máy điện rác Núi Thoong, tổng vốn đầu tư 5.250 tỷ đồng

Châu Anh

19/05/2026, 18:58

Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường của Hà Nội. Sau hơn 10 năm chuẩn bị các thủ tục đầu tư, dự án đã chính thức được động thổ triển khai...

Ngày 19/5, tại xã Xuân Mai, Hà Nội đã diễn ra Lễ động thổ Dự án Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong. 

Dự án Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong có tổng vốn đầu tư khoảng 5.250 tỷ đồng, công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 45MW.

Đây là dự án nhà máy điện rác công nghệ cao đầu tiên tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội, được kỳ vọng sẽ trở thành "mảnh ghép chiến lược" trong bản đồ điện rác của Thủ đô.

Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ chôn lấp, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và tăng cường năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực phía Tây Nam Thành phố. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến xử lý khoảng 660 nghìn tấn rác thải mỗi năm, đồng thời phát lên lưới điện quốc gia khoảng 356 triệu kWh/năm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc; trong đó tập trung tháo gỡ từng bước các "điểm nghẽn", đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường, Dự án Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường của Hà Nội. Sau hơn 10 năm chuẩn bị các thủ tục đầu tư, dự án đã chính thức được động thổ triển khai, góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Hiện nay, mỗi ngày Hà Nội phát sinh hơn 8.000 tấn rác thải sinh hoạt cùng nhiều loại chất thải rắn khác. Dù Thành phố đã có hai nhà máy điện rác tại Sóc Sơn và Xuân Sơn, song vẫn còn khoảng 1.500 tấn rác phải xử lý bằng hình thức chôn lấp mỗi ngày.

"Việc hình thành một nhà máy điện rác tại khu vực phía Nam và Tây Nam Thủ đô sẽ góp phần giảm đáng kể chi phí vận chuyển, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường do nước rỉ rác, mùi phát sinh trong quá trình vận chuyển chất thải", ông Bùi Duy Cường nhấn mạnh.

Bùi Duy Cường chất thải rắn dự án điện rác Hà Nội Kinh tế tuần hoàn Nhà máy xử lý môi trường Núi Thoong ô nhiễm môi trường phát điện công nghệ cao Tổng Bí thư Tô Lâm xử lý rác thải

Giải thưởng Rồng Vàng và tiêu chí FDI Việt Nam trong giai đoạn mới

Sau gần 40 năm đổi mới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất – xuất khẩu quan trọng của châu Á. Trong tiến trình đó, Giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) do Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) thành lập và phát triển từ năm 2001, cho đến nay đã đóng vai trò như một công cụ “chính sách mềm” nhằm thực hiện các mục tiêu: tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp FDI; củng cố niềm tin đối với nhà đầu tư nước ngoài; quảng bá môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời phản ánh định hướng chiến lược FDI của Việt Nam qua từng thời kỳ...

