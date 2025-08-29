Lotte Mall West Lake Hà Nội tổ chức sự kiện hiến máu “2gether Hanoi” nhân kỷ niệm 2 năm khai trương

Lotte Mall West Lake Hà Nội không chỉ là điểm đến thương mại và giải trí hàng đầu của Thủ đô mà còn là nơi gắn kết cộng đồng thông qua chương trình hiến máu tình nguyện “2gether Hanoi”, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Nhân kỷ niệm 2 năm khai trương, vào ngày 28/8/2025, tại tòa nhà văn phòng Lotte Mall West Lake Hà Nội, Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề “2gether Hanoi”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đại diện chính quyền phường Tây Hồ, Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Lotte Properties Hà Nội, khách hàng và đông đảo người dân địa phương.

Tổng giám đốc Lotte Properties Hà Nội Kim Joon Young chia sẻ thông điệp nhân văn tại sự kiện kỷ niệm 2 năm khai trương Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, ông Kim Joon Young, Tổng giám đốc Lotte Properties Hà Nội, chia sẻ: “Mỗi giọt máu cho đi dù nhỏ bé nhưng có thể cứu sống một sinh mạng. Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ mang lại sự sống mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn – giá trị mà Lotte luôn hướng tới trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng.”

Tổng giám đốc Lotte Properties Hà Nội Kim Joon Young trao kỷ niệm chương hai năm đồng hành cùng chương trình hiến máu “2gether Hanoi” cho Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Lê Lâm.

Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng, cho biết trong năm 2024, cả nước đã tiếp nhận hơn 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó Viện đảm nhận hơn 505.000 đơn vị, chiếm gần 30% tổng lượng máu toàn quốc và cung cấp cho 185 bệnh viện tại 33 tỉnh, thành phía Bắc.

“Kết quả này có được nhờ sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng hành tích cực từ các doanh nghiệp như Lotte Mall West Lake Hà Nội. Trong hai năm liên tiếp, Lotte đã tổ chức hiến máu tình nguyện, biến một trung tâm thương mại hiện đại thành điểm đến nhân văn, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh,” ông Lâm nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Lotte Properties Hà Nội Kim Joon Young trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tây Hồ Phạm Thế Vinh.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, chương trình năm nay còn trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tây Hồ. Ông Phạm Thế Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tây Hồ, nhận định: “Những món quà chứa đựng tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng. Đây là nguồn động viên lớn để các em nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân ưu tú, đóng góp cho quê hương và đất nước.”

Ông Nguyễn Viết Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ, cũng nhấn mạnh sự gắn kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và nhân dân: “Sự thành công của Lotte Mall West Lake Hà Nội không chỉ đến từ tầm nhìn chiến lược và phát triển kinh doanh bền vững, mà còn từ việc đặt con người và cộng đồng làm trung tâm.”

Cán bộ, nhân viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Tòa nhà Văn phòng Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Khánh thành vào năm 2023, Lotte Mall West Lake Hà Nội có diện tích hơn 354.000 m², là tổ hợp thương mại, dịch vụ và giải trí lớn bậc nhất Thủ đô, bao gồm trung tâm mua sắm, khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ và văn phòng hạng A. Với định hướng trở thành “lifestyle mall” đầu tiên tại Việt Nam, Lotte không chỉ theo đuổi mục tiêu kinh doanh mà còn cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện và nhân đạo.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, “2gether Hanoi” không chỉ tiếp nối tinh thần cống hiến mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn mà Lotte theo đuổi trong hành trình gắn bó với cộng đồng.

Thông qua sự kiện này, Lotte Mall West Lake Hà Nội không chỉ đóng góp nguồn máu quý giá cho người bệnh mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững của một doanh nghiệp FDI, nơi trách nhiệm xã hội luôn song hành cùng thành công thương mại.