Trang chủ Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Phương Thảo

28/08/2025, 12:47

Sáng ngày 28/8, biên đội trực thăng xuất phát từ Hòa Lạc, cùng với máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 từ Kép (Bắc Ninh) đã tụ hội về quảng trường bay tập luyện cho sự kiện A80...

Biên đội bay của Quân chủng Phòng không - Không quân trên Quảng trường Ba Đình.
Những ngày này tại 3 sân bay  Kép (Bắc Ninh), sân bay Hòa Lạc và Gia Lâm (Hà Nội) máy bay liên tục cất cánh thực hiện bài bay phối hợp đội hình chuẩn bị cho đại lễ A80. 

Theo kế hoạch, khối Không quân bay chào mừng dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Bay sau là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i chuyên trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp theo là đội hình Yak-130 và L-39NG - những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Sau đó đến Su-30MK2 bay theo đội hình 5 và 2 chiếc, sau đó tách khối và biểu diễn bài bay "mũi khoan"...

Đây là lần thứ hai các loại máy bay thuộc Khối Không quân bay chào mừng tổng hợp luyện trước đại lễ. Bốn ngày trước, 31 máy bay chiến đấu và trực thăng lần đầu bay đội hình qua quảng trường Ba Đình. Việc luyện tập bay chào mừng được đảm bảo an toàn tuyệt đối và có ý nghĩa diễn tập, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó.

Lúc 10h45 sáng nay, đội trực thăng xuất phát từ sân bay Hòa Lạc. Hà Nội nắng 31 độ C, gió nhẹ, thuận lợi cho các phi công trổ tài.
Biên đội trực thăng bay qua hồ Hoàn Kiếm tiến về quảng trường Ba Đình sáng nay. 
Biên đội máy bay trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay hợp luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.
Khối bay chào mừng gồm 10 trực thăng; 3 vận tải cơ CASA 295 và CASA 212i; 6 Yak-130; 4 L-39NG và 8 tiêm kích Su-30MK2. Các máy bay sẽ cất, hạ cánh tại 3 sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và sân bay Kép (Bắc Ninh).
Biên đội 5 Su-30MK2 đội hình
Việc giữ được cự ly giữa các máy bay trong điều kiện nhiễu động do quạt gió từ chính các máy bay trong đội hình và điều kiện thời tiết mây mù thường xuyên của miền Bắc là một thử thách với phi công.
Sau khi bay qua trung tâm, biên đội tách khối thành ba hướng, chiếc ở giữa bay khoan thẳng lên bầu trời xanh.
Sau khi bay qua trung tâm, biên đội tách khối thành ba hướng, chiếc ở giữa bay khoan thẳng lên bầu trời xanh.

Sau 2 buổi tổng hợp luyện thành công tốt đẹp tại quảng trường Ba Đình trong các ngày 21 và 24/8, các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành đã có buổi sơ duyệt cấp nhà nước vào tối ngày 27/8, quy mô tương đương lễ chính thức.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng 2/9. Lực lượng tham gia nghi lễ gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 26 khối quân đội, 17 khối công an; 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa - thể thao...

Từ khóa:

Multimedia phóng sự ảnh Quốc khánh 2/9 tiêu dùng Vneconomy

