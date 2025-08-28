[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Những ngày này tại 3 sân bay Kép (Bắc Ninh), sân bay
Hòa Lạc và Gia Lâm (Hà Nội) máy bay liên tục cất cánh thực hiện bài bay phối hợp
đội hình chuẩn bị cho đại lễ A80.
Theo kế hoạch, khối Không quân bay chào mừng dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Bay sau là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i chuyên trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn.
Tiếp theo là đội hình Yak-130 và L-39NG - những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Sau đó đến Su-30MK2 bay theo đội hình 5 và 2 chiếc, sau đó tách khối và biểu diễn bài bay "mũi khoan"...
Đây là lần thứ hai các loại máy bay thuộc Khối Không quân bay chào mừng tổng hợp luyện trước đại lễ. Bốn ngày trước, 31 máy bay chiến đấu và trực thăng lần đầu bay đội hình qua quảng trường Ba Đình. Việc luyện tập bay chào mừng được đảm bảo an toàn tuyệt đối
và có ý nghĩa diễn tập, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó.
Sau 2 buổi tổng hợp luyện thành công tốt đẹp tại quảng trường
Ba Đình trong các ngày 21 và 24/8, các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành
đã có buổi sơ duyệt cấp nhà nước vào tối ngày 27/8, quy mô tương đương lễ chính
thức.
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng 2/9. Lực lượng tham gia nghi lễ gồm: Lực lượng rước đuốc truyền
thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng; 43
khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 26 khối quân đội, 17 khối
công an; 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực
lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12
khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa - thể thao...