Trang chủ Dân sinh

Phóng sự ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Việt Tuấn - Thu Hằng

28/08/2025, 19:09

Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại...

Không gian bên trong Triển lãm thành tựu đất nước thu hút đông đảo du khách tham quan.
Không gian bên trong Triển lãm thành tựu đất nước thu hút đông đảo du khách tham quan.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 và chính thức mở cửa cho Nhân dân tham quan miễn phí từ hôm nay.

Chủ đề xuyên suốt của Triển lãm là “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, với nội dung trọng tâm khẳng định yếu tố then chốt cho mọi thành công đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành hiệu quả của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua.

Đồng thời, tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta; truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đi xe điện tham quan các không gian trưng bày.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đi xe điện tham quan các không gian trưng bày.

Đặc biệt là không gian trưng bày chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường” tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam hiện đại, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ...

Không gian bên trong triển lãm.
Không gian bên trong triển lãm.
Không gian trưng bày của ngành Nông nghiệp và Môi trường.
Không gian trưng bày của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Khu triển lãm ngoài trời tại sân Tây, Nam, Đông với chủ đề “Hội nhập và Phát triển”, giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ với “Khát vọng bầu trời”; cùng các không gian biểu diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực…

Không gian trưng bày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Không gian trưng bày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Hội nhập và Sáng tạo” tại nhà triển lãm khối A: Trưng bày và sắp đặt các tác phẩm, sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa và các thành tựu của từng lĩnh vực, với phương châm “Sáng tạo để kiến thiết” cùng không gian trưng bày chủ đề “Việt Nam và Thế giới”.

Các đại biểu nghe giới thiệu về các nội dung trong khuôn khổ triển lãm.
Các đại biểu nghe giới thiệu về các nội dung trong khuôn khổ triển lãm.
Lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đại biểu thăm quan gian trưng bày tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đại biểu thăm quan gian trưng bày tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Khu trưng bày của Bộ Y tế giới thiệu những công nghệ y tế mới nhất để công chúng trực tiếp trải nghiệm. 
Khu trưng bày của Bộ Y tế giới thiệu những công nghệ y tế mới nhất để công chúng trực tiếp trải nghiệm. 

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Triển lãm lần này chính là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong một triển lãm quy mô quốc gia.

Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng tương tác, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện sẽ được tích hợp đồng bộ trong các không gian trưng bày, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm, giúp truyền tải nội dung một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Không gian triển lãm mở cửa miễn phí cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8. 
Không gian triển lãm mở cửa miễn phí cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8. 
Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp.
Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp.
Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm Ocop.
Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm Ocop.
Không gian bên ngoài triển lãm.
Không gian bên ngoài triển lãm.

Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Qua đó, khẳng định tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên hành trình 80 năm gìn giữ và phát huy những giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

