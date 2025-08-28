Phóng sự ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Phóng sự ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Việt Tuấn - Thu Hằng
28/08/2025, 19:09
Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại...
Triển
lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80
năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 và chính thức
mở cửa cho Nhân dân tham quan miễn phí từ hôm nay.
Chủ đề
xuyên suốt của Triển lãm là “80 năm
Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, với nội dung trọng tâm khẳng định yếu tố then chốt cho mọi thành công đó là sự lãnh đạo sáng suốt của
Đảng, sự quản lý, điều hành hiệu quả của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ
lực của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua.
Đồng thời, tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí
tự lực, tự cường của dân tộc ta; truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.
Đặc biệt là không gian trưng bày chủ đề “95 năm cờ Đảng soi
đường” tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt
Nam hiện đại, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Việt Nam qua các thời kỳ...
Khu triển lãm ngoài trời tại sân Tây, Nam,
Đông với chủ đề “Hội nhập và Phát triển”, giới thiệu các ngành công
nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; ngành công nghiệp an
ninh - quốc phòng của Việt Nam với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; ngành công
nghiệp hàng không và vũ trụ với “Khát vọng bầu trời”; cùng các không gian biểu
diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực…
Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công
nghiệp văn hóa với chủ đề “Hội nhập và Sáng tạo” tại nhà triển lãm khối A:
Trưng bày và sắp đặt các tác phẩm, sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa và
các thành tựu của từng lĩnh vực, với phương châm “Sáng tạo để kiến thiết” cùng
không gian trưng bày chủ đề “Việt Nam và Thế giới”.
Một trong những điểm nhấn nổi
bật của Triển lãm lần này chính là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại
và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong một
triển lãm quy mô quốc gia.
Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình
cảm ứng tương tác, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện sẽ được tích hợp
đồng bộ trong các không gian trưng bày, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp
tương tác, khám phá và trải nghiệm, giúp truyền tải nội dung một cách trực
quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn.
Triển
lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại -
tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá
trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Qua đó, khẳng định tầm vóc của dân tộc
Việt Nam trên hành trình 80 năm gìn giữ và phát huy những giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc.
