Louis Vuitton “lăng xê” BST giày “Air Force 1” như một biểu tượng văn hoá

9 mẫu giày được mở bán rộng rãi này sẽ bao gồm cả 2 phiên bản Air Force 1 cổ thấp và cao, kích cỡ sẽ nằm trong khoảng 3.5 tới 18, trùng với size giày Nike truyền thống. Khách hàng thân thiết với thương hiệu sẽ có cơ hội tiếp cận 9 thiết kế này trước ngày mở bán chính thức thông qua sự kiện pre-order ưu tiên từ bây giờ.

Không chỉ dừng lại ở một thiết kế thời trang đơn thuần, The Louis Vuitton x Nike “Air Force 1″ được Virgil Abloh tạo ra như lời tri ân tôn kính đối với nền văn hóa hip-hop – nơi định hình và gắn liền với sự nghiệp thời trang của ông. Từ ngày 20/5, các phiên bản AF1 thiết kế bởi Virgil Abloh đã được trưng bày trước công chúng tại thành phố New York thông qua triển lãm “Louis Vuitton and Nike ‘Air Force 1’ by Virgil Abloh” tại Greenpoint Terminal Warehouse, New York, Mỹ.

Triển lãm lần này là một lễ kỷ niệm, một lời tri ân dành cho Virgil Abloh và những cống hiến của ông tại thương hiệu. Triển lãm cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn về những đôi giày thể thao được tạo ra bởi nhà thiết kế. Một ngôi nhà trên cây được xây dựng như một món quà đối với tâm hồn trẻ trung của Abloh, trong khi nội thất bên trong tái hiện lại một cách chính xách không gian của studio Louis Vuitton và xưởng may mà Virgil Abloh đã sử dụng trong văn phòng Rue du Pont-Neuf ở Paris. Song song với màn ra mắt giày chính thức, sự kiện triển lãm sẽ được mở cửa rộng rãi cho công chúng, những tín đồ thời trang và người hâm mộ Louis Vuitton.

Triển lãm mang tới cho người xem cái nhìn cận cảnh về cuộc đối thoại sáng tạo giữa Virgil Abloh và Nike cũng như những hình dung cụ thể đến từ cả hai phía về BST Louis Vuitton Menswear Xuân Hè 2022 trước khi Abloh qua đời vào ngày 28/11/2021. Cả hai định dạng triển lãm vật lý và triển lãm thực tế ảo đều sẽ được áp dụng cho sự kiện lần này.

Song song với triển lãm, một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tương ứng sẽ được trưng bày tại New York và một số địa điểm được chọn trên toàn thế giới. Sự kiện cũng sẽ tích hợp một số các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt: Nike đã dựng một quả địa cầu màu cam tại Grand Central Terminal còn Louis Vuitton và quỹ Virgil Abloh Foundation đã thiết lập một bức tượng khổng lồ đúng chuẩn phong cách Virgil Abloh ở Empire Fulton Ferry Park (New York).

Được sản xuất bởi nhà xưởng của Louis Vuitton tại Fiesso d’Artico, Venice, Ý, 9 thiết kế AF1 được mở bán rộng rãi lần này là sản phẩm hợp tác giữa Virgil Abloh và Nike. Theo đó, mẫu giày giữ vững những đặc trưng quen thuộc từ khi được thiết kế bởi Nike vào năm 1982. Air Force 1 nhanh chóng trở thành mẫu giày thành công nhất mọi thời đại kéo theo sự yêu thích đến từ công chúng, người nổi tiếng, đặc biệt là các vũ công và các raper. “Một biểu tượng văn hoá đúng nghĩa”, theo đó Virgil coi “Air Force 1” là ví dụ tiêu biểu cho nguồn gốc của những tiểu văn hoá tự tạo mà một trong số đó chính là hip-hop.

Louis Vuitton mang tới cho AF1 nguồn vật liệu da thuộc cao cấp đến từ kho lưu trữ của chính thương hiệu nước Pháp, bên cạnh đó, ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của chính Virgil Abloh được áp dụng xuyên suốt tất cả các mẫu giày.

Trước sự kiện ra mắt lần này, hồi tháng 2/2022, 200 đôi Air Force 1 được sản xuất bởi Louis Vuitton đã được bán đấu giá qua Sotheby's trong cuộc đấu giá kéo dài 12 ngày. Mức giá khởi điểm được đưa ra là 2.000 USD, đôi giày sở hữu mức đấu giá kỷ lục lên đến 352,800 USD (tương đương 8 tỷ 7 triệu đồng) cho size 5, trở thành một trong những đôi sneakers đắt đỏ nhất hành tinh. Tổng số tiền thu được cho 200 đôi đấu giá lên đến 25.3 triệu đô la (tương đương 574,1 tỷ đồng) và 100% số tiền thu được sẽ quyên góp cho Quỹ học bổng “The Virgil Abloh TM Post-modern”, cùng với “Quỹ Học bổng Thời trang” - một hoạt động để hỗ trợ việc giáo dục các sinh viên da đen, người Mỹ gốc Phi và người Phi có triển vọng về mặt học tập.

Dấu ấn mà Virgil Abloh đã để lại cho thời trang sâu sắc đến mức khó có thể tưởng tượng rằng bất kỳ ai khác sớm tạo được tầm ảnh hưởng tương tự.