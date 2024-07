Lũ quét cuốn trôi nhà dân ở huyện miền núi Quan Hóa

Chiều ngày 23/7, theo thông tin từ UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, từ ngày 19/7, do ảnh hưởng của áp thấp và sau đó là cơn bão số 2 nên trên địa bàn đã xuất hiện mưa, vào rạng sáng nay thì có mưa rất to, cục bộ dẫn đến các xã tuyến sông Mã như Trung Thành, Thành Sơn thì có lượng mưa lớn. Khoảng 12 giờ cùng ngày tại suối Pu, bản Sơn Thành, xã Thành Sơn đã xảy ra trận lũ quét. Nước lũ tràn về đột ngột cũng đã khiến 2 ngôi nhà tạm bị cuốn trôi và nhiều diện tích hoa màu, lồng cá nuôi của người dân địa phương bị ảnh hưởng, không có thiệt hại về người. Sau khi xảy ra lũ quét, chính quyền xã đã cử lực lượng túc trực hai bên đập tràn, đồng thời cấm tuyệt đối người dân không lại gần khu vực xảy ra lũ quét.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, cho biết suối Pu có chiều dài lớn và có 2 bản bên trong bị nước suối đổ ra dẫn đến ngập tràn của bản Sơn Thành, xã Thành Sơn bị ngập và có xảy ra lũ ống, lũ quét. Tuy nhiên trước đó UBND huyện đã có phương án cảnh báo, thông tin đến người dân cũng như rà soát, di chuyển các hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan trước 18 giờ chiều nay phải di dời các hộ đến nơi an toàn để phòng tránh trường hợp tối mưa to sẽ khó ứng phó. Đối với các đập tràn, sông suối có mực nước dâng cao, UBND các xã cử lực lượng túc trực 24/24, tuyệt đối không để người dân đi qua.

Video: Lũ quét qua địa bàn xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa mưa lớn đã gây thiệt hại cho các xã Phú Sơn, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Phú Xuân.

Cụ thể, nhà ông Hà Văn Trận tại bản Ôn, xã Phú Sơn bị sạt lở taluy dương, khoảng 500m3 đá làm sập hoàn toàn khu bếp ăn, đất đá trôi vào trong nhà. Hộ ông Hà Văn Phia trú bản Vui, xã Phú Xuân bị sạt lở taluy, khoảng 200m3 đất, đá vùi lấp hoàn toàn nhà bếp, nứt tường nhà.

Về công trình, mưa lớn kéo dài làm sạt lở taluy, khoảng 100m3 đất đá tràn xuống phía sau nhà văn hóa bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt dẫn đến hư hỏng, có nguy cơ đổ sập nhà văn hóa. Về giao thông, tại bản Giá, xã Phú Xuân bị sạt lở taluy dương dài 15m, khoảng 3.500m3 đất đá làm ách tắc giao thông.

Về công trình thủy lợi, mưa lớn cuốn trôi lớp bọc thân đập và sân tiêu năng công trình đập Lớp Hán, xã Hiền Chung, một số đoạn mương bị sạt lở, nứt vỡ. Ngoài ra, mưa lũ còn cuốn trôi và làm hư hỏng 16 guồng nước dọc suối Khiết, xã Hiền Chung.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2 và mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 15 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, mưa lũ, ngập lụt để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương. Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm tra, rà soát, chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ chứa và các công trình cơ sở hạ tầng.