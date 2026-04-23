Lừa đảo bảo hành ảo, VIDA Group khiến hàng trăm khách hàng "sập bẫy"

Các bị cáo thuộc VIDA Group tư vấn gian dối cho khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1 đến 10 năm. Bù lại, phía khách hàng phải trả các khoản phí nhất định. Với cách thức trên, có 399 bị hại đã sập bẫy lừa đảo...

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội thông báo sẽ xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại VIDA Group vào ngày 29/4 .

Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã xử phạt bị cáo Phạm Thế Huynh (SN 1999, trú tại Hưng Yên) và Hoàng Trung Thắng (SN 1990, trú tại Phúc Lộc, Hà Nội) cùng mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh nêu trên, 74 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

Hành vi của các bị cáo đã giúp sức cho Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy lừa đảo chiếm đoạt hơn 9,6 tỷ đồng của 399 bị hại. Sau phiên tòa sơ thẩm, có 19 bị cáo đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy lập ra nhóm bán hàng online lấy tên “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” có trang Facebook “VIDA Group” (không đăng ký hoạt động kinh doanh).

VIDA Group có các nhóm kinh doanh cấp dưới hoạt động theo mô hình phân cấp, cấp dưới chịu sự quản lý, điều hành của cấp trên. VIDA Group có 8 Tổng Công ty, 2 Hệ thống, 111 chi nhánh. Các đối tượng Tạ Tùng Lâm, Lê Thị Thủy và các Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc các Tổng công ty, hệ thống đã bị xét xử ở giai đoạn 1.

Lâm tự lập nhóm và tự phong là Tổng Giám đốc điều hành phụ trách chung mảng quảng bá sản phẩm của VIDA Group.

Còn Lê Thị Thủy làm Phó Tổng Giám đốc vận hành phụ trách chung mảng tư vấn khách hàng, bán sản phẩm.

VIDA Group kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng trên mạng xã hội dưới danh nghĩa “Trung tâm bà Nhàn” bán sản phẩm trị nám, tàn nhang “Sắc Ngọc Đan”; “Trung tâm ông Thịnh” bán sản phẩm kích thích mọc tóc “Mao Hoàn Khang”; “Trung tâm Breast Lady” bán sản phẩm tăng kích thước vòng 1 “Breast Lady”.

Cáo buộc thể hiện, từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023, với mục đích tăng doanh số bán hàng để thu được lợi nhuận cao, Lâm và Thủy đã thống nhất triển khai, định hướng, chuẩn bị sẵn kịch bản, chỉ đạo các Tổng công ty, hệ thống, cùng các chi nhánh cấp dưới lợi dụng việc bán hàng để thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Theo đó, các bị cáo “chạy” quảng cáo, gọi điện giả danh bà Nhàn, người của “Trung tâm cô Nhàn”, “Trung tâm ông Thịnh”, “Trung tâm Breast Lady” tư vấn gian dối với khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1 đến 10 năm.

Các bị cáo cam kết, khách hàng chỉ dùng sản phẩm một thời gian sẽ khỏi bệnh. Số sản phẩm miễn phí còn lại nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng, Cộng đồng thương mại VIDA Group hỗ trợ bán giúp, khách hàng sẽ được nhận số tiền bán sản phẩm dao động từ 100 triệu - 300 triệu đồng.

Để được hưởng gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí này, khách hàng phải đóng các khoản tiền, như phí kích hoạt gói bảo hành, phí vận chuyển, phí kiểm định sản phẩm…

Thực tế, VIDA Group không có gói bảo hành hay hoàn lại tiền bán sản phẩm cho khách như đã hứa hẹn. Đây hoàn toàn là chiêu lừa đảo của các thành viên thuộc VIDA Group để khách hàng tin tưởng chuyển tiền.

Số tiền chiếm đoạt được sau khi trừ chi phí các bị cáo chia nhau theo tỷ lệ % để hưởng lợi. Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền mà 76 bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 399 bị hại là hơn 9,6 tỷ đồng.