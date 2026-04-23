Lừa đảo bảo hành ảo, VIDA Group khiến hàng trăm khách hàng "sập bẫy"

Đỗ Mến

23/04/2026, 10:37

Các bị cáo thuộc VIDA Group tư vấn gian dối cho khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1 đến 10 năm. Bù lại, phía khách hàng phải trả các khoản phí nhất định. Với cách thức trên, có 399 bị hại đã sập bẫy lừa đảo...

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo của VIDA Group.

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội thông báo sẽ xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại VIDA Group vào ngày 29/4 . 

Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã xử phạt bị cáo Phạm Thế Huynh (SN 1999, trú tại Hưng Yên) và Hoàng Trung Thắng (SN 1990, trú tại Phúc Lộc, Hà Nội) cùng mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh nêu trên, 74 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

Hành vi của các bị cáo đã giúp sức cho Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy lừa đảo chiếm đoạt hơn 9,6 tỷ đồng của 399 bị hại. Sau phiên tòa sơ thẩm, có 19 bị cáo đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy lập ra nhóm bán hàng online lấy tên “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” có trang Facebook “VIDA Group” (không đăng ký hoạt động kinh doanh).

VIDA Group có các nhóm kinh doanh cấp dưới hoạt động theo mô hình phân cấp, cấp dưới chịu sự quản lý, điều hành của cấp trên. VIDA Group có 8 Tổng Công ty, 2 Hệ thống, 111 chi nhánh. Các đối tượng Tạ Tùng Lâm, Lê Thị Thủy và các Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc các Tổng công ty, hệ thống đã bị xét xử ở giai đoạn 1.

Lâm tự lập nhóm và tự phong là Tổng Giám đốc điều hành phụ trách chung mảng quảng bá sản phẩm của VIDA Group.

Còn Lê Thị Thủy làm Phó Tổng Giám đốc vận hành phụ trách chung mảng tư vấn khách hàng, bán sản phẩm. VIDA Group có các nhóm kinh doanh cấp dưới hoạt động theo mô hình phân cấp, cấp dưới chịu sự quản lý, điều hành của cấp trên. VIDA Group có 8 Tổng Công ty, 2 Hệ thống, 111 chi nhánh.

VIDA Group kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng trên mạng xã hội dưới danh nghĩa “Trung tâm bà Nhàn” bán sản phẩm trị nám, tàn nhang “Sắc Ngọc Đan”; “Trung tâm ông Thịnh” bán sản phẩm kích thích mọc tóc “Mao Hoàn Khang”; “Trung tâm Breast Lady” bán sản phẩm tăng kích thước vòng 1 “Breast Lady”.

Cáo buộc thể hiện, từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023, với mục đích tăng doanh số bán hàng để thu được lợi nhuận cao, Lâm và Thủy đã thống nhất triển khai, định hướng, chuẩn bị sẵn kịch bản, chỉ đạo các Tổng công ty, hệ thống, cùng các chi nhánh cấp dưới lợi dụng việc bán hàng để thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Theo đó, các bị cáo “chạy” quảng cáo, gọi điện giả danh bà Nhàn, người của “Trung tâm cô Nhàn”, “Trung tâm ông Thịnh”, “Trung tâm Breast Lady” tư vấn gian dối với khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1 đến 10 năm.

Các bị cáo cam kết, khách hàng chỉ dùng sản phẩm một thời gian sẽ khỏi bệnh. Số sản phẩm miễn phí còn lại nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng, Cộng đồng thương mại VIDA Group hỗ trợ bán giúp, khách hàng sẽ được nhận số tiền bán sản phẩm dao động từ 100 triệu - 300 triệu đồng.

Để được hưởng gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí này, khách hàng phải đóng các khoản tiền, như phí kích hoạt gói bảo hành, phí vận chuyển, phí kiểm định sản phẩm…

Thực tế, VIDA Group không có gói bảo hành hay hoàn lại tiền bán sản phẩm cho khách như đã hứa hẹn. Đây hoàn toàn là chiêu lừa đảo của các thành viên thuộc VIDA Group để khách hàng tin tưởng chuyển tiền.

Số tiền chiếm đoạt được sau khi trừ chi phí các bị cáo chia nhau theo tỷ lệ % để hưởng lợi. Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền mà 76 bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 399 bị hại là hơn 9,6 tỷ đồng.

Theo tòa sơ thẩm, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự phân cấp, phân quyền, có cơ cấu tổ chức, phân chia lợi nhuận rõ ràng, liên kết chặt chẽ với nhau để thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo có quy mô lớn, bị hại ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, nhiều người bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Chính sách hỗ trợ sinh con: Nên gắn với lương cơ sở, lương tối thiểu vùng

Chính sách hỗ trợ sinh con: Nên gắn với lương cơ sở, lương tối thiểu vùng

Nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo Nghị định mức hỗ trợ tài chính 2.000.000 đồng/người/1 lần sinh còn chung chung, chưa công bằng giữa các đối tượng, chưa phản ánh sự khác biệt giữa các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Luật Dân số, nhất là đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người...

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

TP. Hà Nội dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ thí điểm “vùng phát thải thấp” tại phường Hoàn Kiếm, trong 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Trong phạm vi này, xe máy sử dụng xăng sẽ bị cấm đi lại theo khung giờ: từ 18h- 24h ngày thứ Sáu và từ 6h- 24h trong hai ngày cuối tuần...

Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở đầu quan trọng trong phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...

Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: "Ngưỡng khởi đầu" để nâng chất lượng quản trị

Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: “Ngưỡng khởi đầu” để nâng chất lượng quản trị

Việc tăng lương cơ sở một lần nữa trở lại nghị trường Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Nếu trước đây, xoay quanh việc “có tăng hay không”, thì nay câu hỏi quan trọng hơn là tăng ở mức nào để tạo thay đổi chất lượng quản trị?

Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Ngày 22/4, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin, mới đây, Thái Lan đã cảnh báo khẩn bệnh "sốt đất" - Whitmore, sau khi ghi nhận 732 ca mắc, 23 ca tử vong, chủ yếu ở người làm nông, tiếp xúc đất và nước...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

1

The Rey Edition: Bài toán đầu tư dài hạn từ sản phẩm hữu hạn

Bất động sản

2

Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

Tiêu điểm

3

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

Kinh tế xanh

4

Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

Du lịch

5

Dệt lại thế giới thời trang từ những sợi chỉ ban đầu

Kinh tế xanh

