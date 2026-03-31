Hàng loạt đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn bị triệt phá
Song Hoàng
31/03/2026, 08:33
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo đặc biệt lớn liên quan đến các dự án tiền ảo, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, dựng lên những mô hình đầu tư tinh vi với vỏ bọc hào nhoáng nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhà đầu tư...
Ngày
30/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ
án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng gồm Xiang
Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, thường gọi là Sky), Võ Tấn Hiệp
(sinh năm 1996, trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, thường gọi là
Tony Võ) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử,
tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO KHÔNG MỚI... NHƯNG "HOÀN HẢO"
Theo
kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tạo lập ứng dụng trên điện thoại
thông minh mang tên “Merry Trade”, hoạt động dưới hình thức mua bán hàng trực
tuyến.
Toàn bộ hệ thống này do Xiang Guoquan trực tiếp xây dựng và điều hành.
Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn “hợp pháp hóa” hoạt động bằng cách
thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên giám
đốc.
Với
số vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng cùng trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, các
đối tượng đã tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh,
khiến nhiều người tin tưởng đây là một sàn thương mại điện tử uy tín. Tuy
nhiên, thực chất “Merry Trade” chỉ là một hệ thống số liệu ảo do nhóm này tự
vận hành.
Thủ
đoạn lừa đảo được tổ chức bài bản qua nhiều bước. Các đối tượng tổ chức các
buổi hội thảo tại khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, tự xưng là “Leader”
để thuyết giảng về tiềm năng của thương mại điện tử và hứa hẹn mức lợi nhuận
cao bất thường. Sau khi tạo được niềm tin, chúng hướng dẫn người tham gia nạp
tiền bằng USDT để đổi lấy “điểm” trên ứng dụng.
Trên
thực tế, toàn bộ số điểm này chỉ là con số do hệ thống tạo ra, không có giá trị
thật. Ở giai đoạn đầu, người tham gia được phép rút một khoản tiền nhỏ nhằm
củng cố lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng lập
tức viện lý do “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, qua
đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Cũng
trong ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang
tiếp tục tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan đến dự án tiền ảo “DRK” do
Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú tại Đà Nẵng) cầm đầu.
Trước
đó, từ ngày 15/12/2025, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát
nhân dân TP Đà Nẵng triển khai lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp
vụ để triệt phá chuyên án. Kết quả, 8 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có đối
tượng chủ mưu Huỳnh Đức Vân.
Kết
quả điều tra xác định, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với một số đối
tượng tại TP Hồ Chí Minh và nhiều cá nhân khác để tạo ra một dự án tiền ảo “ma”
mang tên “DRK”. Nhóm này sau đó đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội bằng nhiều
thông tin sai sự thật nhằm thu hút người tham gia đầu tư.
Sau
khi lôi kéo được số lượng lớn nhà đầu tư, đến cuối năm 2021, các đối tượng bất
ngờ đánh sập toàn bộ hệ thống, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan
để chiếm đoạt tiền. Số tiền điện tử mà nhóm này chiếm đoạt được xác định gồm
hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000
tỷ đồng vào thời điểm năm 2021.
CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC NGÀN TỶ ĐỒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Không
chỉ dừng lại ở các mô hình lừa đảo chiếm đoạt vài trăm hoặc vài ngàn tỷ đồng, gần đây, Bộ Công an cũng đã triệt phá một
đường dây lừa đảo đặc biệt lớn liên quan đến hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS, số tiền mà các đối tượng trong đường dây này chiếm đoạt được xác định có thể đã lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.
Theo
Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sau thời gian dài xác minh, thu
thập tài liệu, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều
tra và các đơn vị nghiệp vụ cùng công an nhiều địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk để đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng mạng
máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản trong
lĩnh vực tiền ảo.
Trong
các ngày 20 và 21/3, nhiều tổ công tác đã đồng loạt triển khai khám xét tại
nhiều địa phương, triệu tập hơn 140 đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi
phạm.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, từ năm 2018 đến nay, Vương
Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú TP Cần Thơ), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991,
trú TP Hà Nội), Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú TP Hồ Chí Minh) cùng một số
đối tượng khác đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG và phát hành
cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.
Các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân, bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.
Sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn.
Để
tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông
tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện
các giao dịch nhằm tạo cung cầu giả, thao túng và điều chỉnh giá theo ý đồ.
CẦN THẬN TRỌNG KHI THAM GIA ĐẦU TƯ TIỀN ẢO
Trước
đó, vào ngày 27/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn liên quan
đến hoạt động đa cấp trá hình thông qua tiền điện tử.
Qua
công tác trinh sát, từ tháng 6/2025, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối
tượng tổ chức các hội nghị tại Lào Cai nhằm kêu gọi người dân đầu tư vào loại
tiền điện tử không tồn tại trên thị trường. Nhận định đây là đường dây lừa đảo
quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, cơ quan công an đã xác lập chuyên
án để đấu tranh.
Đến
ngày 24/8/2025, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 6 tổ công tác đã đồng loạt triển
khai phá án tại nhiều địa phương như Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Gia
Lai. Kết quả, 25 đối tượng bị bắt giữ, bao gồm cả đối tượng cầm đầu và các
thành viên liên quan.
Quá
trình điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã tự tạo ra các ứng dụng và
website để quảng bá một loại tiền điện tử không có thật. Sau đó, chúng kêu gọi
người dân bỏ tiền thật để mua loại tiền ảo này, đồng thời khuyến khích người
tham gia lôi kéo thêm người khác nhằm hưởng hoa hồng theo mô hình đa cấp. Tuy
nhiên, hệ thống không cho phép rút tiền gốc, mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài
sản.
Cơ
quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trái phép trong đường dây này lên
tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã kịp thời phong tỏa các tài
khoản và tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.
Theo
đánh giá của cơ quan chức năng, các mô hình như “Merry Trade”, “DRK”, ONUS hay
các hệ thống tương tự không phải là cá biệt. Thời gian qua, hàng loạt hình thức
lừa đảo đã xuất hiện dưới vỏ bọc công nghệ như sàn giao dịch tiền số, ứng dụng
đầu tư tài chính hay nền tảng thương mại điện tử giả mạo.
Điểm
chung của các mô hình này là tận dụng niềm tin của người dân vào công nghệ và
đánh vào tâm lý mong muốn kiếm tiền nhanh, lợi nhuận cao. Các đối tượng thường
xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện quy mô lớn và đưa ra những cam
kết hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.
Thực
tế tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều vụ việc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Điển hình là vụ Phó Đức Nam (Mr Pips) lập sàn giao dịch ngoại hối giả, lôi kéo
hàng nghìn nạn nhân với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn
Hòa Bình (Shark Bình) cũng bị cáo buộc liên quan đến các hành vi lừa đảo tiền
số, trốn thuế, vi phạm kế toán và rửa tiền.
Gần
đây nhất, giữa tháng 3/2026, cơ quan chức năng đã triệt phá vụ lừa đảo tiền ảo
Xintel tại Thanh Hóa. Hệ thống này đã thu hút hơn 42.000 người tham gia, với
tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng thông qua việc quảng bá đầu tư
vào đồng tiền ảo Xin và các gói “máy đào” mang tên Xnode.
Các
vụ án liên tiếp bị phát hiện và xử lý cho thấy tính chất phức tạp và mức độ
nguy hiểm ngày càng gia tăng của loại tội phạm này. Cơ quan chức năng khuyến
cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia
đầu tư, đặc biệt là các dự án liên quan đến tiền điện tử có dấu hiệu bất minh.
