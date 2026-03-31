Hàng loạt đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn bị triệt phá

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo đặc biệt lớn liên quan đến các dự án tiền ảo, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, dựng lên những mô hình đầu tư tinh vi với vỏ bọc hào nhoáng nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhà đầu tư...

Ngày 30/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng gồm Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, thường gọi là Sky), Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, thường gọi là Tony Võ) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO KHÔNG MỚI... NHƯNG "HOÀN HẢO"

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tạo lập ứng dụng trên điện thoại thông minh mang tên “Merry Trade”, hoạt động dưới hình thức mua bán hàng trực tuyến.

Toàn bộ hệ thống này do Xiang Guoquan trực tiếp xây dựng và điều hành. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn “hợp pháp hóa” hoạt động bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên giám đốc.

Với số vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng cùng trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, các đối tượng đã tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, khiến nhiều người tin tưởng đây là một sàn thương mại điện tử uy tín. Tuy nhiên, thực chất “Merry Trade” chỉ là một hệ thống số liệu ảo do nhóm này tự vận hành.

Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải).

Thủ đoạn lừa đảo được tổ chức bài bản qua nhiều bước. Các đối tượng tổ chức các buổi hội thảo tại khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, tự xưng là “Leader” để thuyết giảng về tiềm năng của thương mại điện tử và hứa hẹn mức lợi nhuận cao bất thường. Sau khi tạo được niềm tin, chúng hướng dẫn người tham gia nạp tiền bằng USDT để đổi lấy “điểm” trên ứng dụng.

Trên thực tế, toàn bộ số điểm này chỉ là con số do hệ thống tạo ra, không có giá trị thật. Ở giai đoạn đầu, người tham gia được phép rút một khoản tiền nhỏ nhằm củng cố lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng lập tức viện lý do “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, qua đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Cũng trong ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan đến dự án tiền ảo “DRK” do Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú tại Đà Nẵng) cầm đầu.

Trước đó, từ ngày 15/12/2025, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá chuyên án. Kết quả, 8 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có đối tượng chủ mưu Huỳnh Đức Vân.

Đường dây lừa đảo qua dự án tiền ảo DRK bị lực lượng công an bắt giữ

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và nhiều cá nhân khác để tạo ra một dự án tiền ảo “ma” mang tên “DRK”. Nhóm này sau đó đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội bằng nhiều thông tin sai sự thật nhằm thu hút người tham gia đầu tư.

Sau khi lôi kéo được số lượng lớn nhà đầu tư, đến cuối năm 2021, các đối tượng bất ngờ đánh sập toàn bộ hệ thống, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan để chiếm đoạt tiền. Số tiền điện tử mà nhóm này chiếm đoạt được xác định gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2021.

CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC NGÀN TỶ ĐỒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Không chỉ dừng lại ở các mô hình lừa đảo chiếm đoạt vài trăm hoặc vài ngàn tỷ đồng, gần đây, Bộ Công an cũng đã triệt phá một đường dây lừa đảo đặc biệt lớn liên quan đến hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS, số tiền mà các đối tượng trong đường dây này chiếm đoạt được xác định có thể đã lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ cùng công an nhiều địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk để đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền ảo.

Các đối tượng từ trái qua: Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến, Vương Lê Vĩnh Nhân - Ảnh: BCA

Trong các ngày 20 và 21/3, nhiều tổ công tác đã đồng loạt triển khai khám xét tại nhiều địa phương, triệu tập hơn 140 đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú TP Cần Thơ), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú TP Hà Nội), Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú TP Hồ Chí Minh) cùng một số đối tượng khác đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG và phát hành cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân, bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn.

Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện các giao dịch nhằm tạo cung cầu giả, thao túng và điều chỉnh giá theo ý đồ.

CẦN THẬN TRỌNG KHI THAM GIA ĐẦU TƯ TIỀN ẢO

Trước đó, vào ngày 27/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn liên quan đến hoạt động đa cấp trá hình thông qua tiền điện tử.

Qua công tác trinh sát, từ tháng 6/2025, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị tại Lào Cai nhằm kêu gọi người dân đầu tư vào loại tiền điện tử không tồn tại trên thị trường. Nhận định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đến ngày 24/8/2025, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 6 tổ công tác đã đồng loạt triển khai phá án tại nhiều địa phương như Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Gia Lai. Kết quả, 25 đối tượng bị bắt giữ, bao gồm cả đối tượng cầm đầu và các thành viên liên quan.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã tự tạo ra các ứng dụng và website để quảng bá một loại tiền điện tử không có thật. Sau đó, chúng kêu gọi người dân bỏ tiền thật để mua loại tiền ảo này, đồng thời khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm người khác nhằm hưởng hoa hồng theo mô hình đa cấp. Tuy nhiên, hệ thống không cho phép rút tiền gốc, mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trái phép trong đường dây này lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các mô hình như “Merry Trade”, “DRK”, ONUS hay các hệ thống tương tự không phải là cá biệt. Thời gian qua, hàng loạt hình thức lừa đảo đã xuất hiện dưới vỏ bọc công nghệ như sàn giao dịch tiền số, ứng dụng đầu tư tài chính hay nền tảng thương mại điện tử giả mạo.

Điểm chung của các mô hình này là tận dụng niềm tin của người dân vào công nghệ và đánh vào tâm lý mong muốn kiếm tiền nhanh, lợi nhuận cao. Các đối tượng thường xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện quy mô lớn và đưa ra những cam kết hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.

Thực tế tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều vụ việc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình là vụ Phó Đức Nam (Mr Pips) lập sàn giao dịch ngoại hối giả, lôi kéo hàng nghìn nạn nhân với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cũng bị cáo buộc liên quan đến các hành vi lừa đảo tiền số, trốn thuế, vi phạm kế toán và rửa tiền.

Gần đây nhất, giữa tháng 3/2026, cơ quan chức năng đã triệt phá vụ lừa đảo tiền ảo Xintel tại Thanh Hóa. Hệ thống này đã thu hút hơn 42.000 người tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng thông qua việc quảng bá đầu tư vào đồng tiền ảo Xin và các gói “máy đào” mang tên Xnode.

Các vụ án liên tiếp bị phát hiện và xử lý cho thấy tính chất phức tạp và mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng của loại tội phạm này. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia đầu tư, đặc biệt là các dự án liên quan đến tiền điện tử có dấu hiệu bất minh.