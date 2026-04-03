Bắt giữ nhóm lừa đảo thông qua hình thức bán hàng đa cấp "Sky Media"

Các đối tượng hứa hẹn người mua sẽ được trả tiền xem quảng cáo với mức 50.000 đồng/ngày, nhận hoa hồng 10% khi giới thiệu, bán sản phẩm cho người khác và hoa hồng 3-25% mức thu khi người được giới thiệu xem quảng cáo...

Công an TP Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh thông tin truyền thông, Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty Cổ phần Truyền thông công nghệ Sky Media có hoạt động lừa đảo thông qua hình thức bán hàng đa cấp khi chưa được cấp phép. Sản phẩm là điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2025, các đối tượng đã tạo lập ứng dụng mang tên "Sky Media" để cài đặt trên điện thoại.

Nhằm tạo niềm tin, thu hút người bị hại mua điện thoại với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực sự, các đối tượng giới thiệu người mua sẽ được trả tiền xem quảng cáo với mức 50.000 đồng/ngày, nhận hoa hồng 10% khi giới thiệu, bán sản phẩm cho người khác và hoa hồng 3-25% mức thu khi người được giới thiệu xem quảng cáo.

Để thu hút các bị hại tham gia, các đối tượng tổ chức nhiều buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm tại trụ sở Công ty Sky Media hoặc các nhà hàng, khách sạn, điểm hẹn tại các khu vực thuộc huyện Đan Phượng (cũ), thị xã Sơn Tây(cũ), huyện Mỹ Đức (cũ) của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Bắc Giang (cũ), Thái Nguyên, Nam Định (cũ), Đồng Nai…

Các đối tượng cũng gian dối về việc công ty ký hợp đồng quảng cáo với nhiều nhà sản xuất/công ty lớn, có nguồn thu lớn từ hoạt động quảng cáo, khiến nhiều người tin tưởng đây là một cách kiếm tiền hợp pháp.

Tuy nhiên, thực chất tất cả chỉ là số liệu ảo do nhóm này tự vận hành, tiền nhận được hàng tháng được lấy từ chính số tiền chênh lệch ban đầu khi nạn nhân mua điện thoại và tiền của những người được giới thiệu sau đó.

Ngày 01/4/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ trong tiến hành khám xét, bắt giữ đối với 07 đối tượng chủ chốt của công ty gồm: Lưu Văn Tiến (sinh năm 1979, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1999, trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ); An Minh Sơn (sinh năm 1985, trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ); Phạm Xuân Phương (sinh năm 1979, trú tại Khương Đình, Hà Nội; Vũ Thị Thanh Thủy (sinh năm 1989, trú tại Dương Nội, Hà Nội); Phạm Thị Tuyết Hồng (sinh năm 1983, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Lương Thị Mai (sinh năm 1988, trú tại Bình Minh, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại từng tham gia mua hàng của các đối tượng thì đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để trình báo, giải quyết vụ án theo quy định.