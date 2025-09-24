Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

Ngô Huyền

24/09/2025, 07:41

Trong hai ngày 25 - 26/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo…

Ông Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Ông Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Trọng tâm của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng Giám đốc WIPO. 

Hai bên sẽ trao đổi về xu hướng thế giới về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, định hướng lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và thảo luận một số đề xuất thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thời gian tới. 

Đáng chú ý, Cục Sở hữu trí tuệ và WIPO sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, một thoả thuận bao trùm và toàn diện các lĩnh vực hợp tác về sở hữu trí tuệ, từ xây dựng chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cho Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia. 

Bản ghi nhớ này sẽ mở ra một chương mới hợp tác giữa Việt Nam và WIPO trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong xu hướng thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời cũng khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng giám đốc WIPO sẽ tham dự Hội thảo Giới thiệu chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. 

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc WIPO sẽ làm việc với lãnh đạo và cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ. 

Ngoài ra, Tổng Giám đốc WIPO sẽ giao lưu, tọa đàm với thế hệ trẻ Việt Nam với chủ đề: “WIPO và hành trình kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam” tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

Trong cùng chuỗi sự kiện, lãnh đạo WIPO và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chứng kiến Lễ ra mắt Liên minh Hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo với các nội dung hợp tác như: “Bản địa hóa” chương trình đào tạo elearning của WIPO và triển khai rộng rãi tại Việt Nam; Tổ chức Trường hè WIPO tại Việt Nam hàng năm; Xây dựng và phát triển thương hiệu, Quản lý tài sản vô hình, Tài chính/định giá tài sản trí tuệ; mời doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam tham gia; Tham quan không gian trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám đốc WIPO sẽ có cuộc gặp xã giao với lãnh đạo Chính phủ; làm việc với Tập đoàn Viettel, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ với các Bộ ngành nói riêng và quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh kinh tế tri thức và toàn cầu hóa, sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành tài sản chiến lược của các quốc gia. Với Việt Nam, gần nửa thế kỷ hợp tác cùng WIPO (từ 1976 đến nay) đã giúp định hình một hệ sinh thái sở hữu trí tuệ ngày càng bài bản, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò hoạch định chính sách, còn Cục Sở hữu trí tuệ là đơn vị triển khai ở tuyến đầu.

Việt Nam gia nhập WIPO từ năm 1976. Một thập kỷ sau, chuyến thăm của Tổng Giám đốc WIPO Árpád Bogsch (1986) đã mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện. Từ đó, nhiều thế hệ lãnh đạo WIPO đã tới Việt Nam, trong đó có ông Francis Gurry (2010, 2017) và sắp tới là Tổng Giám đốc Daren Tang (2025).

Các chuyến công tác không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn góp phần trực tiếp định hình hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam, gắn chính sách quốc gia với xu hướng toàn cầu. Trong mỗi lần làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ đều khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong ASEAN về đổi mới sáng tạo. 

Việt Nam hiện đã tham gia 15 điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, trong đó tiêu biểu là: Hiệp ước Hợp tác sáng chế (1993), Nghị định thư Madrid (2006), Thoả ước La Hay (2019) giúp doanh nghiệp mở rộng bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp ra thị trường toàn cầu với thủ tục đơn giản, nhanh chóng…. 

Việt Nam không chỉ dừng ở vai trò thụ hưởng hỗ trợ từ WIPO mà còn ngày càng chủ động tham gia tích cực vào các ủy ban chuyên môn của WIPO. Việt Nam đã từng giữ trọng trách tại WIPO: Chủ tịch Ủy ban Điều phối (2014-2015), Chủ tịch Đại hội đồng (2018-2019). Gần đây, Việt Nam tham gia hội nghị ngoại giao thông qua văn kiện quốc tế về nguồn gen, tri thức truyền thống và hiệp ước Luật Kiểu dáng công nghiệp.

Có thể thấy, từ chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo WIPO năm 1986 đến nay, hợp tác Việt Nam - WIPO đã trở thành mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự dẫn dắt của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự triển khai của Cục Sở hữu trí tuệ, Việt Nam không chỉ củng cố vị thế trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, mà còn xây dựng hệ sinh thái sở hữu trí tuệ hiện đại, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

23:06, 16/09/2025

Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức với Việt Nam

11:59, 11/09/2025

Khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức với Việt Nam

Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững

14:36, 25/08/2025

Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển đổi số đổi mới sáng tạo kinh tế số Sở hữu trí tuệ WIPO

Đọc thêm

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chính sách thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế thu nhập, miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước

Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước

Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo đang được xây dựng, có quy định tiêu chí xác định, công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo, từ đó giúp các chủ thể được hưởng ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước...

Sau sáp nhập VinBigdata, VinGroup có động thái mới với hệ sinh thái công nghệ

Sau sáp nhập VinBigdata, VinGroup có động thái mới với hệ sinh thái công nghệ

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thông qua việc Vingroup tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics (VinDynamics)...

Lần đầu tiên điện thoại 5G chiếm một nửa thị phần smartphone bán ra tại Việt Nam

Lần đầu tiên điện thoại 5G chiếm một nửa thị phần smartphone bán ra tại Việt Nam

Các lô hàng điện thoại thông minh 5G tăng 13% so với cùng kỳ trong quý bất chấp sự sụt giảm tổng số lô hàng. Apple là thương hiệu điện thoại thông minh 5G hàng đầu, tiếp theo là Samsung. Cả hai thương hiệu cùng nhau đóng góp 73% lô hàng điện thoại thông minh 5G tại Việt Nam trong quý 2...

Kẻ “đơn độc” giữa làn sóng

Kẻ “đơn độc” giữa làn sóng "hưng phấn AI" của Mỹ

Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic, một trong những thế lực AI hàng đầu hiện nay, nhiều lần không ngại đưa ra quan điểm trái ngược với chính sách phát triển AI của Nhà trắng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Chạm thu Hà Nội" - chiến dịch thúc đẩy du lịch Thủ đô

Doanh nghiệp

2

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

3

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tiêu điểm

4

Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Tiêu điểm

5

Xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng vì cạnh tranh không lành mạnh

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy