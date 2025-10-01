Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến cuối năm 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Thanh Thủy
01/10/2025, 08:51
Trước những khó khăn trong việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán, đặc biệt với doanh nghiệp, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định lùi thời hạn chuyển đổi đến ngày 31/12/2025…
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết theo Nghị định 119/2024 ngày 30/9/2024 của Chính phủ, tài khoản thu phí sẽ được chuyển đổi sang tài khoản giao thông, liên kết với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo đó, ngay sau khi nghị định được ban hành, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ đã có văn bản hướng dẫn gửi tới các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí, nhà đầu tư BOT và các cơ quan liên quan để triển khai.
Theo số liệu báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đến 30/9/2025, về cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông.
Tuy nhiên mới có hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170.000 tài khoản của doanh nghiệp vận tải.
Qua ghi nhận phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông còn có một số tồn tại.
Theo Cục Đường bộ, việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi) của doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn hơn so với cá nhân. Nguyên nhân là do ví điện tử dành cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi, khiến việc liên kết còn hạn chế; thẻ tín dụng doanh nghiệp khi kết nối phải chịu mức phí cao (1–2%), gây tốn kém chi phí; trong khi đó, phương án ủy nhiệm chi từ tài khoản thanh toán của chủ phương tiện chưa đáp ứng được tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.
Bên cạnh đó, một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài, cũng gặp trở ngại trong khâu định danh để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Nhằm giải quyết các vướng mắc, đồng thời tránh ùn tắc tại trạm thu phí, gián đoạn vận tải và ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12/2025 trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.
Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ chủ động phối hợp với VEC và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với các sự cố có thể xảy ra; tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.
Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán để tháo gỡ các vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối để đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.
Hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng kết cấu hạ tầng trung tâm đặc khu Côn Đảo, trong đó có hạng mục xây một số tuyến đường mới trong khu dân cư, giai đoạn 2...
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 19/8/2025, trên cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng…
Với quy mô 4 làn xe như hiện tại, lưu lượng xe trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình liên tục tăng cao và đã có biểu hiện ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, gây ảnh hưởng tới giao thông trên toàn tuyến...
Tổng diện tích lập quy hoạch của Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí khoảng 786 ha, khi đi vào hoạt động, thu hút khoảng 32.200 lao động…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: