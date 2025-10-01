Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến cuối năm 2025

Trước những khó khăn trong việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán, đặc biệt với doanh nghiệp, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định lùi thời hạn chuyển đổi đến ngày 31/12/2025…

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết theo Nghị định 119/2024 ngày 30/9/2024 của Chính phủ, tài khoản thu phí sẽ được chuyển đổi sang tài khoản giao thông, liên kết với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, ngay sau khi nghị định được ban hành, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ đã có văn bản hướng dẫn gửi tới các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí, nhà đầu tư BOT và các cơ quan liên quan để triển khai.

Theo số liệu báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đến 30/9/2025, về cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông.

Tuy nhiên mới có hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170.000 tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Qua ghi nhận phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông còn có một số tồn tại.

Theo Cục Đường bộ, việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi) của doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn hơn so với cá nhân. Nguyên nhân là do ví điện tử dành cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi, khiến việc liên kết còn hạn chế; thẻ tín dụng doanh nghiệp khi kết nối phải chịu mức phí cao (1–2%), gây tốn kém chi phí; trong khi đó, phương án ủy nhiệm chi từ tài khoản thanh toán của chủ phương tiện chưa đáp ứng được tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Bên cạnh đó, một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài, cũng gặp trở ngại trong khâu định danh để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhằm giải quyết các vướng mắc, đồng thời tránh ùn tắc tại trạm thu phí, gián đoạn vận tải và ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12/2025 trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ chủ động phối hợp với VEC và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với các sự cố có thể xảy ra; tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán để tháo gỡ các vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối để đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.