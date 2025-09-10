Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Việc tách học sinh, sinh viên ra khỏi diện bảo hiểm y tế hộ gia đình nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả ngân sách, đồng thời bảo đảm quyền lợi y tế toàn diện cho học sinh, sinh viên trong môi trường giáo dục, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong hệ thống bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng tham gia bắt buộc và được Nhà nước đặc biệt quan tâm, hỗ trợ. Tuy nhiên, không ít phụ huynh và người dân vẫn thắc mắc, vì sao học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

TRÁNH TRÙNG LẶP ĐỐI TƯỢNG

Về nội dung này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 2024 đã quy định thứ tự đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau, thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định.

Cụ thể, nhóm người sử dụng lao động đóng hoặc người lao động đóng hoặc cùng đóng; nhóm do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tự đóng; đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định.

Đối chiếu quy định trên, học sinh, sinh viên thuộc nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, có thứ tự xếp trước nhóm tự đóng bảo hiểm y tế (bảo hiểm y tế hộ gia đình).

Luật cũng quy định rõ mỗi người chỉ được tham gia bảo hiểm y tế theo một nhóm đối tượng duy nhất. Nếu một cá nhân đồng thời thuộc nhiều nhóm, thì sẽ được hưởng quyền lợi theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Như vậy, khi một cá nhân đã thuộc nhóm học sinh, sinh viên thì không thể đồng thời tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Quy định này nhằm tránh trùng lặp, bảo đảm công bằng, minh bạch trong quản lý và thực hiện chính sách.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, không chỉ là vấn đề pháp lý, việc tách học sinh, sinh viên ra khỏi diện hộ gia đình còn thể hiện chủ trương, chính sách nhất quán.

Học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí tham gia bảo hiểm y tế, phần còn lại do gia đình hoặc bản thân người học đóng góp. Đây là cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp, giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh; đồng thời, bảo đảm tất cả học sinh, sinh viên đều có thẻ bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe toàn diện trong quá trình học tập.

Việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên hiện nay được triển khai tập trung thông qua nhà trường. Mô hình này mang lại thuận tiện trong thu nộp và quản lý danh sách; cấp thẻ theo năm học; tạo điều kiện đăng ký nơi khám, chữa bệnh phù hợp với nơi học tập.

Đồng thời, gắn kết với hoạt động y tế học đường để bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Đây là lợi thế mà không phải nhóm đối tượng nào cũng có được.

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG 100% CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH

Khi tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử và có quyền lựa chọn, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý.

Các em được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học cũng như tại cơ sở y tế, được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng. Ngoài ra, học sinh, sinh viên còn được cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về chính sách bảo hiểm y tế, đồng thời có quyền khiếu nại, tố cáo nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Học sinh, sinh viên được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Cụ thể, khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu như trạm y tế xã, cơ sở y học gia đình, trạm y tế quân – dân y, phòng khám quân – dân y, trung tâm y tế tuyến huyện hoạt động theo mô hình phòng khám, hoặc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định; cơ sở khám chữa bệnh trong quân đội, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định; cũng như khi khám ngoại trú tại phòng khám đa khoa khu vực.

Ngoài ra, nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh không phải đồng chi trả. Đặc biệt, khi đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, học sinh, sinh viên cũng được thanh toán 100% chi phí theo quy định.

Những quyền lợi thiết thực này không chỉ bảo đảm sự an tâm cho phụ huynh, mà còn khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với thế hệ trẻ. Việc học sinh, sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là hoàn toàn phù hợp với pháp luật và mục tiêu chính sách. Đây là giải pháp để quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả ngân sách, đồng thời bảo đảm quyền lợi y tế toàn diện cho học sinh, sinh viên trong môi trường giáo dục.