Lý Sơn: Điểm đến du lịch hấp dẫn bởi các di sản văn hóa lịch sử độc đáo của tỉnh Quảng Ngãi
13/04/2026, 17:07
Lý Sơn, một đặc khu nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi, không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn bởi những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc. Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, Lý Sơn đã trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng nghìn du khách trong và ngoài nước, nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú.
Thông tin từ UBND
đặc khu Lý Sơn, cho biết đến nay 119 cơ sở lưu trú đã được đặt kín phòng, Lý
Sơn đang chứng kiến một mùa du lịch sôi động chưa từng có. Như vậy, hệ thống
khách sạn, nhà nghỉ và homestay tại đây đều phải hoạt động hết công suất, đáp
ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Điều này không chỉ phản ánh sức hút
của Lý Sơn mà còn cho thấy xu hướng du lịch theo gia đình, nhóm bạn và khách
trải nghiệm đang ngày càng phổ biến.
Một
trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sức hút của Lý Sơn chính là cảnh
quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Đảo Lý Sơn nổi tiếng với những bãi biển trong xanh,
cát trắng mịn và những rặng san hô rực rỡ.
Du khách có thể tham gia các hoạt
động ngoài trời như tắm biển, lặn ngắm san hô, hay khám phá các điểm du lịch
nổi tiếng như cổng Tò Vò, hang Câu, chùa Hang, đỉnh Thới Lới và đảo Bé. Những
địa danh này không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị mà còn là nơi lý tưởng để du
khách thư giãn và tận hưởng không khí trong lành của biển cả.
Bên
cạnh đó, Lý Sơn còn nổi bật với những di tích văn hóa - lịch sử gắn liền với
Đội hùng binh Hoàng Sa. Đây là những chứng tích lịch sử quan trọng, ghi dấu ấn
về quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc ta. Du khách đến Lý Sơn
không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu về
lịch sử hào hùng của đất nước thông qua các di tích như Nhà trưng bày bộ xương
cá ông Lăng Tân và Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải…
Dịp
lễ năm nay, du khách còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động văn hóa truyền
thống đặc sắc của cư dân vùng biển. Nổi bật trong số đó là Lễ hội đua thuyền
truyền thống Tứ linh, một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, thể hiện tinh thần
đoàn kết và sức mạnh của người dân Lý Sơn. Lễ hội không chỉ là dịp để người dân
địa phương thể hiện lòng tự hào về truyền thống văn hóa mà còn là cơ hội để du
khách trải nghiệm và khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất này.
Sự
chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính quyền địa phương Lý Sơn và sự chủ động của các doanh
nghiệp du lịch chắc chắn sẽ góp phần tạo nên một kỳ nghỉ lễ an toàn, hấp dẫn và
trọn vẹn cho du khách. Chính quyền đặc khu Lý Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể
để đón và phục vụ du khách, tập trung vào việc kiểm soát giá cả dịch vụ, đảm
bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ. Các
phương tiện giao thông đường thủy, vận tải nội vùng cũng đã chủ động tăng cường
tần suất các chuyến tàu cao tốc, sẵn sàng bổ sung chuyến khi cần thiết, nhằm
đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ này.
Với
sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và di sản văn hóa -
lịch sử phong phú, Lý Sơn đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến biển đảo
hàng đầu của khu vực miền Trung. Du khách đến đây không chỉ được tận hưởng
những giây phút thư giãn tuyệt vời mà còn có cơ hội khám phá và trải nghiệm
những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Lý Sơn thực sự là một điểm đến
không thể bỏ qua cho những ai yêu thích du lịch và khám phá.
Đọc thêm
Khai thác tài nguyên bãi sông trong nền kinh tế sáng tạo
Áp lực đô thị hóa thường đem đến một xu hướng mặc định: “đất trống” cần được khai thác để tạo ra giá trị kinh tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt với những không gian đặc thù như bãi sông…
Khởi động chương trình "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng"
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố khởi động chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”, một sáng kiến độc đáo, nhằm lan tỏa những khoảnh khắc đáng nhớ về thành phố không chỉ qua các điểm đến nổi tiếng, mà còn qua cảm xúc, trải nghiệm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người.
Đà Nẵng: Bảo tồn văn hóa ẩm thực dân tộc thiểu số và phát triển du lịch cộng đồng
Thành phố Đà Nẵng, với sự đa dạng văn hóa và sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng, đã và đang nỗ lực không ngừng để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa ẩm thực quý báu này...
Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026: Du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững
Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”...
Huế kiến tạo hành trình du lịch mới mang "sắc xanh"
Huế đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam thông qua hàng loạt giải pháp đồng bộ về môi trường, hạ tầng và quản lý hoạt động du lịch, trong đó trọng tâm là giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển các mô hình du lịch bền vững...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: