Những tín hiệu khả quan trong hợp tác du lịch Việt - Nhật

Mới đây, tập phim hoạt hình Doraemon đặc biệt mang tên "Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam" đã được công chiếu tại Nhật Bản. Ngay sau khi ra mắt, tập phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, đồng thời gợi mở sự tò mò, hứng thú của du khách Nhật Bản đối với điểm đến Việt Nam.

Theo chân hành trình của hai nhân vật, khán giả được dẫn dắt qua loạt địa danh nổi tiếng trải dài từ Bắc vào Nam: hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, và cầu Rồng (Đà Nẵng). Một điểm thú vị khác là bảo bối "bánh mì chuyển ngữ" quen thuộc của mèo máy Doraemon cũng được ê-kíp sản xuất sáng tạo lại theo phiên bản mang đậm hương vị bánh mì đặc trưng của Việt Nam.

Ảnh: TV-Asahi, Mon Fansub

Chia sẻ về hiệu ứng tích cực từ khán giả sau khi tập phim được công chiếu, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết đoạn phim Doraemon đi du lịch Việt Nam đã khơi dậy sự quan tâm và thúc đẩy nhiều người Nhật Bản lên kế hoạch đến Việt Nam. Cùng với đó, lượng khách Việt Nam sang Nhật Bản cũng đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh.

"Điều này cho thấy sự gần gũi, gắn bó giữa người dân hai nước. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho việc giao lưu nhân dân và quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng được mở rộng, phát triển sâu sắc hơn", Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh.

Số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2025, lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt 814 nghìn lượt, tăng 14,4% so với năm 2024. Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 678,5 nghìn lượt, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Tổng cục Du lịch Nhật Bản đã đưa Việt Nam vào danh sách 24 điểm đến được hưởng gói chính sách khuyến khích người dân Nhật Bản đi du lịch nước ngoài của Chính phủ nước này.

Dù thị trường du lịch Việt Nam - Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn trở lại thời điểm trước năm 2019, đây vẫn là những tín hiệu rất khả quan trong quá trình phục hồi, đẩy mạnh hợp tác du lịch giữa 2 nước.

Trong năm 2025, lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt 814 nghìn lượt, tăng 14,4% so với năm 2024.

Trên thực tế, Nhật Bản đã duy trì vị thế là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam trong suốt nhiều năm qua, với đặc điểm nổi bật là tính ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định: "Sau nhiều thập kỷ vun đắp, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, hiện đã được nâng tầm thành Đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó, du lịch là một trong những lĩnh vực tiên phong, đóng vai trò cầu nối quan trọng về văn hóa, cảm xúc và con người giữa hai quốc gia".

Song hành cùng những tín hiệu tích cực về lượng khách, phía Việt Nam cũng đang chủ động xúc tiến nhiều hoạt động, lễ hội hợp tác văn hóa với Nhật Bản. Đáng chú ý, từ ngày 9 đến 12/7 tới, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Công viên Biển Đông.

Điểm nhấn của kỳ lễ hội lần này là chuỗi hoạt động mang tính kết nối chuyên sâu, hướng đến mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai bên. Trong đó, nổi bật là Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác chiến lược toàn diện - Hướng tới tương lai bền vững" cùng hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản.

Bên lề lễ hội, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ có các buổi gặp gỡ, làm việc song phương với đại diện các địa phương và đối tác Nhật Bản. Cùng với đó, thành phố cũng tổ chức chương trình khảo sát thực địa dành cho các đoàn khách Nhật Bản tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn, qua đó giới thiệu tiềm năng và môi trường đầu tư của Đà Nẵng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện cũng nằm trong nhóm các thị trường gửi khách hàng đầu của Nhật Bản, với mức chi tiêu của du khách Việt tại quốc gia này đang ở mức cao. Theo Đại sứ Ito Naoki, mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ, thông qua hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch là một điểm sáng.

"Lượng khách trao đổi hai chiều liên tục gia tăng cho thấy dư địa hợp tác du lịch giữa hai nước còn rất lớn", Đại sứ Ito Naoki bày tỏ.

Bà Haruna Kawai, đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Hà Nội, cho biết năm 2025 Nhật Bản đã đón khoảng 42,68 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách hàng đầu. Thời gian tới, Nhật Bản sẽ tập trung gia tăng lượng khách quốc tế, nâng mức chi tiêu bình quân, đồng thời khuyến khích du khách khám phá thêm các địa phương nằm ngoài những trung tâm du lịch truyền thống.