Mận hậu đầu mùa giá cao do khan hàng và chi phí vận chuyển
Tuệ Mỹ
21/04/2026, 13:40
Khảo sát tại một số chợ truyền thống tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy, mận hậu đầu mùa đang được bày bán khá phổ biến. Tuy nhiên, giá bán được đánh giá là cao tương đương với một số loại hoa quả nhập khẩu như nho Mỹ hay mận Australia…
Từ đầu tháng 4, mận hậu bắt đầu xuất hiện nhỏ lẻ tại các cửa hàng
trái cây ở TP.HCM, nhưng nguồn cung còn hạn chế. Khảo sát cho thấy, mận loại 1
(20 - 25 trái mỗi kg) được chào bán khoảng 250.000 đồng một kg. Loại trái nhỏ
hơn, khoảng 25 - 35 trái mỗi kg, có giá dao động 120.000 - 150.000 đồng.
Tại chợ Bến Thành, anh Lục Tấn Dũng, tiểu thương bán trái
cây, cho biết năm nay anh đã nhập 4 đợt mận từ miền Bắc với tổng sản lượng gần
2,5 tạ. Tiểu thương này đánh giá mận năm nay chất lượng tốt, quả to, đồng đều, vị
giòn, ngọt, chua thanh nên dễ ăn hơn hàng nhập khẩu.
Đây cũng là loại trái cây
chỉ có một vụ trong năm nên nhu cầu luôn cao vào đầu mùa. Ở chợ đầu mối nông sản
Thủ Đức, hiện lượng hàng về chưa nhiều. Mỗi ngày chỉ có vài đầu mối kinh doanh bán
buôn mận hậu với giá từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, nhưng có ngày không có hàng
để nhập bán.
Tại Hà Nội, chị Trần Thị Dung, một người bán trái cây trên
phố Xã Đàn (Hà Nội) cho biết hiện mận hậu đầu mùa bán trên thị trường Hà Nội chủ
yếu là mận Mộc Châu (Sơn La). Mỗi cân mận khoảng 25 - 30 quả, có giá dao động
170.000 - 180.000 đồng/kg.
Lý giải giá bán mận hậu Sơn La giá bán đắt không kém
các loại trái cây nhập khẩu, chị Dung cho rằng giá xăng dầu đứng ở mức cao, chi
phí vận chuyển đi lên, góp phần đẩy giá bán lẻ loại đặc sản đầu mùa này lên mức
cao kỷ lục.
Trong khi đó, ông Trần Văn Hồng, Giám đốc HTX Tiến Đạt (xã
Lóng Phiêng, Sơn La), cho biết mận đầu mùa năm nay thu hoạch được ít hơn so với
năm ngoái, nguyên nhân là do thời tiết bất lợi nên sản lượng không cao. Nhà vườn
nào canh tác theo tiêu chuẩn Global GAP, chất lượng mận tốt, thì giá bán sẽ cao
hơn. Cụ thể, mận Global GAP quả to đẹp được thu mua tại vườn với giá 95.000 -
100.000 đồng/kg, loại nhỏ khoảng 60.000 - 80.000 đồng/kg.
Thực tế cho thấy, dù giá mận hậu đầu mùa cao hơn so với cùng
kỳ năm ngoái nhưng loại quả này lúc nào cũng trong tình trạng “cháy hàng”. Chị Lê
Thị Hằng, tiểu thương tại chợ Long Biên (Hà Nội) cho biết ngày nào cũng bán hết
cả tạ mận hậu Sơn La, khách đến muộn thường không còn hàng. "Đến giữa
tháng 5 đầu tháng 6, khi Sơn La vào vụ thu hoạch chính vụ, thì mận hậu sẽ giảm
giá đến 40 - 50% so với đầu mùa”, chị Hằng nói.
Chị Lê Hương Mơ, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh
Hương Mơ (Yên Châu, Sơn La) cho biết, thời điểm này, mỗi ngày hợp tác xã xuất
bán từ 2 - 4 tấn mận chín sớm. Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại các đầu mối lớn như
chợ Long Biên (Hà Nội), Hưng Yên, Thanh Hóa. Ngoài ra, hợp tác xã còn bán trên
sàn thương mại điện tử từ 50 - 150 đơn hàng mỗi ngày.
Còn tại vùng trồng mận khu vực Mộc Châu với hơn 3.000 ha, diện
tích mận chín sớm chiếm hơn 20%. Điển hình, gia đình anh Trịnh Việt
Cường (phường Thảo Nguyên) có gần 8 ha mận, trong đó hơn 4 ha được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt để
làm mận chín sớm. “Để làm ra mận chín sớm đòi hỏi sự kiên trì và kỹ thuật cao.
Người trồng phải đánh giá đúng độ tuổi cây, chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng, phòng
trừ sâu bệnh hiệu quả thì mới đạt năng suất như mong muốn”, anh Cường chia sẻ.
Bên cạnh việc thu hoạch để bán cho thương lái, nhiều
nhà vườn thời gian này còn tập trung tiếp đón khách du lịch. Chị Lương Hải Yến,
chủ vườn mận Hải Yến (Mộc Châu) cho biết trong tuần qua, nhà vườn đón hơn 300 du
khách. “Dịp nghỉ lễ sắp tới rơi vào cuối tuần, nên số lượng du khách có thể sẽ tăng
lên khoảng 1.000 người mỗi ngày”, chị Yến dự đoán.
Du khách đi theo tour thường chỉ thăm, hái và trải nghiệm vườn
mận từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ, còn du khách tự túc có thể trải nghiệm thêm các
dịch vụ cắm trại, ăn trưa, chụp ảnh với trang phục dân tộc thiểu số... Giá vé
vào cửa là 40.000 đồng/người, còn mận được bán tại vườn với giá 70.000 - 80.000
đồng/kg.
“Gần đây, các nhà vườn đã đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch
của gia đình trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Đồng thời, chính
quyền địa phương đã kết hợp một số nhà vườn để mời những người có tầm ảnh hưởng
đến sáng tạo nội dung nhằm lan tỏa vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Sơn La”, chị
Yến chia sẻ.
Bên cạnh đó, các chủ vườn cũng giải thích mùa mận ở các khu
vực tại địa bàn tỉnh Sơn La khác nhau, trong đó vườn mận trong khu vực Mộc Châu
đang ở thời điểm đầu mùa. Ước tính mùa mận năm nay sẽ kéo dài đến đầu tháng 9.
Vì lịch âm năm nay nhuận 1 tháng nên mận sẽ chín muộn hơn so với cùng kỳ các
năm trước.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sơn La đã tiêu thụ gần
30.000 tấn quả các loại, với giá trị đạt gần 630 tỷ đồng. Các loại cây ăn
quả có sản lượng tiêu thụ lớn gồm: chuối, dâu tây, bưởi và mận. Riêng với các
loại mận, bao gồm mận tam hoa, mận hậu trái vụ, mận cơm..., trong 3 tháng đầu
năm, Sơn La đã tiêu thụ đạt 12.500 tấn, cho giá trị 360 tỷ đồng.
Từ tháng 5, mận Sơn La mới bước vào chính vụ thu hoạch; tổng
sản lượng mận năm nay ước tính hơn 60.000 tấn. Sau nhiều năm thâm canh, mận Sơn
La cơ bản đã được tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập trung bình khoảng 150 triệu
– 200 triệu đồng/ha.
Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu, cho
biết đối với diện tích mận trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, chính quyền thị xã sẽ
làm việc với đơn vị chuyên sản xuất rượu vang. Giải pháp này vừa hỗ trợ nguồn
tiêu thụ ổn định cho người dân vừa phục vụ xuất khẩu.
Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La,
thời gian tới, địa phương sẽ chuyển đổi canh tác những vùng chưa áp dụng khoa học
kỹ thuật sang ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông
minh... để sản xuất những quả mận có chất lượng cao, đáp ứng thị trường trong
nước và các thị trường quốc tế.
UBND tỉnh Sơn La cũng đã có văn bản Trung tâm Xúc tiến Đầu
tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa
chọn đơn vị cung cấp và chuẩn bị 2.000kg mận hậu để cung cấp miễn phí cho các
suất ăn trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.
Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch
Doanh nghiệp bán lẻ trong làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Nếu như việc mở rộng điểm bán giúp các doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần vật lý, thì cuộc đua nâng cấp trải nghiệm và ứng dụng công nghệ lại là chìa khóa để giữ chân khách hàng cùng tối ưu hóa lợi nhuận…
Doanh nghiệp bán lẻ bình ổn giá cùng nông sản OCOP
Trong bối cảnh chi phí leo thang, hàng loạt hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu. Đây được xem là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chia sẻ áp lực chi phí với người tiêu dùng…
80% người tiêu dùng hiểu rõ về tiêu dùng xanh
Việc lựa chọn lối sống xanh không chỉ là phương thức bảo vệ môi trường mà còn hướng đến thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên phương tiện công cộng và nhiên liệu sinh học nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh quốc gia…
Doanh nghiệp bán lẻ ưu tiên tiêu thụ sản phẩm giá bình ổn
Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước khi tăng cường vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô, việc cộng đồng doanh nghiệp cam kết giữ giá bình ổn, các hệ thống bán lẻ ưu tiên tăng sản lượng thu mua, đã góp phần giữ vững mặt bằng giá hàng hóa...
Người tiêu dùng ngày càng “săn sale” thông minh hơn
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử đang tạo ra những thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với tăng trưởng nhanh cũng kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại về gian lận thương mại, lừa đảo trực tuyến…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: