Xu hướng tiêu dùng đồ chơi mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp

Việc siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng nhái không chỉ đem lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn tạo “dư địa” mới cho doanh nghiệp sản xuất. Những thương hiệu định vị rõ về chất lượng như hay chuyên phát triển dòng sản phẩm đồ chơi tư duy đang dần củng cố được vị thế...

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hàng năm là thời điểm cao điểm của ngành hàng đồ chơi. Năm nay, thị trường chứng kiến một sự chuyển mình rõ rệt. Hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc gần như biến mất khỏi các kênh phân phối công khai. Thay vào đó, các sản phẩm có thương hiệu, công bố đầy đủ thông tin xuất xứ đang chiếm lĩnh thị trường.

Ghi nhận tại một số cửa hàng, siêu thị và nhà sách trên địa bàn Hà Nội, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng đáng kể trong những ngày qua. Khu vực dành cho thiếu nhi được bố trí bắt mắt với nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã, màu sắc và mức giá. Những món quà quen thuộc, như: gấu bông, búp bê, robot, xe điều khiển hay mô hình... được nhiều em nhỏ yêu thích, với mức giá từ 40.000 đồng đến 300.000 đồng/sản phẩm.

Theo đại diện nhà sách Fahasa trên phố Xã Đàn, năm nay các phụ huynh có xu hướng lựa chọn các sản phẩm mang tính giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ. Chẳng hạn như: bộ xếp hình, đồ chơi tư duy, tranh tô màu sáng tạo, bộ học chữ hay đồ chơi vận động... Các loại sách thiếu nhi cũng được tiêu thụ khá mạnh trong dịp này, từ truyện tranh, truyện cổ tích đến sách khám phá khoa học và kỹ năng sống.

Tại phố Lương Văn Can, chị Vũ Mai Hương, chủ một cửa hàng đồ chơi tiết lộ, thiết bị điện tử và đồ chơi thông minh hiện đang đóng góp tới 70% tổng doanh thu cửa hàng. Trong phân khúc này, máy chơi game cầm tay thế hệ mới giá từ 38.000 - 150.000 đồng một sản phẩm, ô tô robot giá 60.000 - 200.000 đồng, đồ chơi Lego lắp ráp từ 20.000 - 500.000 đồng, còn máy bay trực thăng cảm ứng, flycam mini hoặc robot AI giáo dục... có giá dao động từ 300.000 - trên 2.000.000 đồng một chiếc.

Bên cạnh thị trường truyền thống, hoạt động mua sắm online cũng diễn ra sôi động. Trên “chợ số” năm nay, các mẫu giỏ quà, bó hoa và gấu bông mini đang được nhiều phụ huynh lựa chọn bởi tính thiết thực. Các giỏ quà thường gồm bánh, kẹo, sữa, nước trái cây và đồ ăn vặt dành cho trẻ em, được trang trí sinh động với mức giá dao động từ khoảng 100.000 đồng đến hơn 500.000 đồng tùy kích thước và số lượng sản phẩm.

Ngoài quà tặng hiện vật, nhiều phụ huynh năm nay cũng chuyển sang lựa chọn các khóa học bơi, võ thuật, khiêu vũ hay năng khiếu làm quà cho con dịp 1/6. Đây được xem là món quà ý nghĩa, giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống và có thêm những trải nghiệm bổ ích trong dịp hè.

Thực tế thời gian qua, thị trường đồ chơi Việt Nam đang thu hút nhiều thương hiệu ngoại gia nhập nhờ tiềm năng dân số trẻ, thu nhập tăng và sự phát triển của thương mại điện tử. Nổi bật là sự bùng nổ của Pop Mart (Trung Quốc) với đồ chơi nghệ thuật (blind box), gây sốt với các nhân vật như Molly, Labubu. Hay các “ông lớn” như LEGO (Đan Mạch) Hasbro, Mattel, Fisher Price… Những sản phẩm đồ chơi trong và ngoài nước đã tạo ra sự cạnh tranh sôi động và đa dạng, từ đồ chơi giáo dục đến sưu tầm dành cho mọi lứa tuổi.

Theo Bộ Công thương, lý do thị trường đồ chơi Việt thu hút nhà đầu tư là do tiềm năng thị trường lớn với quy mô dân số hơn 100 triệu người, lực lượng lao động trẻ dồi dào, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và đang chuyển dịch lên phân khúc cao hơn.

Doanh thu thị trường đồ chơi tại Việt Nam ước tính đạt 570 triệu USD năm 2024, dự kiến 1 tỷ USD vào 2033. Nhu cầu về đồ chơi giáo dục, đồ chơi nghệ thuật ngày càng cao, thúc đẩy sự phát triển. Đồng thời, thương mại điện tử phát triển, tạo điều kiện cho thương hiệu tiếp cận khách hàng dễ dàng, tăng doanh số bán lẻ.

Các chuyên gia cho rằng, đồ chơi là một ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển lớn tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng của trẻ em ngày càng tăng cao. Theo các báo cáo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 20,8 triệu trẻ em độ tuổi từ 0 - 12, chiếm khoảng 36% dân số.

Tuy nhiên, thị trường đồ chơi Việt cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Một trong những vấn đề lớn nhất là sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm nhập khẩu, nhất là từ Trung Quốc. Ngược lại, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Đồ chơi Việt Nam (VTA), hiện chỉ có khoảng 100 cơ sở sản xuất đồ chơi trong nước chuyên nghiệp, chiếm khoảng 10% thị phần.

Tới đây, Triển lãm quốc tế sản phẩm và đồ chơi trẻ em (IBTE Hà Nội 2026) diễn ra từ ngày 18 - 21/6/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), hứa hẹn sẽ quy tụ hơn 1.000 gian hàng cùng hơn 500 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Các nhóm ngành trưng bày tập trung vào đồ chơi xu hướng, sản phẩm trẻ em, đồ chơi bản quyền, văn phòng phẩm và các sản phẩm phục vụ giáo dục mầm non.

Ban tổ chức cho biết triển lãm năm nay sẽ giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới như đồ chơi giáo dục, sản phẩm sáng tạo, thiết bị hỗ trợ giáo dục mầm non, sản phẩm chăm sóc trẻ em và các giải pháp liên quan đến an toàn cho trẻ nhỏ. Đây được xem là cơ hội để các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, chuỗi cửa hàng mẹ và bé, nền tảng thương mại điện tử cũng như các đơn vị nhập khẩu tìm kiếm nguồn hàng và cập nhật xu hướng tiêu dùng mới.

Không chỉ hướng tới hoạt động trưng bày sản phẩm, IBTE Hà Nội 2026 còn tập trung vào kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế. Đáng chú ý, Liên minh Hiệp hội Trẻ sơ sinh và Đồ chơi Châu Á sẽ đồng hành cùng triển lãm, hỗ trợ kết nối các đoàn hiệp hội, nhà mua hàng quốc tế và doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao thương, đàm phán.

Trong thời gian triển lãm, nhiều tọa đàm chuyên ngành, hoạt động kết nối doanh nghiệp và chương trình xúc tiến thương mại sẽ được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới hợp tác và nâng cao năng lực chuỗi cung ứng.

Một số thương hiệu cũng dự kiến tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới và mở bán phiên bản giới hạn ngay tại triển lãm, mang tới cơ hội hợp tác độc quyền cho các nhà phân phối cũng như cộng đồng yêu thích sản phẩm bản quyền, góp phần gia tăng sức hút cho sự kiện năm nay.