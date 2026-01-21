Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

Những ngày gần đây, cam canh, cam Cao Phong, cam sành, bưởi diễn, roi đường… “đua nhau” phủ kín thị trường trái cây Việt. Để phục vụ nhu cầu đón Tết, nhiều sản phẩm độc lạ cũng được chào bán, như chuối hình bàn tay Phật, dưa hấu thỏi vàng…

Chuẩn bị vào vụ Tết, tại các vùng bưởi trọng điểm của tỉnh Phú Thọ, không khí thu hái, đóng gói diễn ra khẩn trương. Ghi nhận tại hai xã trọng điểm là Chí Đám và Bằng Luân thuộc khu vực huyện Đoan Hùng, chính vụ loại trái cây đặc sản này bắt đầu từ tháng 10, kéo dài đến khoảng tháng 4 năm sau.

Anh Đặng Trung Thịnh (khu 12, xã Bằng Luân) cho biết: “Năm ngoái bưởi gần như cháy hàng, thương lái vào vườn liên tục. Năm nay thị trường trầm lắng, thương lái thưa hơn. Tuy vậy, bưởi đặc sản Bằng Luân vẫn giữ giá khá ổn định, dao động từ 13.000 – 16.000 đồng/quả, mức giá này duy trì suốt nhiều năm nay”, anh Thịnh chia sẻ.

Theo các hộ trồng bưởi, phương thức mua bán “cả vườn một giá” đang dần nhường chỗ cho cách làm bài bản hơn. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng. Bưởi được phân loại kỹ theo kích cỡ, mẫu mã, tiêu chuẩn an toàn; những lô hàng có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng, gắn tem truy xuất thường được thương lái ưu tiên và trả giá cao hơn.

Chính vụ bưởi Đoan Hùng bắt đầu từ tháng 10, kéo dài đến khoảng tháng 4 năm sau.

Cũng liên quan đến vụ Tết, bưởi đỏ "tiến vua" là một trong những mặt hàng được nhiều khách săn lùng để làm quà biếu hoặc bày mâm ngũ quả. Năm nay, loại trái cây này có giá dao động 120.000 - 350.000 đồng/quả, tùy theo kích thước. Một số nơi bán bưởi đỏ theo kg, giá khoảng 70.000 - 200.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, thị trường Tết năm nay có sự xuất hiện của bưởi đỏ trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ. Do số lượng hạn chế nên dòng bưởi cao cấp này đắt hơn bưởi bình thường, giá từ 500.000 đồng/quả. Cá biệt, những quả bưởi đỏ hữu cơ đạt chuẩn cao nhất, nặng khoảng 1,6 - 1,9 kg, hình dáng đẹp, mùi thơm rõ có thể được bán với giá khoảng 2 triệu đồng/trái.

Tương tự, để phục vụ nhu cầu các gia đình, một loại trái cây có múi khác là quýt sim không còn là xa lạ với đại đa số người dân Việt Nam. Thời điểm cuối năm cũng là lúc quýt sim xuất hiện trên trên thị trường với hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, vỏ mỏng dễ bóc. Nhiều người bán hàng cam đoan nguồn gốc, xuất xứ quýt sim là từ Cao Bằng, Hòa Bình cũ nên được nhiều tiêu dùng tin dùng.

Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng' giá quýt sim đang được rao bán ở quanh mức từ 25.000 – 35.000 đồng/kg. Quả càng to, mã đẹp thì giá sẽ cao hơn, còn nếu khách lấy sỉ, số lượng lớn, giá có thể chỉ còn 15.000 đồng/kg. Anh H.V.D (chủ một cửa hàng hoa quả tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Quýt sim là một trong những loại quả bán chạy nhất tại cửa hàng. Vị của quả ăn rất ngọt, mọng nước giá lại rẻ nên khách hàng mỗi người thường lấy 5 – 10kg về ăn dần hoặc vắt nước”.

"Tôi thấy người bán hàng giới thiệu là quýt sim, đặc sản ở Cao Bằng của Việt Nam nên cũng tin tưởng mua vài cân về ăn thử. Thật không ngờ là vị của quýt này rất ngon, ăn mãi không thấy chán,” bà Vũ Thị Hội, trú tại Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ. “Quýt sim có giá khá phải chăng, tuy mã không bắt mắt nhưng chất lượng. Quýt càng để héo càng ngọt, mua về để trong tủ lạnh hay góc nhà dùng dần được cả tuần".

Thế nhưng, bên cạnh việc được nhiều người bán khẳng định là hàng sạch được trồng ở Việt Nam thì một số tiểu thương khác lại có ý kiến trái chiều. Chị Hà Thu (chủ một cửa hàng hoa quả tại chợ Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Trên thị trường hiện đang có rất nhiều loại trái cây Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt. Ví dụ, quýt sim mà giá rẻ dưới 10.000 nghìn/kg, bán đầy chợ, vỉa hè thì không phải của Cao Bằng, Hòa Bình mà thực chất là hàng của Trung Quốc”.

Quýt sim được nhiều người bán khẳng định có xuất xứ từ Cao Bằng, Hòa Bình cũ.

Tương tự, bên cạnh quýt sim, một loại trái cây khác cũng đang bán đầy chợ Việt và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân đó là quýt đường (hay còn gọi là quýt vòng tay, quýt Thái…). Giá bán lẻ dao động khoảng 25.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại), còn giá bán buôn, lấy cả rành khoảng 10 kg sẽ chỉ khoảng 5.000 – 12.000 đồng. Quýt đường được ưa chuộng vì vỏ mỏng, dễ bóc, tép mọng nước, vị ngọt đậm và mùi thơm đặc trưng.

Khi hỏi về nguồn gốc, xuất xứ của loại quýt này, một số người bán cho biết là hàng của Thái Lan hoặc đưa từ miền Nam ra. Tuy nhiên cũng nhiều tiểu thương không ngại chia sẻ rất thẳng thắn, mặt hàng này được nhập từ Trung Quốc về.

“Thời điểm này, quýt Trung Quốc đang vào mùa nên lượng hàng đổ về chợ đầu mối hàng đêm rất lớn. Phần lớn quýt đường hay quýt siêu ngọt đang đổ đống bán trên thị trường là hàng Trung Quốc. Loại quả này cũng dễ dập vỏ, chỉ cần có một vết cuống chọc vào là rất dễ thối, hỏng", chị Thu Hương, một tiểu thương khác tại chợ Long Biên, cho hay.

Trong khi đó, một đặc sản khác là dâu tây Sơn La đầu mùa cũng đang “phủ đỏ” nhiều khu chợ Việt với mức giá 100.000 – 170.000 đồng/kg. Dù chưa ngọt đậm như chính vụ, loại quả này vẫn hút khách nhờ mùi thơm đặc trưng.

Chị Hà, tiểu thương kinh doanh hoa quả tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết: "Khách hỏi dâu Sơn La nhiều lắm, nhất là loại quả vừa, giá mềm. Trung bình mỗi ngày tôi nhập vài chục cân, khách đến mua dâu tây nườm nượp, nhiều lúc không kịp đóng hàng".

Một loại trái cây đầu mùa đang “phủ đỏ” nhiều khu chợ Việt là dâu tây Sơn La.

Với mức giá được đánh giá là “mềm” hơn năm ngoái, chất lượng cải thiện rõ rệt nhờ thời tiết lạnh kéo dài, dâu tây Mộc Châu cũng đang được người tiêu dùng TP.HCM săn lùng.

Chị Hân, nhân viên cửa hàng Hoàng Khôi Food (phường Bảy Hiền, TP.HCM), cho biết: "Trung bình mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ khoảng 1 tấn dâu. Riêng khách sỉ, chúng tôi chốt khoảng 300 đơn/ngày, chia theo nhiều loại từ quả to đến dâu bi để khách dễ chọn. Có những ngày hàng về không đủ bán", chị Hân nói.

Ở chiều ngược lại, không ít người tiêu dùng tỏ ra thận trọng khi chọn mua. Một số ý kiến cho rằng giá dâu đầu mùa còn khá cao, trong khi độ ngọt chưa tương xứng. Trước những băn khoăn này, người bán khẳng định trái cây này được nhập trực tiếp từ các vườn trồng tại Sơn La, thu hái trong ngày, hạn chế tối đa khâu trung gian nên giá có nhích nhẹ. Người mua nên chọn dâu còn cuống xanh, quả khô ráo, không dập nát, và chỉ mua lượng vừa đủ dùng trong 1 – 2 ngày để đảm bảo chất lượng.