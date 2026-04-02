Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch

Tuệ Mỹ

02/04/2026, 11:57

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang chuyển từ “giá cả - tiện lợi” sang “niềm tin - chất lượng”, các dữ liệu khảo sát năm 2026 không chỉ phản ánh hành vi mua sắm mà còn cho thấy sự dịch chuyển sâu hơn trong cấu trúc cạnh tranh của doanh nghiệp Việt…

Ở nhóm thực phẩm, yếu tố an toàn, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng chiếm tỷ lệ rất cao.
Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ hiện đại như GO!, WinMart, Co.opmart, MM Mega Market… cho thấy các sản phẩm nhãn riêng, thực phẩm đóng gói tiện lợi và nông sản đạt chuẩn an toàn có mức tiêu thụ tăng mạnh, phản ánh xu hướng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng của người tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu giỏ hàng thay đổi rõ rệt, khách hàng mua theo nhu cầu thực tế, ưu tiên thực phẩm tươi, hàng thiết yếu và sản phẩm có chứng nhận an toàn. Tại siêu thị Co.opmart Hà Đông (Hà Nội), xu hướng tiêu dùng bền vững thể hiện rõ qua cách tổ chức không gian bán hàng và chiến lược sản phẩm.

Người tiêu dùng mua theo nhu cầu thực tế, ưu tiên thực phẩm tươi và sản phẩm có chứng nhận an toàn.
Siêu thị bố trí riêng khu vực “Hàng Việt - tiêu dùng xanh” và khu sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” với các sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, thực phẩm ít chế biến và hàng tiêu dùng thân thiện môi trường. Ngoài ra, Co.opmart còn thường xuyên triển khai chương trình đổi túi nilon sang túi tái sử dụng với ưu đãi trực tiếp tại quầy thanh toán, thu hút khá đông khách hàng tham gia.

Không chỉ tại các siêu thị lớn, nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ cũng ghi nhận sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Chị Trần Diệu Hạnh, chủ cửa hàng thực phẩm sạch tại Nghi Tàm (Hà Nội) cho biết, người tiêu dùng hiện nay hỏi kỹ hơn về chứng nhận sản phẩm và quy trình sản xuất. “Khách hàng ưu tiên thực phẩm ít chế biến, nông sản địa phương và hàng đóng gói nhỏ. Họ mua vừa đủ dùng thay vì tích trữ số lượng lớn như trước”, chị Hạnh nói.

THẬN TRỌNG CHI TIÊU, CHÚ TRỌNG CHẤT LƯỢNG

Mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã công bố kết quả cuộc khảo sát bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao. Cuộc khảo sát được triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 bằng 2 hình thức: khảo sát trực tiếp người tiêu dùng và điểm bán lẻ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Nai, Đồng Tháp.

Đồng thời kết hợp khảo sát trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Tổng quy mô khảo sát năm nay có 21.952 người tiêu dùng và 4.080 điểm bán lẻ trên cả nước tham gia, ghi nhận hơn 155.000 lượt bình chọn.

Ông Nguyễn Văn Phượng, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, phụ trách cuộc khảo sát cho biết: Kết quả khảo sát năm nay cho thấy cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục lấy thị trường nội địa làm nền tảng chiến lược. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu mới từ người tiêu dùng: thận trọng hơn trong chi tiêu nhưng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, độ an toàn, tính minh bạch và độ tin cậy của thương hiệu.

Ở nhóm thực phẩm, yếu tố an toàn, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng chiếm tỷ lệ rất cao, như thực phẩm chế biến có tới 92% người tiêu dùng ưu tiên yếu tố “ngon - hợp khẩu vị”, 83% quan tâm đến an toàn. Các yếu tố như khuyến mãi hay giá rẻ không còn là tiêu chí quyết định hàng đầu.

Người tiêu dùng: thận trọng hơn trong chi tiêu nhưng đòi hỏi cao hơn về chất lượng.
Với nhóm phi thực phẩm, các yếu tố được ưu tiên cao nhất lại là độ bền khi có gần 40% người tham gia khảo sát chọn, an toàn sử dụng (gần 40%) và công năng sản phẩm (28%), tiếp đến là chứng nhận chất lượng (24%), mẫu mã (23%), trong khi giá cả chỉ khoảng 19% và khuyến mãi gần như không đáng kể.

Thay vì tin vào quảng cáo đại chúng, người tiêu dùng ngày càng dựa vào kinh nghiệm cá nhân và khuyến nghị từ người thân, bạn bè. Đặc biệt, người tiêu dùng thường tìm hiểu thông tin online, so sánh giá rồi mới quyết định mua ở nơi thuận tiện nhất. Trong đó, siêu thị và trung tâm thương mại vẫn là kênh mua sắm chủ đạo, với 44% người tham gia khảo sát chọn lựa. 

Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng xanh đang được quan tâm mạnh mẽ, nhưng chưa chuyển hóa thành hành vi rõ rệt. Cụ thể, hơn 80% người tiêu dùng đã biết và có thái độ tích cực với tiêu dùng xanh. Tuy nhiên, mức độ sử dụng thực tế vẫn còn thấp, chủ yếu dừng ở mức “thỉnh thoảng”. Ba yếu tố gồm: giá cả, độ sẵn có và minh bạch thông tin được xác định là những rào cản lớn nhất.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển khoa học công nghệ Vina (Vina CHG), đơn vị chuyên cung ứng các giải pháp công nghệ về chống hàng giả nhận định: Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có tem chống hàng giả, có thể truy xuất nguồn gốc. Điều này buộc các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm, minh bạch thông tin, đầu tư nghiêm túc vào giải pháp chống hàng giả. Đó chính là cách thị trường tự điều chỉnh theo hướng lành mạnh và bền vững.

Doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm, minh bạch thông tin.
ƯU TIÊN GIAN HÀNG CHÍNH HÃNG

Về thương mại điện tử, theo báo cáo "Thương mại điện tử Việt Nam 2025" của Công ty nghiên cứu thị trường TGM Research, hơn 50% số người được khảo sát cho biết họ mua hàng trực tuyến ít nhất một lần mỗi tuần.

"Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Người tiêu dùng ngày càng tự tin, hiểu biết và thành thạo kỹ thuật số khi mua sắm online. Họ có xu hướng phân hóa rõ rệt về hành vi, từ nền tảng ưa thích đến cách thanh toán và phản ứng với khuyến mãi", ông Greg Laski, CEO của TGM Research, chia sẻ.

Theo đó, xu hướng tiêu dùng online cũng đang dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm chính hãng. Tỷ trọng hàng chính hãng trong thương mại điện tử đã tăng từ 12% năm 2020 lên khoảng 30% vào năm 2025. Đồng thời, 9/10 người dùng cho biết ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng và sẵn sàng chi trả cao hơn để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.

Ở góc độ vận hành nền tảng, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, cho rằng niềm tin về bản chất được hình thành từ những trải nghiệm nhất quán và lặp lại trong suốt hành trình mua sắm, từ việc sản phẩm có đáp ứng đúng kỳ vọng, đơn hàng được giao đúng hẹn, thanh toán an toàn, cho đến việc người mua có được hỗ trợ kịp thời khi phát sinh vấn đề. Theo ông, để thương mại điện tử có thể phát triển bền vững, niềm tin cần được thiết kế ngay từ nền tảng hệ thống, chứ không phải bổ sung sau này.

Xu hướng tiêu dùng online cũng đang dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm chính hãng. 
Ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cũng đồng tình: "Thị trường 2026 đang bước vào một cuộc "đại thanh lọc" để tiến tới kỷ nguyên minh bạch và thượng tôn pháp luật. Ở đó, các sàn thương mại điện tử buộc phải thay đổi vị thế từ chợ tự do sang vai trò "người gác cổng" với năng lực vận hành tuân thủ làm cốt lõi, ứng dụng công nghệ để tự động hóa nghĩa vụ thuế và chặn đứng hàng giả xuyên biên giới".

"Nhìn rộng hơn, xu hướng chung của thương mại điện tử hiện nay không còn dựa vào mở rộng quy mô hay khuyến mãi ngắn hạn, mà tăng trưởng đến từ các mô hình vận hành tinh gọn, tích hợp và thông minh hơn, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng", ông Tuấn Anh nói.

Từ khóa:

chứng nhận chất lượng Hàng Việt Nam chất lượng cao thương mại điện tử Việt Nam tiêu dùng tiêu dùng bền vững Vneconomy

Chủ đề:

Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

Chứng khoán

2

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

3

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

4

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

5

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy