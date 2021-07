Mark Zuckerberg từng từ chối đề nghị 1 tỷ USD của Yahoo vì không biết dùng tiền làm gì

Vào năm 2006, khi Yahoo đề nghị mua lại Facebook với giá 1 tỷ USD, Mark Zuckerberg - người sáng lập Facebook - cho biết ông không biết làm gì với số tiền này. Khi đó Zuckerberg 22 tuổi.

Điều này được chia sẻ trong cuốn sách mới về mạng xã hội lớn nhất thế giới có tựa đề "An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination" (Tạm dịch: Sự thật xấu xí: Bên trong cuộc chiến giành quyền thống trị của Facebook) mới ra mắt đầu tuần này của Sheera Frenkel và Cecilia Kang - hai nhà báo của tờ New York Times.

Theo cuốn sách, khi đó, các thành viên ban giám đốc và cố vấn của Facebook nói với Zuckerberg rằng ông có thể ra đi với một nửa số tiền (500 triệu USD) và làm bất cứ điều gì mình muốn.

Tuy nhiên, một tháng sau đề nghị của Yahoo, Zuckerberg nói với Peter Thiel, một thành viên ban giám đốc, và nhà đầu tư mạo hiểm Jim Breyer rằng ông không biết làm gì với số tiền đó và nếu nhận thì ông sẽ thành lập một nền tảng mạng xã hội khác tương tự với Facebook. Và trên hết, Zuckerberg cho rằng Facebook có thể phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều.

Ngoài Yahoo, trong khoảng thời gian từ 2004-2007, nhiều công ty khác, như Friendster, Google, Viacom, Myspace, và News Corp., cũng từng muốn mua lại Facebook. Nhưng đề nghị mua lại cao nhất đến từ Yahoo vào tháng 6/2006.

Theo cuốn sách, thời điểm đó, nhiều nhân viên Facebook khuyên Zuckerberg chấp nhận đề nghị của Yahoo. Và sau khi nhà sáng lập 22 tuổi từ chối đề nghị tỷ USD đó, nhiều thành viên trong đội ngũ quản lý Facebook đã nghỉ việc để phản đối.

"Điều đau đớn không phải là việc từ chối đề nghị. Thực tế là sau đó nhiều nhân viên đã nghỉ việc vì họ không tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm”, Zuckerberg chia sẻ sau khi từ chối đề nghị mua lại của Yahoo.

Thực tế cho thấy, quyết định của Zuckerberg hoàn toàn đúng đắn. Facebook hiện là mạng xã hội lớn nhất thế giới với 2,85 tỷ người dùng hàng tháng, 1,88 tỷ người dùng hàng ngày trên toàn cầu.

Quý 1/2021, Facebook dạt doanh thu 26,17 tỷ USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng của công ty tăng 94% lên 9,5 tỷ USD so với quý 1/2020.

Facebook hiện đang tập trung vào xây dựng các tính năng thương mại điện tử - một phàn quan trọng trong kế hoạch mang lại trải nghiệm "cá nhân hóa" cho người dùng. Dịch vụ Marketplace của Facebook hiện có hơn 1 tỷ người dùng tham gia mua bán hàng hóa hàng tháng.

Ngày 14/7, Mark Zuckerberg cho biết, từ nay đến năm 2022, Facebook sẽ chi 1 tỷ USD cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng Facebook và Instagram. Động thái này nằm trong chiến lược nhằm thu hút những người dùng có sức ảnh hưởng, cạnh tranh với những mạng xã hội phổ biến khác, như TikTok.

Trở lại cuốn sách trên, để viết tác phẩm này, hai nhà báo Frenkel và Kang đã thực hiện hơn 1.000 giờ phỏng vấn với các giám đốc, nhân viên hiện tại và nhân viên cũ của Facebook cũng như các cố vấn cùng nhiều người khác liên quan tới mạng xã hội này, theo CNN.