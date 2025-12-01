Marriott International chào đón khách sạn thứ 700

Cột mốc quan trọng này khẳng định chiến lược phát triển có định hướng của Marriott International tại khu vực tại châu Á – Thái Bình Dương, mở rộng hiện diện từ các thành phố sôi động đến những điểm đến mới đầy tiềm năng…

Tập đoàn Marriott International đã ghi dấu ấn phát triển quan trọng tại Việt Nam bằng sự kiện khai trương khách sạn thứ 700 tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc): Khách sạn Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection.

Tọa lạc tại một cù lao riêng biệt trên sông Hậu, Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection mang đến triết lý “kể chuyện qua trải nghiệm lưu trú” nổi bật của thương hiệu Autograph Collection ngay giữa lòng miền Tây sông nước trù phú.

Đây là khách sạn thứ hai thuộc thương hiệu Autograph Collection tại Việt Nam, sau Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection. Mỗi khách sạn đều mang đến những trải nghiệm đặc trưng với triết lý “Trải nghiệm độc bản”, kết hợp thiết kế ấn tượng, dịch vụ tinh tế và bản sắc văn hóa địa phương sâu sắc.

Được bao quanh bởi tám héc-ta vườn nhiệt đới trên Cồn Ấu, Legacy Mekong, Cần Thơ đưa du khách đắm chìm vào vẻ đẹp tự nhiên và nhịp sống thanh bình của đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ cách TP.HCM ba giờ lái xe, khu nghỉ dưỡng đón tiếp mỗi vị khách bằng vòng tay dừa đan đầy tinh tế, tách trà thảo mộc thơm ngát. 86 bungalow nghỉ dưỡng và biệt thư có hồ bơi riêng được thiết kế trang nhã và tầm nhìn thoáng đạt ra sông, hồ hoặc sân vườn.

Legacy Mekong, Cần Thơ tọa lạc trên Cồn Ấu – một trong những cồn đẹp nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tại đây, du khách sẽ được nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng với các liệu pháp sức khỏe đa giác quan, bao gồm spa thủy liệu, studio yoga, pilates và các khu vực thiền định.

Bên cạnh khu vui chơi trẻ em, khu nghỉ dưỡng còn đem đến không gian bên hồ sen thanh bình, nghi thức đánh cồng mỗi chiều... Khi kết thúc hành trình, mỗi du khách sẽ được trao tặng túi vải lanh xinh xắn chưa đựng hạt giống như một vật phẩm kỷ niệm độc đáo.

“Việc chào đón khách sạn thứ 700 trong khu vực APEC là dấu mốc đáng tự hào, thể hiện sự tin tưởng mà các chủ đầu tư, đối tác và khách hàng dành cho Marriott,” ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc), chia sẻ.

"Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng sôi động nhất của chúng tôi. Với sự ra mắt của Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection, chúng tôi tiếp tục củng cố định hướng mở rộng sự hiện diện một cách có chiến lược tại những điểm đến mới giàu tiềm năng".

Tại Việt Nam, Marriott International hiện vận hành hơn 30 cơ sở lưu trú bao gồm khách sạn và khu nghỉ dưỡng, cùng hơn 50 dự án khác đang trong quá trình phát triển, trải dài từ các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM đến những điểm đến nghỉ dưỡng du lịch như Phú Quốc, Cam Ranh hay Hà Giang.

Legacy Mekong, Cần Thơ sẽ đưa du khách đến với những trải nghiệm đậm bản sắc địa phương

Theo tập đoàn, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những thị trường du lịch năng động nhất khu vực, đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách đến từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm du lịch và dịch vụ quan trọng tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện khai trương này cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của Marriott International tại APEC. Hiện tại tập đoàn vận hành 700 khách sạn thuộc 27 thương hiệu tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 400 dự án khác đang trong giai đoạn phát triển.