Marriott International chào đón khách sạn thứ 700

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 02/12/2025
Tường Bách
01/12/2025, 22:18
Cột mốc quan trọng này khẳng định chiến lược phát triển có định hướng của Marriott International tại khu vực tại châu Á – Thái Bình Dương, mở rộng hiện diện từ các thành phố sôi động đến những điểm đến mới đầy tiềm năng…
Tập đoàn Marriott International đã ghi dấu ấn phát triển quan trọng tại Việt Nam bằng sự kiện khai trương khách sạn thứ 700 tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc): Khách sạn Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection.
Tọa lạc tại một cù lao riêng biệt trên sông Hậu, Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection mang đến triết lý “kể chuyện qua trải nghiệm lưu trú” nổi bật của thương hiệu Autograph Collection ngay giữa lòng miền Tây sông nước trù phú.
Đây là khách sạn thứ hai thuộc thương hiệu Autograph Collection tại Việt Nam, sau Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection. Mỗi khách sạn đều mang đến những trải nghiệm đặc trưng với triết lý “Trải nghiệm độc bản”, kết hợp thiết kế ấn tượng, dịch vụ tinh tế và bản sắc văn hóa địa phương sâu sắc.
Được bao quanh bởi tám héc-ta vườn nhiệt đới trên Cồn Ấu, Legacy Mekong, Cần Thơ đưa du khách đắm chìm vào vẻ đẹp tự nhiên và nhịp sống thanh bình của đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ cách TP.HCM ba giờ lái xe, khu nghỉ dưỡng đón tiếp mỗi vị khách bằng vòng tay dừa đan đầy tinh tế, tách trà thảo mộc thơm ngát. 86 bungalow nghỉ dưỡng và biệt thư có hồ bơi riêng được thiết kế trang nhã và tầm nhìn thoáng đạt ra sông, hồ hoặc sân vườn.
Tại đây, du khách sẽ được nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng với các liệu pháp sức khỏe đa giác quan, bao gồm spa thủy liệu, studio yoga, pilates và các khu vực thiền định.
Bên cạnh khu vui chơi trẻ em, khu nghỉ dưỡng còn đem đến không gian bên hồ sen thanh bình, nghi thức đánh cồng mỗi chiều... Khi kết thúc hành trình, mỗi du khách sẽ được trao tặng túi vải lanh xinh xắn chưa đựng hạt giống như một vật phẩm kỷ niệm độc đáo.
“Việc chào đón khách sạn thứ 700 trong khu vực APEC là dấu mốc đáng tự hào, thể hiện sự tin tưởng mà các chủ đầu tư, đối tác và khách hàng dành cho Marriott,” ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc), chia sẻ.
"Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng sôi động nhất của chúng tôi. Với sự ra mắt của Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection, chúng tôi tiếp tục củng cố định hướng mở rộng sự hiện diện một cách có chiến lược tại những điểm đến mới giàu tiềm năng".
Tại Việt Nam, Marriott International hiện vận hành hơn 30 cơ sở lưu trú bao gồm khách sạn và khu nghỉ dưỡng, cùng hơn 50 dự án khác đang trong quá trình phát triển, trải dài từ các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM đến những điểm đến nghỉ dưỡng du lịch như Phú Quốc, Cam Ranh hay Hà Giang.
Theo tập đoàn, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những thị trường du lịch năng động nhất khu vực, đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách đến từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm du lịch và dịch vụ quan trọng tại Châu Á - Thái Bình Dương.
Sự kiện khai trương này cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của Marriott International tại APEC. Hiện tại tập đoàn vận hành 700 khách sạn thuộc 27 thương hiệu tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 400 dự án khác đang trong giai đoạn phát triển.
Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) vừa được tạp chí du lịch hàng đầu Anh, Time Out, vinh danh ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025…
Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/12 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ có chương trình nghệ thuật "Vận hội mới" và màn trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp…
Trong những năm gần đây, Quảng Trị đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực du lịch, trở thành một trong những điểm sáng của ngành dịch vụ tại Việt Nam. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh này đã ghi nhận hơn 31,5 triệu lượt khách, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 60,7% mỗi năm. Những con số ấn tượng này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho tương lai.
Liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương với nhau đang là một xu hướng. Qua đó, các địa phương có cơ hội làm nổi bật sản phẩm của mình, vừa tạo thêm các chuỗi giá trị trong liên kết tour/tuyến du lịch...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: