Masteri Sky Quarter chính thức ra mắt Sky Tower - Tổ hợp căn hộ cao tầng duy nhất tại Wonder City, Hà Nội

Thứ Tư, 10/12/2025
Tuấn Sơn
10/12/2025, 16:39
Tiếp nối thành công của hai phân khu căn hộ tầng thấp River Quarter và Park Quarter, Masteri Sky Quarter chính thức giới thiệu Sky Tower - tổ hợp căn hộ cao tầng duy nhất tại Wonder City, gồm hai tòa tháp 16 và 22 tầng với tầm nhìn panorama không giới hạn, thiết kế hiện đại tinh tế và hệ tiện ích ba tầng toàn diện, kiến tạo không gian sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân toàn cầu phía Tây Hà Nội.
Nối tiếp thành công của các dự án Masteri Collection, Masteri Sky Quarter đưa Bộ sưu tập Phong cách sống Masteri tới trung tâm Wonder City, khẳng định vị thế tâm điểm trải nghiệm sống quốc tế. Sự ra mắt của Sky Tower - Tổ hợp căn hộ cao tầng duy nhất tại đại đô thị với dấu ấn đầu tiên Sky Tower A tiếp tục hành trình nâng tầm phong cách sống chuẩn quốc tế giữa tầng không.
Vươn mình kiêu hãnh tại trái tim Wonder City, Sky Tower A mang đến tầm nhìn panorama khoáng đạt, ôm trọn bầu trời và sắc xanh của bốn công viên cùng hồ cảnh quan yên bình ngay dưới chân nhà. Với danh mục căn hộ đa dạng như Studio, 1 phòng ngủ + , 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ +, 3 phòng ngủ, Duplex, Penthouse, tổ hợp biểu tượng này mang đến lựa chọn an cư linh hoạt cho những cư dân hiện đại mong muốn nâng tầm phong cách sống tại một không gian sống chuẩn quốc tế.
Sky Tower A sở hữu vị trí vàng chiến lược, kết nối trực tiếp hai trục huyết mạch Đại lộ Thời Đại (48m) và Đại lộ Ban Mai (24m) của đại đô thị. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận bốn công viên biểu tượng, hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế, cùng những dãy phố thương mại sôi động.
Đáng chú ý, bốn tòa tháp văn phòng và thương mại dịch vụ ngay liền kề cũng góp phần nâng tầm giá trị phân khu, mở ra tiềm năng “kép” cho chủ nhân sở hữu vừa thuận lợi sinh sống - làm việc và cho thuê linh hoạt trong tương lai. Vị trí tâm điểm giao thoa Sinh thái - Thương mại - Giáo dục - Giao thông này giúp cư dân quốc tế cảm nhận nhịp sống hiện đại, song song tận hưởng sự thư thái của không gian sống nghỉ dưỡng.
Kiến tạo một tâm điểm kết nối với đa tầng trải nghiệm sống quốc tế cho cộng đồng cư dân toàn cầu, Sky Tower mở ra một không gian tinh tế với thiết kế giàu thẩm mỹ, hệ tiện ích đẳng cấp và tiêu chuẩn bàn giao – vận hành chuẩn Masteri Collection.
Tái hiện tinh thần đô thị trong ngôn ngữ thiết kế đương đại, kiến trúc Sky Tower A lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco kinh điển, khắc họa cho khát vọng vươn cao và vẻ đẹp trường tồn của cuộc sống hiện đại. Sử dụng những đường thẳng mạnh mẽ đậm màu thành điểm nhấn, kết hợp những mảng kính lớn vuông vức đối xứng và ánh vàng champagne tinh tế điểm xuyết, thiết kế mặt ngoài của Sky Tower tạo nên một phiên bản Art Deco đương đại nơi kiến trúc quốc tế giao hòa giữa ánh sáng và nghệ thuật.
Bên cạnh dấu ấn thiết kế, nhịp sống sôi động tại Sky Tower A được hoàn thiện bởi hệ tiện ích đa tầng giàu trải nghiệm. Cư dân Sky Tower A tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái đẳng cấp của đại đô thị Wonder City, tiếp cận 69 tiện ích nội khu của Masteri Sky Quarter, đồng thời trải nghiệm những tiện ích đặc quyền ngay trong khuôn viên tòa tháp.
Bên cạnh các không gian cộng đồng tại tầng 1 như vườn cảnh quan, vườn nghệ thuật hay vườn kết nối và hệ tiện ích trong nhà, Sky Tower còn ghi dấu ấn với hệ tiện ích ngoài trời độc đáo “giữa tầng không”. Tại tầng 3, mọi trải nghiệm được sắp đặt tinh tế, mở ra một hành trình tận hưởng trên không đầy ấn tượng: Bể bơi Sky Pool mở ra tầm nhìn vô cực, đường chạy bộ len dưới bóng cây xanh mát, khu vui chơi trẻ em rực rỡ sắc màu, cùng quầy bar và khu BBQ mang đến những phút giây quây quần trọn vẹn. Tất cả hòa quyện thành một không gian tiện ích đẳng cấp, nơi cư dân toàn cầu cảm nhận trọn vẹn phong cách sống quốc tế và đặc quyền riêng của Sky Tower A.
Mỗi căn hộ Sky Tower A được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp, chú trọng từng chi tiết và tối ưu công năng. Hệ màu ấm áp kết hợp cùng nội thất tinh giản mà sang trọng kết hợp tối ưu ánh sáng tự nhiên tạo nên không gian sống hài hòa, trong khi hệ cửa, sàn và tường, thiết bị nhà bếp, vệ sinh… được bàn giao theo tiêu chuẩn Masteri Collection giúp nâng tầm trải nghiệm an cư.
Song song đó, hệ thống dịch vụ từ lễ tân, quản lý tài sản đến an ninh và cảnh quan đều được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Masterise Property Management, mang đến cho cư dân phong cách sống hiện đại, chuẩn mực quốc tế.
Thuộc tổ hợp cao tầng đầu tiên và duy nhất tại Wonder City, Sky Tower A hứa hẹn mang đến trải nghiệm an cư đẳng cấp cho cộng đồng cư dân toàn cầu đồng thời ghi dấu ấn tiếp theo của Masteri Collection trong hành trình nâng tầm phong cách sống quốc tế tại phía Tây Hà Nội.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: