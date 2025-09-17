Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Thế giới

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Điệp Vũ

17/09/2025, 07:55

Điều mà nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn về kết quả họp lần này của Fed là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ cập nhật dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) như thế nào...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 3.700 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), giữa lúc nhà đầu tư chờ một động thái hạ lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng thêm 4 tấn vàng.

Lúc 6h sáng nay (17/9), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,2 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 3.693,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 118 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, báo giá USD trên website của Vietcombank là 26.158 đồng (mua vào) và 26.468 đồng (bán ra), giảm 8 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Chốt phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.692,2 USD/oz, tăng 10,7 USD/oz, tương đương tăng 0,3%, so với mức chốt của phiên trước. Đây là mức giá đóng cửa cao chưa từng thấy của vàng giao ngay.

Trong phiên, có thời điểm giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất mọi thời đại ở ngưỡng xấp xỉ 3.703 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,1%, chốt ở mức 3.725,1 USD/oz.

“Sự bất định về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và rủi ro địa chính trị đang tiếp tục giữ nhu cầu phòng ngừa rủi ro ở mức cao. Dù vậy, đà tăng giá của vàng ở thời điểm này đang được thúc đẩy chủ yếu bởi triển vọng Fed cắt giảm lãi suất quyết liệt”, nhà phân tích Zain Vawda của công ty phân tích và dữ liệu Oanda nhận định với hãng tin Reuters.

Cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày của Fed đã bắt đầu vào ngày thứ Ba. Quyết định lãi suất sẽ được Fed công bố vào chiều ngày thứ Tư theo giờ địa phương. Đây được đánh giá là cuộc họp chính sách quan trọng nhất của Fed trong năm nay, mà kết quả có thể quyết định hướng đi của thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng trên 95% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này, và khả năng gần 5% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Với khả năng hạ lãi suất được cho là đã chắc chắn, điều mà nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn về kết quả họp lần này của Fed là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ cập nhật dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) như thế nào, theo hướng sẽ giảm lãi suất nhiều hơn hay ít hơn trong năm 2025 so với lần dự báo trước. Theo dự báo cập nhật cách đây 3 tháng, Fed cho rằng sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay.

Dưới áp lực từ triển vọng lãi suất Fed giảm, tỷ giá đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Chỉ số Dollar Index trượt gần 0,7%, đóng cửa ở mức 96,66 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, đồng tiền này đã giảm gần 1,2%, nâng tổng mức giảm từ đầu năm lên gần 11% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm vì lý do tương tự, trong đó lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ về 4,028%.

Cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và tỷ giá USD giảm đều là những yếu tố có lợi cho giá kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Giá vàng đang được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu nhanh. Bạc xanh đang rẻ nhất kể từ tháng 7”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông Wong cũng cho rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu một số nhà đầu tư chốt lời vàng ở vùng giá kỷ lục hiện nay, bởi tâm lý thận trọng sẽ tăng lên trước khi Fed đưa ra quyết định lãi suất.

Năm nay, giá vàng đã tăng 41%. Mốc 3.600 USD/oz mới lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vàng giao ngay vào hôm 8/9, tức là 10 ngày trước khi mốc 3.700 USD/oz xuất hiện. Mốc giá 3.000 USD/oz được thiết lập vào tháng 3/2025, sau khi giá kim loại quý này tăng 27% trong năm ngoái.

Có nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng trong năm nay, bao gồm xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư, và sự suy yếu kéo dài của đồng USD.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 980 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Hai phiên đầu tuần, quỹ mua ròng 6 tấn vàng.

