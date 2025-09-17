Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

An Nhiên

17/09/2025, 08:57

Riêng tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 410.000, trong đó phần lớn là khối SMEs.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị quyết số 68 về Phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị đã tạo ra một bước ngoặt lớn, để kinh tế tư nhân trở thành động lực chính và quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, khu vực này đóng góp khoảng 50% cho GDP.

Trong khi đó lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm phần lớn trong doanh nghiệp tư nhân, và cũng chiếm phần đông doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hiện nay. 

Trao đổi trong Talkshow Phố Tài chính mới đây, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: Kinh tế tư nhân đã có một vai trò nhất định trong việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, thể chế, cũng như chủ động tham gia đối thoại với các cơ quan nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành để tháo gỡ hàng loạt khó khăn, vướng mắc.

Thực tế cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm khoảng 42% GDP cả nước, đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và thu hút trên 85% lực lượng lao động.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp. Riêng tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 410.000, trong đó phần lớn là khối SMEs.

Với Nghị quyết số 68, chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2.000.000 doanh nghiệp, nghĩa là cứ 1.000 người dân thì có hai doanh nghiệp. Với mục tiêu như vậy thì phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân để giúp các doanh nghiệp tư nhân phát triển một cách bền vững, có tính cạnh tranh cao không chỉ thực hiện tốt trong việc phân phối, cung cấp sản phẩm, dịch vụ với các thị trường nội địa mà còn đưa lực lượng doanh nghiệp tư nhân phải hội nhập kinh tế quốc tế một cách thành công.

Một năm trở lại đây, các chuỗi giá trị cung ứng đã bị đứt gãy và để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân, Nghị quyết số 68 đã tạo ra một cú hích rất lớn: Yêu cầu cắt giảm trên 30% các thủ tục hành chính, tạo ra không gian mới, dư địa mới cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Hệ thống ngân hàng dành ra những khoản vốn ưu đãi, cắt giảm các điều kiện cho vay cho lực lượng doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài góc độ về vốn và thị trường, Nghị quyết 68 cũng yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân phải đổi mới về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế một cách thành công.

GS. TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội. 
GS. TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội. 

Về đóng góp chung đối với nền kinh tế, đầu tiên về mặt số lượng trong 08 tháng đầu năm 2025, số lượng doanh nghiệp được thành lập mới, số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường đã tăng trên 20%, dòng vốn đăng ký quay lại thị trường cũng tăng trên 30%. Như vậy, chắc chắn sự đóng góp của kinh tế tư nhân đã thực thi đúng tính hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa của Nghị quyết 68.

Trong khi đó, kinh tế của khu vực và trên thế giới có nhiều thị trường hiện nay đang phát triển âm, thị trường kinh tế Việt Nam chúng ta vẫn đang phát triển dương và mục tiêu là tăng trưởng hai con số.

Trong thời gian gần đây, Chính phủ, hệ thống các ngân hàng dành rất nhiều chương trình hỗ trợ cụ thể và hiệu quả cho doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp được đánh giá là xương sống của nền kinh tế.

Ở góc độ thị trường, hiện nay rất nhiều đoàn của các bộ, ngành đã đưa các doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá các nhiều sản phẩm ra cộng đồng quốc tế.

Việt Nam chúng ta cũng là một điểm đến của rất nhiều các nhà đầu tư, tỷ trọng FDI quay lại thị trường Việt Nam tăng gần 20%, không chỉ tạo ra công ăn việc làm khi các doanh nghiệp tư nhân phát triển mà quan trọng nhất là sự phát triển của các doanh nghiệp đang trên đà bền vững. 

Ngay cả thị trường tài chính, trong những tháng gần đây thị trường chứng khoán cũng là một thị trường tăng trưởng tốt nhất trong khu vực và trên thế giới.

Về phía doanh nghiệp, ngoài sự hỗ trợ đến từ Chính phủ, đến từ các ngân hàng, hay huy động vốn qua thị trường chứng khoán thì chính doanh nghiệp cũng cần phải tự lực.

Để đáp ứng tiêu chí này, đầu tiên, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị.  Thứ hai, để phát triển bền vững thì cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ESG để các doanh nghiệp đáp ứng không chỉ thị trường nội địa mà còn thị trường quốc tế.

Phải thực hiện chuyển đổi kép đó là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp tư nhân trong thời gian vừa qua còn tương đối hạn chế. Để bước vào một kỷ nguyên mới, các doanh nghiệp phải áp dụng khoa học công nghệ ở trình độ tiên tiến nhất để có nhiều các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, đủ sức cạnh tranh, đi vào các thị trường mà chúng ta đã có nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương.

Yếu tố cuối cùng đó là phải nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động để đáp ứng được yêu cầu của đổi mới trong thời gian tới. "Doanh nghiệp cần xây dựng chuỗi giá trị cung ứng ở trong các nước và ở trong khu vực mà chúng ta đã ký kết hợp tác là vô cùng quan trọng. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải giữ được uy tín, giữ được niềm tin với khách hàng và đối tác", ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo kinh tế tư nhân Nghị quyết 68

